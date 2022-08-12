Aşk kapıda

Geçtiğimiz aylarda boşanan Selen Görgüzel, önceki akşam Etiler'deydi. Neşeli halleriyle dikkat çeken güzel şarkıcı, mutluluğunun nedenini şöyle açıkladı: "Hayatıma yeni biri girmek üzere. Onun heyecanı ve mutluluğu var. Ama daha başlamadı, başlamak üzere olan güzel bir heyecanım var."



Rapçı Norm Ender, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz hafta Demet Akalın'ın bir garsona yaptığı davranışı "Çapsız" diyerek eleştiren başarılı şarkıcı, sözleri hatırlatılınca "Ben sahnede gerekeni söyledim. Onu söylerken isim kullanmadım. Kim üzerine alınıyorsa, onun için geçerlidir. Söylediklerimin de arkasındayım" dedi.

HEYECAN DORUKTA

Oğuzhan Koç, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. 26 Ağustos'ta Sarıyer'deki bir otelde Demet Özdemir ile evlenmeye hazırlanan başarılı müzisyen, "Artık çok az kaldı. Masa düzenini ayarlama durumuna kadar geldik. İnşallah az kaldı evleniyoruz" diyerek heyecanını dile getirdi.

Doğan SAVAŞ