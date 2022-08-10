Demet Akalın konser gelirlerinin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu





SÜLÜN KARDEŞLER

Podyumların güzel kardeşleri Sinem Sülün ve İrem Sülün de hafta sonu Çeşme'de düzenlenen defilede görev aldı. Etkinlik öncesi bir beach'in iskelesinde oturup enerji toplayan iki kardeş, yeni başladıkları influencerlik görevinden de söz ederek şöyle dedi: "En az 17 yıldır mankenlik yapıyoruz. Bizim bildiğimiz modellik artık pandemiden sonra influencer'lık olmuş. Biz de artık bu işin içine girelim dedik. Sülün Sisters olarak tanınıyoruz artık."