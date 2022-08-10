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    Demet Akalın konser gelirlerinin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu

    Önceki akşam Kuruçeşme’de sahne alan Demet Akalın, konserin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

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    Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın, önceki akşam Boğaz'ın muhteşem atmosferinde unutulmayacak bir şova imza attı. Ünlü sanatçı, tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak anlamlı desteği ile de gönülleri bir kez daha fethetti. Binlerce kişinin eğlenceye doyduğu gecede Demet Akalın, ailelerinin eşliğinde gelen minik hayranlarını sahneye aldı. Dansçıları ve sahne şovları ile özel hazırlandığı Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Akalın, zerafeti ve şıklığıyla göz doldurduğu iki çarpıcı kostüm tercih etti.



    TARİHİ DEFİLE
    Tülin Şahin ve Didem Soydan, önceki gün "9. Laleli Fashion Shopping Festival" açılış defilesinde boy gösterdi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi'nde yaklaşık 200 metrelik defile alanında 50 model, toplam 100 kombinle moda severleri büyüledi. Şahin, "Tarihi caddede podyuma çıkmak çok özeldi. Laleli Türkiye'nin dünyaya açılan tekstil kapısı" dedi. Soydan da "Ailemde tekstil işiyle uğraştığı için bu tür festivalleri hem kültürel, hem de ekonomi açısından değerli buluyorum" diye konuştu.



    UYGUN ADIM MARŞ
    Defne Samyeli, geçtiğimiz gün müdavimi olduğu Bebek'te objektiflere yansıdı. Sabah fırsat bulamadığı için rutin yürüyüşüne öğlen çıkabildiğini ifade eden Samyeli, yeni single müjdesi de verdi. Defne Samyeli, "Bu ay sonu yeni single parçamı müzikseverlerle buluşturacağım. İlk single hareketli bir şarkı olacak. Bu yıl toplamda 3 single çıkarmış olacağım" dedi. (Aydın HAMZA)



        BABA HEYECAN
        Birçok başarılı dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar, önceki akşam eşi eşi Alara Hamamcıoğlu ile Cihangir'deydi. Bir hafta sonra baba olmaya hazırlanan ünlü yönetmen, bebeğin cinsiyeti ya da ismiyle ilgili sorulan soruları ise yanıtsız bıraktı.



        SARI FIRTINA
        Ekranların en güzel isimlerinden Melisa Döngel, bir süredir Çeşme'de tatilde. Güzelliğiyle tüm çapkınların peşinden koştuğu ünlü oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Melisa Döngel'in fotoğrafına "Sarı fırtına" gibi esprili paylaşımlar yapıldı.



        SABAH GÜNEŞİ
        Son günlerin popüler ismi Melis Sezen, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Önceki gün de 2 milyon takipçisinin olduğu hesabından yatakta çekilmiş pozlarını paylaşan güzel oyuncuya, "Sabah güneşi gibisin" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdı.



            EĞLENCELİ DÖNÜŞ
            'Grup Hepsi' üyelerinden Yasemin Yürük, 10 yıl aradan sonra müzik sektörünü geri dönüş yaptı. Yörük, 'Düştüm Gülüşüne' isimli şarkı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel şarkıcı, "Bu işi eğlenmek için yapıyorum. Çok büyük bir iddiam yok" dedi.



            SON DURAK ÇEŞME
            Geçen ay Bodrum'da tekneyle gezen sosyetik güzellerden Derin Mermerci ile sevgilisi Murat Aslan, bu kez de Çeşme sularında objektiflere yakalandı. Yasak aşkla başlayan ve daha sonra Mermerci'nin Cem Aydın'dan boşanmasıyla ilişkilerine devam eden çift, beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Murat Aslan'ın kullandığı bir tekneyle Çeşme'de bir koya gelen ikilinin kalabalık bir grup halinde gezdiği görüldü. Kısa bir molanın verildiği anlarda, Derin Hanım'ın ayaklarını serinletmek için denize sokmasının ardından yola devam edildi. (Ercan AKGÜN)



            SÜLÜN KARDEŞLER
            Podyumların güzel kardeşleri Sinem Sülün ve İrem Sülün de hafta sonu Çeşme'de düzenlenen defilede görev aldı. Etkinlik öncesi bir beach'in iskelesinde oturup enerji toplayan iki kardeş, yeni başladıkları influencerlik görevinden de söz ederek şöyle dedi: "En az 17 yıldır mankenlik yapıyoruz. Bizim bildiğimiz modellik artık pandemiden sonra influencer'lık olmuş. Biz de artık bu işin içine girelim dedik. Sülün Sisters olarak tanınıyoruz artık."



                BEDAVA TATİL
                Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, kıskandıracak bir anlaşmaya imza attı. Oyuncu çift, dünyaca ünlü bir otel zinciriyle yaptıkları iş ortaklığı sayesinde Türkiye'nin birçok farklı şehrinde yer alan otellerde bedava konaklayıp tecrübelerini sosyal medya hesaplarından paylaşacak.



                GÜZEL DESTEK
                Tatilcilerin gözde eğlence merkezi Bodrum Göltürkbükü'nde geçtiğimiz gün denize sıfır muhteşem bir kermes etkinliği vardı. Kermese katılanlar arasında Ece Vahapoğlu ve Ayfer Toprak da vardı. Vahapoğlu, gelirinin bir kısmı Kas Hastalıkları Derneği ve Başka Bir Hayat Mümkün Derneği'ne aktarılacak olan kermeste oğlu için bol bol alışveriş yaptı.



                BAKMAKLA YETİNDİ
                Şebnem Schaefer, geçtiğimiz günlerde geldiği Çeşme'de denize giremeden İstanbul'a döndü. Almanya'nın İzmir'den daha sıcak olduğunu, bu nedenle de denize girip serinlemek için hayal kurduğunu ifade eden Schaefer, "Almanya 39 dereceydi. Bu yılın en sıcak günüymüş. Burası en azından esiyor. Denize girme umuduyla gelmiştim ama defilem nedeniyle şu güzelim denizde yüzemedim. Bir dahaki gelişimde inşallah acısını çıkartırım" dedi.

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                Muhteşem açılış!
                Haberler Saklambaç Demet Akalın konser gelirlerinin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu
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