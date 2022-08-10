Demet Akalın konser gelirlerinin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu

Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın, önceki akşam Boğaz'ın muhteşem atmosferinde unutulmayacak bir şova imza attı. Ünlü sanatçı, tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak anlamlı desteği ile de gönülleri bir kez daha fethetti. Binlerce kişinin eğlenceye doyduğu gecede Demet Akalın, ailelerinin eşliğinde gelen minik hayranlarını sahneye aldı. Dansçıları ve sahne şovları ile özel hazırlandığı Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Akalın, zerafeti ve şıklığıyla göz doldurduğu iki çarpıcı kostüm tercih etti.
TARİHİ DEFİLE
Tülin Şahin ve Didem Soydan, önceki gün "9. Laleli Fashion Shopping Festival" açılış defilesinde boy gösterdi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez trafiğe kapatılan Laleli Ordu Caddesi'nde yaklaşık 200 metrelik defile alanında 50 model, toplam 100 kombinle moda severleri büyüledi. Şahin, "Tarihi caddede podyuma çıkmak çok özeldi. Laleli Türkiye'nin dünyaya açılan tekstil kapısı" dedi. Soydan da "Ailemde tekstil işiyle uğraştığı için bu tür festivalleri hem kültürel, hem de ekonomi açısından değerli buluyorum" diye konuştu.
UYGUN ADIM MARŞ
Defne Samyeli, geçtiğimiz gün müdavimi olduğu Bebek'te objektiflere yansıdı. Sabah fırsat bulamadığı için rutin yürüyüşüne öğlen çıkabildiğini ifade eden Samyeli, yeni single müjdesi de verdi. Defne Samyeli, "Bu ay sonu yeni single parçamı müzikseverlerle buluşturacağım. İlk single hareketli bir şarkı olacak. Bu yıl toplamda 3 single çıkarmış olacağım" dedi. (Aydın HAMZA)