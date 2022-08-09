Uşak'ta sahne alan Bülent Ersoy'a servetlik hediye!





'AKIŞINA BIRAKTIM'

Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'deki kuaförüne girerken görüntülendi. Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren ve 2016'dan beri kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan 29 yaşındaki Atagül'e, "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" diye soruldu. "Bu işler nasip, kısmet işi" diyen Neslihan Atagül, ekledi: "İşimiz gücümüz var, onlar başlıyor. İstiyorum derim istemiyorum derim... Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım, ben de yaşıyorum bu hayatı." (Aydın HAMZA)