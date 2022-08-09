Uşak'ta sahne alan Bülent Ersoy'a servetlik hediye!

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, önceki akşam Uşak'ta sahne aldı, Çevre illerden gelen sevenleri ile buluşan Diva, kendi rekorunu kırarak hiç ara vermeksizin yaklaşık 4 saat sahnede kaldı.
"DEV KASAMA KOYACAĞIM"
Uşaklı bir iş insanı, hayranı olduğu Bülent Ersoy'a kendi altın madenlerinden çıkartılan iki parça altın altın traverteri hediye etti. Maddi değeri hayli yüksek olan hediye karşında çok mutlu olan Diva, "Hiç ham altın hediye almamıştım ama bu da diğerleri gibi dev kasamda yerini alacak" dedi.Önceki akşam Uşak'ta sahne alan Bülent Ersoy'a bir iş insanı hayranı, kendi altın madeninden çıkartılan iki adet altın traverter hediye etti.
DANSIYLA BÜYÜLEDİ
Caroline Yılmaz, yeni albümünün 2. klibini Dönmem isimli şarkısına çekti. Klipte 6 Amerikalı kadın dansçı Caroline'e eşlik etti. Klip çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caroline Yılmaz "Gurur, aşktan daha önemli. Dönmem deyip gitmek gerekir bazen. Şarkıda da söylediğim gibi, dönmemek, severek her gece ölmekten iyidir" dedi.