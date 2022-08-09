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    Uşak'ta sahne alan Bülent Ersoy'a servetlik hediye!

    Önceki akşam Uşak’ta sahne alan Bülent Ersoy’a bir iş insanı hayranı, kendi altın madeninden çıkartılan iki adet altın traverter hediye etti. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Diva’ya servetlik hediye

    Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, önceki akşam Uşak'ta sahne aldı, Çevre illerden gelen sevenleri ile buluşan Diva, kendi rekorunu kırarak hiç ara vermeksizin yaklaşık 4 saat sahnede kaldı.



    "DEV KASAMA KOYACAĞIM"
    Uşaklı bir iş insanı, hayranı olduğu Bülent Ersoy'a kendi altın madenlerinden çıkartılan iki parça altın altın traverteri hediye etti. Maddi değeri hayli yüksek olan hediye karşında çok mutlu olan Diva, "Hiç ham altın hediye almamıştım ama bu da diğerleri gibi dev kasamda yerini alacak" dedi.Önceki akşam Uşak'ta sahne alan Bülent Ersoy'a bir iş insanı hayranı, kendi altın madeninden çıkartılan iki adet altın traverter hediye etti.



    DANSIYLA BÜYÜLEDİ
    Caroline Yılmaz, yeni albümünün 2. klibini Dönmem isimli şarkısına çekti. Klipte 6 Amerikalı kadın dansçı Caroline'e eşlik etti. Klip çekim arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caroline Yılmaz "Gurur, aşktan daha önemli. Dönmem deyip gitmek gerekir bazen. Şarkıda da söylediğim gibi, dönmemek, severek her gece ölmekten iyidir" dedi.



        41 KERE MAŞALLAH
        Simge, önceki akşam İstanbul'daki bir etkinlikle sahne aldı. Sahneye siyah transparan Bekir Gökmen imzalı bir kıyafetle çıkan Simge, yeni yaşını sahnede pastasının mumlarını üfleyerek girdi. Simge, 'İyi ki doğdun Simge' diye seslenen 60 bin kişilik koro eşliğinde doğum günü pastasının mumlarını üfledi. 41'nci yaşını sahnede kutlayan Simge'ye bir hayranı "41 kere maşallah" diye bağırdı...



        FISTIK GÜLBEN
        Yaz başından beri konserden konsere koşan Gülben Ergen, önceki akşam Çeşme Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile sahneye çıkan ünlü sanatçının yeşiller içerisindeki hali için "Fıstık Gülben" yorumları yapıldı.



        COŞKULU FESTİVAL
        Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen "14. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali"nin kapanış gününde sanatçı Uğur Işılak sahneye çıktı. Şereflikoçhisarlı olan Işılak'ı dinlemek için binlerce hemşehrisi kent meydanını doldurdu. Festivalde Uğur Işılak'tan sonra Irmak Arıcı sahneye çıktı. Arıcı, daha önce Şereflikoçhisar'a geldiğini ablasının müzik öğretmenliğini yaptığını anlattı.



            HANDE'DEN KOSTÜM ŞOV
            Pop müziğinin ünlü ismi Hande Yener, önceki akşam Kuruçeşme'yi büyüledi. Konserin açılışını New York'ta kliplendirdiği yeni hiti "İyi Ya" şarkısıyla yapan Yener, 10 dansçısıyla yaptığı sahne performansı ile "Kraliçe'den büyük şov" dedirtti... Türk pop müziğinin en stil ikon kadın sanatçısı olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Hande Yener, her biri kendi seçimi olan şapka, gözlük, baston ve özel tasarım demir büstiyeri ile farkını ortaya koyarken dünya starlarını aratmadı.



            USTAYA SELAM ÇAKTILAR
            Rubato, kariyerlerinin 5. stüdyo albümü "Rubato / Sezen Aksu Şarkıları"nı Bayhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Müzisyenlik kariyerlerinde, sahne ve albüm kayıtlarında uzun yıllar birlikte çalıştıkları Aksu'nun şarkıları Rubato yorumu ile bir albümde toplandı.



            HAVASINI ATTI
            Bir süredir sevgilisi Mustafa Tohma ile Marmaris'te olan Seren Serengil, dün İstanbul'a geldi. Birkaç saatliğine geldiği İstanbul'da iş toplantıları yapan Serengil, "havalı" bir yolculuk tercih etti. Marmaris'ten İstanbul'a helikopterle gelen Seren Serengil, bunun için de 2 bin Euro yani yaklaşık 36 bin TL ödedi. Ünlü şarkıcı, dönüşüyle beraber yaklaşık 72 bin TL tutan havalı yolculuğunun her anını da sosyal medya hesabından paylaşıp şovunu yaptı.



                'AKIŞINA BIRAKTIM'
                Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'deki kuaförüne girerken görüntülendi. Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren ve 2016'dan beri kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan 29 yaşındaki Atagül'e, "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" diye soruldu. "Bu işler nasip, kısmet işi" diyen Neslihan Atagül, ekledi: "İşimiz gücümüz var, onlar başlıyor. İstiyorum derim istemiyorum derim... Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım, ben de yaşıyorum bu hayatı." (Aydın HAMZA)



                BODRUM SEVDALISI
                İstanbul ile Bodrum arasında mekik dokuyan Birce Akalay, önceki gün Yalıkavak'taki bir beach'te görüntülendi. Yaz başından beri Bodrum'dan vazgeçmeyen oyuncu, arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı. Birce Akalay, düzgün fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                ALAÇATI'YI SALLADI
                Derya Uluğ, önceki gün Alaçatı'da verdiği konserde sesiyle olduğu kadar cesur sahne kostümüyle de dikkatleri üzerine çekti. Kalabalık hayran kitlesine seslenen Uluğ, güzel sesi ve cesur sahne kostümüyle hayranlarından tam not aldı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.



                    BEYAZ KUĞU
                    Uzun bir aradan sonra çok sevdiği Bodrum'a kavuşan Çağla Şıkel, paylaşım yapmaya doyamıyor. Önceki gün de Bodrum'da çekilmiş bu fotoğrafını Instagram'daki takipçileriyle paylaşan ünlü model, bronz tenine giydiği beyaz kıyafetiyle büyüledi. Çağla Şıkel'e "Kuğu gibisin" yorumları yağdı.



                    CANDAN PAYLAŞIM
                    Sevilen şarkıcı Can Bonomo, önceki gün sosyal medyadan paylaştığı kareyle aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. Oyuncu eşi Öykü Karayel ile Çeşme'deki tatillerinden bir anını Instagram'da paylaşan ünlü müzisyene takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.



                    HALK İŞİ KEYİF
                    Bir süredir Çeşme'de tatilde olan oyuncu Rojda Demirer, yakınlarıyla birlikte Boyalık mevkiindeki bir plajda keyif yaparken görüntülendi. Denize girdikten sonra şezlongda dinlenmeye geçen Demirer, akşama doğru üşümeye başlayınca havluya sarılarak oturdu. Voleybolcu sevgilisi Ulaş Kıyak ile telefon görüşmesi yapan ünlü oyuncu, daha sonra da eşyaları toplayıp yanındaki kişilerle birlikte plajdan ayrıldı. (Ercan AKGÜN)



                        NEŞESİ YERİNDE
                        Pop müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden Zeynep Bastık, haftasonu Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2 hafta önce menajer eşi Tolga Akış ile yolları ayıran ve boşandıktan sonraki ilk Çeşme konserini veren genç popçunun keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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                        Haberler Saklambaç Uşak'ta sahne alan Bülent Ersoy'a servetlik hediye!
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