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    Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a zehir zemberek sözler! "Bu kaçıncı şovun koçum..."

    Merve Boluğur, kendisini savunurken ‘prim’ yapma peşinde olduğunu söylediği Murat Dalkılıç’a ateş püskürdü. Güzel oyuncu, eski eşi için “Yanındaki kadına saygın olsun. Kaçıncı şov koçum. Artık hakkımı savunacağım. Lütfen erkekcikler uzak durun benden” çıkışı yaptı!

    Kılıcı sapladı

    Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. Eski eşinin kendisine 'deli' diyenlere yaptığı sert çıkıştı kendisi için kullandığı "Merve ayrılma nedenimizi canı isterse açıklar" sözlerine çok bozulan güzel oyuncu, önceki gün açtı ağzını yumdu gözünü. Merve Boluğur, Instagram hesabından Murat Dalkılıç'a şu sert cümlelerle seslendi:



    'ERKEKCİK' GÖNDERMESİ!
    "Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin, ne ex. Son kez söylüyorum; benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya? Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de 'Merve açıklasın' falan... Kaçıncı şov koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekcikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne de birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız ama bu böyle biline."



    AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
    34 yaşındaki oyuncu, eski eşini kendisinin adını kullanarak gündeme gelmeye çalıştığını söyledi.

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