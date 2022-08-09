Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a zehir zemberek sözler! "Bu kaçıncı şovun koçum..."





'ERKEKCİK' GÖNDERMESİ!

"Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin, ne ex. Son kez söylüyorum; benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya? Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de 'Merve açıklasın' falan... Kaçıncı şov koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekcikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne de birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız ama bu böyle biline."