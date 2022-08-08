Merve Boluğur Murat dalkılıç hakkında soruları duyunca çılgına döndü

Merve Boluğur, önceki gün aranjör sevgilisi Mert Aydın ile birlikte Beşiktaş'taki bir AVM'de görüntülendi. Bir hayli gergin gözüken Boluğur ve sevgilisi "Tatiliniz nasıl geçti?" sorularına cevap vermedi. Son dönemde "Merve, Murat'tan sonra delirdi" şeklindeki yorumlar karşısında sessiz kalan Murat Dalkılıç, önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yapıp eski eşini savunmuştu.
Merve Boluğur, bu açıklamalar sorulunca çılgına dönerek "Yanımda sevgilim var, bu nasıl bir soru sormak!" diyerek gazetecilere bağırdı.
ADINI DUYDU ÇILDIRDI
Ünlü oyuncu, "İşimizin gereğini yapıyoruz. Murat bey size destek verdi" cümlelerine ters ters bakarak yoluna devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Merve Boluğur, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Nasıl bir şey bu ya!" diyerek sitemine devam etti.