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    Merve Boluğur Murat dalkılıç hakkında soruları duyunca çılgına döndü

    Merve Boluğur, önceki gün bir AVM’de sevgilisi Mert Aydın ile görüntülendi. Kendisine “deli” diyenlere tepki gösteren Murat Dalkılıç’ın açıklamaları sorulan ünlü oyuncu, eski eşinin adını duymasıyla çılgına döndü.

    Çıldırtan soru!

    Merve Boluğur, önceki gün aranjör sevgilisi Mert Aydın ile birlikte Beşiktaş'taki bir AVM'de görüntülendi. Bir hayli gergin gözüken Boluğur ve sevgilisi "Tatiliniz nasıl geçti?" sorularına cevap vermedi. Son dönemde "Merve, Murat'tan sonra delirdi" şeklindeki yorumlar karşısında sessiz kalan Murat Dalkılıç, önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yapıp eski eşini savunmuştu.



    Merve Boluğur, bu açıklamalar sorulunca çılgına dönerek "Yanımda sevgilim var, bu nasıl bir soru sormak!" diyerek gazetecilere bağırdı.



    ADINI DUYDU ÇILDIRDI
    Ünlü oyuncu, "İşimizin gereğini yapıyoruz. Murat bey size destek verdi" cümlelerine ters ters bakarak yoluna devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Merve Boluğur, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Nasıl bir şey bu ya!" diyerek sitemine devam etti.



        Bu arada dedikodulara göre güzel oyuncu, eski eşine mesaj atarak Dalkılıç'ı sert bir dille "bir daha benimle ilgili açıklama yapma" diyerek uyardı.

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