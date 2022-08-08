Merve Boluğur Murat dalkılıç hakkında soruları duyunca çılgına döndü





ADINI DUYDU ÇILDIRDI

Ünlü oyuncu, "İşimizin gereğini yapıyoruz. Murat bey size destek verdi" cümlelerine ters ters bakarak yoluna devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Merve Boluğur, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Nasıl bir şey bu ya!" diyerek sitemine devam etti.