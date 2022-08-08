İspanya'nın İbiza adasına giden bir Türk 12 saatlik eğlence için servet bıraktı!





ŞOK İHANET!

Daha önce başından bir evlilik geçmiş olan çok ünlü bir oyuncumuzu geçtiğimiz gün Arnavutköy sırtlarında bir mekanda eğlenirken gördüm. Bu oyuncumuz ikinci kez nikah masasına oturmuş ve bir erkek çocuğu sahibi. Baş harfi "B" ile başlayan bu çok ünlü oyuncunun yanında yine "B" harfiyle başlayan bir mankenoyuncu arkadaşı da vardı. Ben ikilinin yakın arkadaşı olduklarını bildiğim için çok önemsemedim ama ilerleyen dakikalarda şimdilerde yeni projesiyle de konuşulan jönümüz, alkolün de etkisiyle masada bulunan başka bir kadın ile öpüşmeye başladı. Tabii bu güzelin ilk olarak ünlü oyuncumuzun kumral eşi olduğunu düşündüm ama dikkatli bakınca eşi olmadığını anladım. Ben evlilikleriyle ile ilgili bir sorun uymadığım ve bir çocukları olduğu için bu kadar yazıyorum. İkinci defa bu kadar şanslı olmayabilir bu jönümüz... Benden söylemesi...

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