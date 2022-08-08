Aslıhan Gürbüz sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile karesini paylaştı





BETÜL COŞKUSU

Betül Demir, önceki akşam Sarıyer Festivali'nde muhteşem bir sahne performansına imza attı. Performansına dillere pelesenk olan şarkıları ile başlayan güzel sanatçı, ''Hiçbir konserimde seyircilerim ile aramda bir duvar olsun istemem. Bu sebeple eğer sahne önüne gelmek isteyen olursa lütfen engel olmayın. Özellikle çocukları sahne önüne davet ediyorum. Anne ve babaları merak etmesinler, onlara gözümüz gibi bakarız'' sözleriyle büyük alkış aldı.