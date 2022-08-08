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    Aslıhan Gürbüz sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile karesini paylaştı

    İsmail Hacıoğlu, birkaç aydır birlikte olduğu meslaktaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk paylaşımını yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Foto-aşk

    Bir süredir birlikte olan oyuncular Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, önceki gün yaptıkları paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel oyuncu, daha önce aşkını sosyal medyada ilan ederken Hacıoğlu'ndan ilk aşk paylaşımı da geldi.



    DERİNLERE DALDI
    Ünlü oyuncu, Gürbüz'le yeşillikler içerisindeki bir fotoğrafını paylaştı. Aynı dakikalarda Aslıhan Gürbüz ise Ege'nin derinliklerinden çıkardığı deniz kabuğuyla renkli bir paylaşıma imza attı.



    FOSFORLU NURGÜL
    Bir süredir Marmaris'te tatilde olan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı renklendirdi. Fosforlu sarı kıyafetiyle verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden "Fosforlu Nurgül" yorumu yağdı.



        GEÇMİŞ OLSUN KUKİ
        Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün Levent'teki bir veterinerde görüntülendi. Ameliyat olan köpeği Kuki'yi veterinerin kapısına çıkaran Mola, muhabirlerle köpeğini tanıştırdı. Ezgi Mola, "Midesine hortum bağlandı. Artık oradan beslenecek. İyi olacak inşallah" dedi.



        BETÜL COŞKUSU
        Betül Demir, önceki akşam Sarıyer Festivali'nde muhteşem bir sahne performansına imza attı. Performansına dillere pelesenk olan şarkıları ile başlayan güzel sanatçı, ''Hiçbir konserimde seyircilerim ile aramda bir duvar olsun istemem. Bu sebeple eğer sahne önüne gelmek isteyen olursa lütfen engel olmayın. Özellikle çocukları sahne önüne davet ediyorum. Anne ve babaları merak etmesinler, onlara gözümüz gibi bakarız'' sözleriyle büyük alkış aldı.



        KASIP KAVURDU
        Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, Instagram'daki son paylaşmıyla yine güzelliğini gözler önüne serdi. Yeşil büstiyeriyle karın kaslarını da sergileyen Erçel'in paylaşımı sadece yarım saatte 750 binden fazla beğeni aldı.



            MERYEM ŞOV
            Şimdilerde yeni projesinin çekimleri için Urla'da olan Meryem Uzerli, sosyal medyadan paylaştığı bu kareyle yine güzelliğini konuşturdu. Ünlü oyuncunun rengarenk mayosuyla verdiği pozuna beğeni ve yorum yağdı.



            YENİ İMAJA TAM NOT
            Neredeyse yaz başından beri kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı ve oğluyla tatilde olan Sedef Avcı, saçlarına yaz şekli verdirdi. Kısa saçlı haliyle bu karesini paylaşan Avcı. bir yandan da yıllardır koruduğu formunu da gözler önüne serdi.



            HAVLU DANSI
            Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Melisa Döngel, bu kez de Çeşme'de tüm bakışları üzerinde topladı. Arkadaşı Ceylin Aydemir ile beraber bir beach'e giden ünlü oyuncu, güzel fiziği ve iddialı bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti. (Ercan AKGÜN)



                EĞLENCELİ ANLAR
                Enerjik ve muzip kişiliğiyle de arkadaşları arasında sevilen Döngel, denizde yüzdükten sonra havluyla kurulanırken arkadaşına yaptığı mini dans gösterisiyle objektiflere takıldı. (Ercan AKGÜN)



                SON DURAK MİKANOS
                Yaz başından beri Ege'nin farklı yerlerinde tatil yapan Hande Subaşı ile Alican Ulusoy'un son durağı Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos oldu. Dostlarıyla adada eğlenceli anlar yaşayan güzel oyuncu ile sosyetik aşkı, bir beach'te de böyle selfie çekti.



                KURAL BOZMADI
                Yaz tatili için ailesiyle Londra'dan Türkiye'ye gelen Bergüzar Korel, geleneğini bozmadı. Her zaman olduğu gibi denizden yaptığı paylaşımlarında filtre ve de photoshop'tan kaçınan güzel oyuncu, yine en doğal halini paylaştı.



                    GÖZLER ÖZGE'DE
                    Two Cowboys olarak anılan Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, önceki gün Çeşme'de bir defile gerçekleştirdi. Organizasyonda Özge Ulusoy başta olmak üzere toplam 15 manken görev aldı. İki ayrı kıyafet giyen ünlü model, her zamanki gibi göz kamaştırdı.



                    ÜZÜNTÜDEN MİGRENİM TUTTU'
                    Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs'taki bir otelde konser verdi. Geçtiğimiz hafta sahnede işletmecinin kafasına şampanya döktüğü için gündemden düşmeyen şarkıcı, izleyici karşısına çıkmadan önce gazetecilerle bir araya geldi. Akalın, "Konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum" dedi.



                    ÇİFTE TOPLANTI
                    Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İkisinin de iş toplantısı olduğunu belirten ünlü çift, toplantı sonrası bir araya gelerek alışveriş turuna çıkmayı ihmal etmedi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Güner, "Mert ile beraber rol aldığımız 'Komutan' filminin yanı sıra iki filmde daha rol alacağım" dedi. (Aydın HAMZA)



                        HAYALİ GERÇEK OLDU
                        Gazapizm, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava'da verdiği konserle bir ilke imza attı. Orhan Şallıel yönetimindeki 109 kişiden oluşan senfoni orkestrasıyla sahne alan rapçiye dev bir koro ekibi eşlik etti. Gazapizm, apoletli kostümüyle de beğeni topladı.



                        KANKİLER BULUŞTU
                        Balayına Bodrum'da devam eden Seda Sayan ile Çağlar Ökten, önceki akşam bir mekanda sahne alan Suzan Kardeş'i izlemeye gitti. Çifte, Kadırgalı'nın yakın dostı Safiye Soyman da eşlik etti.



                        SEDA YERİNE EŞİ ÇIKTI
                        Kendisini sahneye davet eden Suzan Kardeş'e seslenen Seda Sayan, "Ben seni dinlemeye geldim bu gece ve biraz da rahatsızım. Beni bu akşam affedin" dedi. Suzan Kerdeş'in "O zaman eniştemiz çıkıp birkaç şarkı söylesin" demesiyle mikrofonu eline alan Ökten, iki parça seslendirdi.

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                        Foto şok
                        Haberler Saklambaç Aslıhan Gürbüz sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile karesini paylaştı
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