Aslıhan Gürbüz sevgilisi İsmail Hacıoğlu ile karesini paylaştı

Bir süredir birlikte olan oyuncular Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, önceki gün yaptıkları paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel oyuncu, daha önce aşkını sosyal medyada ilan ederken Hacıoğlu'ndan ilk aşk paylaşımı da geldi.
DERİNLERE DALDI
Ünlü oyuncu, Gürbüz'le yeşillikler içerisindeki bir fotoğrafını paylaştı. Aynı dakikalarda Aslıhan Gürbüz ise Ege'nin derinliklerinden çıkardığı deniz kabuğuyla renkli bir paylaşıma imza attı.
FOSFORLU NURGÜL
Bir süredir Marmaris'te tatilde olan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı renklendirdi. Fosforlu sarı kıyafetiyle verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden "Fosforlu Nurgül" yorumu yağdı.