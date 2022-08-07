Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç açtı ağzını yumdu gözünü! “Merve Boluğur, Murat Dalkılıç’tan sonra delirdi” diyenlere isyan ettiler





"ÇOK TEHLİKELİSİNİZ"

Ünlü popçu, eski eşini savunan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini hangi hakla 'Bu kız delirdi' etiketiyle paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!"