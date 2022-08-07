Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç açtı ağzını yumdu gözünü! “Merve Boluğur, Murat Dalkılıç’tan sonra delirdi” diyenlere isyan ettiler

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur ile ilgili kendisine yapılan yorumlardan sonra sessizliğini bozdu.Dalkılıç, "Merve, Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" şeklindeki yorumlar hakkında, "Hakikatten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ama yüzlerce nefret dolu mesajlar aldım... Kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım. Merve ne olursa olsun ailemin soy adını taşıdı... Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar..." dedi.
"ÇOK TEHLİKELİSİNİZ"
Ünlü popçu, eski eşini savunan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini hangi hakla 'Bu kız delirdi' etiketiyle paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!"
"KİMSEYE YASLANMADIM"
Murat Dalkılıç'ın bu paylaşımın ardından da Merve Boluğur, şu sözlerle kendisine "deli" yakıştırması yapanlara sert çıktı: "17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Bugüne kadar kimseye zararım dokunmadan hareket ettim. İstediğim zaman şarkı da söylerim, istediğim gibi oturur kalkarım. Piyasa ahlaksızları çukurda oldukları için anlayamazlar namusuyla ayakta kalmaya çalışanları..."