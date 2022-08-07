Kızları için dost kalan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu'dan örnek davranış

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ile Çeşme'de buluştu. Geçtiğimiz yazın başında anlaşmalı olarak boşanan ve kızları Elisa Güzin Veziroğlu için zaman zaman bir araya gelen Fettahoğlu ile Veziroğlu, bu kez de Alaçatı'da bir beach'te yan yanaydı.
AKDİR TOPLADILAR
Denize girerken kızını kucağına alan ünlü oyuncu, çıktıktan sonra Levent Bey'in yanına geçerek sohbet molası verdi. Eski eşlerin kızlarının mutluluğu için sergilediği bu görüntüler "Bravo" dedirtti. (ERCAN AKGÜN)
PLAJ HAVASI
Şimdilerde Bodrum'da tatilde olan Nesrin Cavadzade, plajda da şıklığından ödün vermedi. Önceki gün 150 bin TL'lik saati ve 65 bin TL'lik küpeleriyle bir beach'e giden güzel oyuncu, fit vücuduyla da göz kamaştırdı.