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    Kızları için dost kalan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu'dan örnek davranış

    Kızları için dost kalan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, önceki gün Çeşme’de buluştu. Eski eşler, sergiledikleri medeniyetle kavgalı ayrılan çiftlere örnek oldu. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Ayrılsak da beraberiz

    Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ile Çeşme'de buluştu. Geçtiğimiz yazın başında anlaşmalı olarak boşanan ve kızları Elisa Güzin Veziroğlu için zaman zaman bir araya gelen Fettahoğlu ile Veziroğlu, bu kez de Alaçatı'da bir beach'te yan yanaydı.



    AKDİR TOPLADILAR
    Denize girerken kızını kucağına alan ünlü oyuncu, çıktıktan sonra Levent Bey'in yanına geçerek sohbet molası verdi. Eski eşlerin kızlarının mutluluğu için sergilediği bu görüntüler "Bravo" dedirtti. (ERCAN AKGÜN)



    PLAJ HAVASI
    Şimdilerde Bodrum'da tatilde olan Nesrin Cavadzade, plajda da şıklığından ödün vermedi. Önceki gün 150 bin TL'lik saati ve 65 bin TL'lik küpeleriyle bir beach'e giden güzel oyuncu, fit vücuduyla da göz kamaştırdı.



        ÇİÇEK GİBİ ANNE
        Ünlü şef Arda Türkmen ile evliliğinden 22 haftalık hamile olan Melodi Elbirliler Türkmen, önceki gün bu karesiyle sosyal medyaya renk kattı. Begonviller arasında bu paylaşımı yapan güzel fenomene takipçilerinden "Çiçek gibi anne" yorumları yağdı.



        ÜZÜMÜNÜ YE BAĞINI SORMA
        Şimdilerde Bozcaada'da olan Aybüke Pusat'tan esprili paylaşım geldi. Bir bağda üzüm yerken çekilen bu renkli karesini sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, altına da "Üzümünü ye bağını sorma" diye esprili bir not düştü.



        ŞEYMA AŞKA GELDİ
        Mart'ta ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışan Şeyma Subaşı, uzun aradan sonra ilk aşk paylaşımını yaptı. Mısırlı milyarder aşkıyla Bodrum tatilinden bu karesini paylaşan genç kadın, ardından da kızıyla fotoğrafını yayınladı. Şeyma Subaşı'nın boynundaki pırlanta kolye de yine Meedo'nun hediyesiydi.



            YEDİ DİLDE SÖYLEDİ
            Sevilen şarkıcı Ece Seçkin, önceki gün Alaçatı'da verdiği konserde 7 dilde şarkı söyleyerek rekor kırdı. Tıklım tıklım dolan mekanda güzel popçu, İngilizce, Almanca, Fransızca dahil olmak üzere 7 dilde şarkı söyledi. Kendisini dinlemeye gelen kalabalık hayran kitlesiyle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Seçkin, sahne performansının yanında hareketli dans figürleriyle de hayranlarından tam not aldı.



            AŞK ÇIKMAZI
            Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldıüı Gül Masalı, yeni bölümüyle bu akşam atv'de. Bu akşamki bölümün konusu şöyle: Toprak'ın Atabeyler'in davetine Gonca'yla gelmesi bomba etkisi yaratmıştır. Her şeye rağmen Gonca'yı savunmakta ısrar eden Toprak tam bir yol ayrımına gelir. Gonca öz babası hakkında bilmediği başka gerçekler olduğunu öğrenir. Toprak ve hayalleri arasında kalan Gonca ne yapacaktır?



            EGE SEVDALISI
            Cansu Melis Karakuş, tatil rotasına dair merak edilenleri ve tatil detaylarını MAG'a özel anlattı. "Annem Marmaris'te, kız kardeşim Bodrum'da yaşadığı için ailemle bol vakit geçiriyorum tatillerimde" diyen ünlü model, ekledi: "Marmaris ve Muğla'nın ilçelerine, koylarına bayılıyorum. Atina ve Yunan adalarını çok seviyorum."



                SINIRINI ÇİZDİ
                Önceki gün Hülya Koçyiğit'in programına katılan Bade İşçil, oyunculukta sınırları olup olmadığı sorusu üzerine şöyle dedi: "Eğer senaryoyu çok destekleyen bir şey ise o zaman onun üzerine konuşup, yapabildiğim kadarını yapmaya çalışırım. Müstehcen dışında." Anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini hissettiğini belirten oyuncu, ekledi: "Oğlum Azur öncesini hiç hatırlamıyorum gibi bir şey. Hep o varmış, onunla bir bütünüm gibi hissediyorum. Çocuk benden bağımsızlaştı ama ben kopamıyorum."



                GÜLDÜREN SORU
                Başarılı müzisyen Sinan Akçıl ve Ecrin Su Çoban, önceki gün Akçıl'ın Beykoz'da yeni yaptırdığı stüdyosunda "Masal Şatosu 2" filmi için düet bir şarkıya imza attılar. Çoban'a övgü yağdıran Akçıl'a "Hayatınızda birisi var mı?" diye soruldu. Burcu Kıratlı ile Mayıs'ta ikinci kez boşanan ünlü müzisyen, "Bakıyoruz" diyerek kahkaha attı. (Doğan SAVAŞ)



                AİLE SAADETİ
                Şükran Ovalı, önceki gün futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile birlikte İstinye'de objektiflere takıldı. Erkin ailesi, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Bu arada güzel oyuncunun fit görünümü ve şıklığı da gözlerden kaçmadı.



                    BABA ÖZLEM
                    Nisan ayında ikizlerini kucağına alan Seray Sever, doğuma kısa süre kala babasını kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Önceki gün eşi ve ikizleri Sofia ile Alya'yla bu pozu veren 49 yaşındaki sunucu, paylaşımın altına şöyle yazdı: "Hayat su gibi akıp geçiyor... Bebeklerle paylaştığım bu fotolarda keşke canım babam da olsaydı ,böyle eksik hissetmezdim..."



                    MAVİ BONCUK
                    yeni filminin çekimleri için Asos'ta olan Ayça Ayşin Turan, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla beğeni topladı. Her zamanki gibi en doğal halini gözler önüne seren ünlü oyuncunun, makyajsız ve filtresiz paylaşımına "En doğal mavi boncuk" yorumu yağdı.

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                    Haberler Saklambaç Kızları için dost kalan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu'dan örnek davranış
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