Kızları için dost kalan Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu'dan örnek davranış





SINIRINI ÇİZDİ

Önceki gün Hülya Koçyiğit'in programına katılan Bade İşçil, oyunculukta sınırları olup olmadığı sorusu üzerine şöyle dedi: "Eğer senaryoyu çok destekleyen bir şey ise o zaman onun üzerine konuşup, yapabildiğim kadarını yapmaya çalışırım. Müstehcen dışında." Anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini hissettiğini belirten oyuncu, ekledi: "Oğlum Azur öncesini hiç hatırlamıyorum gibi bir şey. Hep o varmış, onunla bir bütünüm gibi hissediyorum. Çocuk benden bağımsızlaştı ama ben kopamıyorum."