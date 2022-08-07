Çeşme'deki adisyon sosyal medyada olay yarattı! Tatilciler 125 bin TL'lik ödemeyle tarihe geçti

Bu sene artan maliyetleri müşteriye fazlasıyla yansıtan Ege'deki bazı mekanlar, adisyon rekoru konusunda adeta birbiriyle yarışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki bir otelden yata sipariş veren grup, tam 80 bin 40 TL hesap ödemişti.
Bu sene artan maliyetleri müşteriye fazlasıyla yansıtan Ege'deki bazı mekanlar, adisyon rekoru konusunda adeta birbiriyle yarışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki bir otelden yata sipariş veren grup, tam 80 bin 40 TL hesap ödemişti.
Ancak önceki gün yine sosyal medyaya yansıyan bir hesap, rekor kırdı.
Çeşme'deki bir beach'e eğlenmeye giden tatilciler tam 125 bin TL'lik ödemeyle tarihe geçti!