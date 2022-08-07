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    Çeşme'deki adisyon sosyal medyada olay yarattı! Tatilciler 125 bin TL'lik ödemeyle tarihe geçti

    Bodrum, Marmaris ve Çeşme’den yansıyan yüksek ücretli adisyonlara yenisi eklendi. Çeşme’deki bir mekana giden grup, ödedikleri 125 bin TL’lik hesapla rekorlar arasına girdi.

    Rekor ’Çeşme’si

    Bu sene artan maliyetleri müşteriye fazlasıyla yansıtan Ege'deki bazı mekanlar, adisyon rekoru konusunda adeta birbiriyle yarışıyor.



    Geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki bir otelden yata sipariş veren grup, tam 80 bin 40 TL hesap ödemişti.



    TARİHİ ADİSYON!
    Bodrum'daki bir kebapçıdan 51 bin 490 TL ve yine Bodrum'daki bir Japon restoranından yansıyan 63 bin TL'lik adisyonlar sosyal medyada olay olmuştu.



        Ancak önceki gün yine sosyal medyaya yansıyan bir hesap, rekor kırdı.



        Çeşme'deki bir beach'e eğlenmeye giden tatilciler tam 125 bin TL'lik ödemeyle tarihe geçti!

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        Haberler Saklambaç Çeşme'deki adisyon sosyal medyada olay yarattı! Tatilciler 125 bin TL'lik ödemeyle tarihe geçti
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