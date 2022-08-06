İkinci bebeğine sekiz aylık hamile olan Merve Özbey Kuruçeşme’yi salladı!





'EV SAHİPLERİ VİCDANSIZ

Manken Tuğba Özay, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Özay, son zamanlarda giderek artan ev kiraları nedeniyle şöyle isyan etti: "Ev sahiplerine isyanım var. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ev sahipleri şu zor dönemde çok vicdansızlık yapıyorlar. 5 bin TL'ye verdiğin yere 15-20 bin TL istiyorsun. Neye göre kime göre bu fiyatları bekliyorlar! İnsanlar merhametini vicdanını kaybetmiş.