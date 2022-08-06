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    İkinci bebeğine sekiz aylık hamile olan Merve Özbey Kuruçeşme’yi salladı!

    İkinci bebeğine sekiz aylık hamile olan Merve Özbey, önceki akşam verdiği doğum öncesi son konserinde Kuruçeşme’yi salladı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Müthiş final

    Pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, önceki akşam Kuruçeşme'de sahne aldı. İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu. 'Tamamen Arabesk' konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan Özbey, hamilelik sürecinden şöyle bahsetti: "Elif'e hamileyken pandemi vardı, üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda."



    DAİMA BİR ARADA
    Ünlü rockçı Kaan Tangöze'yle eşi Kıvılcım Ural, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Yoğun konser programlarına rağmen birbirlerinden ayrılmadıklarını söyleyen Ural, "Kaan'ın tüm konserlerine beraber gidiyoruz, ailecek. Kızımız henüz ana okuluna başlamadığı için şimdilik rahat oluyor" dedi.
    (Aydın HAMZA)



    KAHVE AŞKINA
    Önceki gün Arnavutköy'de bir kadınla baş başa kahve içtiği görülen Harun Tan'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı. Görüntülediğini fark eden Tan, gizemli kadının yanından kalkarak soluğu muhabirlerin yanında aldı. Tan, "Kahve içerken tanıştık, yanlış bir şey yazmayın. Hanımefendi gelip yanıma oturunca sohbet ettik" şeklinde konuştu. Durumu muhabirlere açıklayan Harun Tan, tekrardan kadın arkadaşının yanına dönerek koyu sohbete kaldığı yerden devam etti. (Aydın HAMZA)



        TUĞÇE 'DELİ DİYO
        Tuğçe Tayfur, söz yazarı ve bestekar kimliğiyle müzik dünyasına kazandırdığı eserlere "Deli Diyo" ile bir yenisini daha ekledi. Söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısının düzenlemesi için Ceyhun Çelikten ile bir araya gelen Tayfur, yeni şarkısının video klibi için Kemal Başbuğ'un objektifinin karşısına geçti.



        'EV SAHİPLERİ VİCDANSIZ
        Manken Tuğba Özay, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Özay, son zamanlarda giderek artan ev kiraları nedeniyle şöyle isyan etti: "Ev sahiplerine isyanım var. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ev sahipleri şu zor dönemde çok vicdansızlık yapıyorlar. 5 bin TL'ye verdiğin yere 15-20 bin TL istiyorsun. Neye göre kime göre bu fiyatları bekliyorlar! İnsanlar merhametini vicdanını kaybetmiş.



        BİTMEYEN BALAYI
        Üç buçuk ay önce beraber çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, önceki gün eşiyle birlikte Bodrum Turgutreis'deki bir otelde görüntülendi. Mikanos tatillerini bitirdikten sonra ayaklarının tozuyla Bodrum'a gelen çiçeği burnunda çift, kısa bir Bodrum tatilinin ardından İsviçre'ye gideceklerini söylediler. (Evren ABDULLAHOĞLU)



            DOĞALCAN
            Şimdilerde Mikanos'tan geçtiği Kiklad Adaları'nda tatilde olan Eda Taşpınar, burada da bakımını ihmal etmedi. Yüzü ve cildi için doğanın sunduğu mucizelerden faydalanan sosyetik ikoncan, bu kez de adanın her yerinde dolaşan eşeklerin sütüne başvurdu. Eda Taşpınar, Yunanistan'da olduğu süre boyunca yüzüne eşek sütünden maske yapıyor.



            GÜZEL DOSTLUK
            Çağla Şıkel, çok sevdiği Bodrum'a sonunda kavuştu. Önceki gün Bodrum'dan bu renkli karesini paylaşan ünlü model, kucağına aldığı minik köpekle hem güzelliğini hem de hayvan sevgisini bir kez daha gösterdi.



            RASTGELE
            gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, boş durmadı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi balık tutmaya merak saran başarılı oyuncu, önceki gün zıpkınla açık denizde derinliklere dalmadan önce böyle poz verdi. Ünlü oyuncuya, "Rastgele" mesajları yağdı.



                BABA HEYECAN
                Tam bir deniz aşığı olan Engin Altan Düzyatan, bu tutkusunu ailesiyle çıktığı tatilde de gözler önüne serdi. Şimdilerde Yunanistan'ın Antiparos adasında tatilde olan başarılı oyuncu, su kayağı yaparken çekilmiş bu karesiyle hem deniz hem de adrenaline olan sevgisini konuşturdu.



                FOTO-ESPRİ
                Bir süredir Seyşeller'de tatilde olan Bade İşçil'den esprili bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu, bu karesine şöyle not düştü: "Denizden babam çıksa yerim ama anamı düşünürüm adlı çalışma." Bu arada ünlü oyuncu, makyajsız haliyle de doğal güzelliğini gözler önüne serdi.



                MİDYE KEYFİ
                Çeşme'de tatil yapan ünlüler arasına genç oyuncu Ulaş Tuna Astepe de katıldı. Menajeriyle birlikte bir beach'e gelen Astepe, o sırada yanlarından geçen bir satıcıdan midye dolma alıp gölgede keyif yaptı. (ERCAN AKGÜN)



                    TATİLE DOYAMADILAR
                    Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti önceki gün, Bodrum'da görüntülendi. Yaz tatillerini uzattıkları söyleyen Hakan Hatipoğlu , "Yaklaşık bir aydır tatildeyiz. Bir türlü İstanbul'a dönemedik. Burada nasıl zaman geçirdiğimizi anlamadık" dedi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                    SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ!
                    Ozan Doğulu ve Gülşen, sürpriz bir iş birliğine imza attılar. Yoğun konser programlarından vakit ayırarak birlikte çalışan ikili, 90'ların sevilen hiti 'Bir Kereden Hiçbir Şey Olmaz'ı tekrar yorumladılar. Şimdiden 2022 yazına damga vurması beklenen şarkı, bugün tüm dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunulacak.



                    DOĞUM GÜNÜNDE SAHNEDE
                    Turkcell Vadi'de gerçekleştirilen 'Yıldızlı Geceler' etkinlik serisi, önceki akşam Öykü Gürman konseri ile devam etti. Doğum gününün ilk defa bir konsere denk geldiğini söyleyen Gürman, neşeli tavırları, vokali ve danslarıyla sahnede muhteşem bir konser performansına imza attı.



                        TÜRKLER'İ SEVİYO'RUS'
                        Dünya çapında milyonlarca hayranı olan, Rusya'nın en ünlü sanatçılarından Grigory Leps, Belarus'un başkenti Minsk'teki bir Türk otelinde sahneye çıktı. Leps "Umarım en kısa zamanda savaş biter her şey normale döner. Türk sanatçıları da çok özledik. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.



                        GÜLDÜREN ANLAŞMA
                        Sevilen komedyen Doğu Demirkol, Turkcell'in yeni marka yüzlerinden biri oldu. Başarılı komedyen, Turkcell'in ürün ve tarifelerine yönelik yeni kurgu ve tekliflerini, 'Türkiye'nin Dijital Hikayeleri' çatısı altında, eğlenceli bir üslupla ekrana taşıyacak.



                        HEDEFİ Z KUŞAĞI
                        Seda Üren ,önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Yeni çıkaracağı şarkı hakkında konuşan güzel şarkıcı, "Türkiye'ye özellikle tüm dünyaya müziğimizi duyurmak istiyoruz. En büyük hedefimiz Z kuşağına ulaşmak" dedi. (Doğan SAVAŞ)

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                        Haberler Saklambaç İkinci bebeğine sekiz aylık hamile olan Merve Özbey Kuruçeşme’yi salladı!
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