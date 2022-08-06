İkinci bebeğine sekiz aylık hamile olan Merve Özbey Kuruçeşme’yi salladı!

Pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, önceki akşam Kuruçeşme'de sahne aldı. İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu. 'Tamamen Arabesk' konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan Özbey, hamilelik sürecinden şöyle bahsetti: "Elif'e hamileyken pandemi vardı, üç buçuk aylıkken yattım, doğumdan 3 ay sonra konserlere başladım. Şimdi ise çok yoğun bir tempoyla çalıştım. Normalde finali ayın 20'sinde yapacaktık ama burada nokta koymayı planladık. Bunun dışında her şey yolunda."
DAİMA BİR ARADA
Ünlü rockçı Kaan Tangöze'yle eşi Kıvılcım Ural, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Yoğun konser programlarına rağmen birbirlerinden ayrılmadıklarını söyleyen Ural, "Kaan'ın tüm konserlerine beraber gidiyoruz, ailecek. Kızımız henüz ana okuluna başlamadığı için şimdilik rahat oluyor" dedi.
(Aydın HAMZA)
KAHVE AŞKINA
Önceki gün Arnavutköy'de bir kadınla baş başa kahve içtiği görülen Harun Tan'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı. Görüntülediğini fark eden Tan, gizemli kadının yanından kalkarak soluğu muhabirlerin yanında aldı. Tan, "Kahve içerken tanıştık, yanlış bir şey yazmayın. Hanımefendi gelip yanıma oturunca sohbet ettik" şeklinde konuştu. Durumu muhabirlere açıklayan Harun Tan, tekrardan kadın arkadaşının yanına dönerek koyu sohbete kaldığı yerden devam etti. (Aydın HAMZA)