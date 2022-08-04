Tatil bölgelerindeki kazık fiyatlarda yeni kurnazlık! Menülere 'köy' ibaresi ekleyip fiyatları şişirdiler

Restoranlar menülere, "Özel köy tavuğu", "Köy salatası", "Milas salatası", "Köy yumurtası" ekleyip, adisyonu şişirmeye başladı.
Tatilciler bu duruma isyan etti.
Restoranlar menülere, "Özel köy tavuğu", "Köy salatası", "Milas salatası", "Köy yumurtası" ekleyip, adisyonu şişirmeye başladı.
Tatilciler bu duruma isyan etti.
Bozburun'da köy tavuğu için 400 lira yazan restorana tepki yağdı. Küçük bir tabak "köy salatası" için 150 lira isteyen restoran yetkilisi, "Biz o ürünleri köyde yetiştirdik. Elbette pahalıya satacağız" diye çıkışınca, büyük tartışma yaşandı. İşte köy menüsü:
MİLAS SALATASI: 180 lira
KIZARMIŞ KÖY PATATESİ: 120 lira