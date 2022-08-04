Tatil bölgelerindeki kazık fiyatlarda yeni kurnazlık! Menülere 'köy' ibaresi ekleyip fiyatları şişirdiler





Bozburun'da köy tavuğu için 400 lira yazan restorana tepki yağdı. Küçük bir tabak "köy salatası" için 150 lira isteyen restoran yetkilisi, "Biz o ürünleri köyde yetiştirdik. Elbette pahalıya satacağız" diye çıkışınca, büyük tartışma yaşandı. İşte köy menüsü: