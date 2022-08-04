İzzet Antebi'nin Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Didem Sarı'nın sevgilisinin sabıkası kabarık çıktı





CİNAYETTEN CEZAEVİNDE YATTI

Kayacan Akarsu'nun boşanma aşamasında olduğunu Selen A. en son nisan ayında görüştüğü Akarsu'nun Didem Sarı'yla aşk yaşadığını bugün arkadaşlarının uyarısıyla gördüğünü açıkladı: 2018 yılından beri evli olduğum ve boşanıp kurtulmaya çalıştığım adamın Didem Sarı'yla beraber olduğunu öğrenince şoke oldum. Didem Sarı, Çağla Şıkel'in eski eşiyle mesajlarını ifşa etmiş ama kendisi de şu an benim hala resmi olarak evli olduğum adamla beraber... Kendisine beni bu büyük yükten ve beladan kurtardığı için teşekkür eden bir de mesaj attım ama bu adam çok tehlikeli...

Cinayetten cezaevinde yattı, bir sürü zararlı alışkanlıkları var. Benim bütün mal varlığımı sıfırladı. Ayağında bana uyguladığı şiddetten dolayı elektronik kelepçe var. Bu adamın gerçek yüzünü herkes bilsin diye konuşuyorum.

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