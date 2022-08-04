Hande Erçel'in aşkta yüzü gülmüyor! Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme yaşandı

Bir türlü aşktan yana yüzü gülmeyen oyunculardan Hande Erçel, reklam aşkı olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Erçel, sonrasında Kaan Yıldırım ile kısa süreli birliktelik yaşamış, onunla da yollarını ayırmıştı. İlişki bittikten sonra 'Sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası, "Aşk gibi arkadaşlık da kısa sürdü" yorumları yapıldı.
RÖNESANS POZU
2018'de evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almışlardı. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan ünlü çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi ve oğlu ile çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisinde "Rönesans keyfi" ifadelerine yer verdi. Ünlü çiftin oğullarıyla birlikte verdikleri mutluluk pozu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
TATİL İSTİYOR
Demet Şener, önceki sosyal medya hesabından eski tatil fotoğraflarından bir tanesini paylaştı. Lila rengi mayosuyla çiçeklerin arasından fotoğraf atan Şener, altına ise "Tatili özlüyor insan" notunu düştü.