Hande Erçel'in aşkta yüzü gülmüyor! Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme yaşandı





BODRUM'DA GÖRÜLDÜ

Yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal yıllar sonra geldiği Bodrum'da görüntülendi. Başarılı oyuncu önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocukları ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin etrafta olduğundan haberdar olan Namal, görüntü vermemek adına otel'in beach'ine inmemeyi tercih etti. Eşinin ani ölümünü ardından Köyceğiz'de bulunan evine bir daha uğramayan ve İzmir'de yaşamaya başlayan başarılı oyuncunun tatil için geldiği Bodrum'da bir proje ile ilgili görüşme yapacağı öğrenildi. (Evren Abdullahoğlu)