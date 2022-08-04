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    Hande Erçel'in aşkta yüzü gülmüyor! Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme yaşandı

    Bir türlü aşktan yana yüzü gülmeyen oyunculardan Hande Erçel ve Kann Yıldrım ikilisi sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Arkadaşlık kısa sürdü

    Bir türlü aşktan yana yüzü gülmeyen oyunculardan Hande Erçel, reklam aşkı olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Erçel, sonrasında Kaan Yıldırım ile kısa süreli birliktelik yaşamış, onunla da yollarını ayırmıştı. İlişki bittikten sonra 'Sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası, "Aşk gibi arkadaşlık da kısa sürdü" yorumları yapıldı.



    RÖNESANS POZU
    2018'de evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almışlardı. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan ünlü çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi ve oğlu ile çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisinde "Rönesans keyfi" ifadelerine yer verdi. Ünlü çiftin oğullarıyla birlikte verdikleri mutluluk pozu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.



    TATİL İSTİYOR
    Demet Şener, önceki sosyal medya hesabından eski tatil fotoğraflarından bir tanesini paylaştı. Lila rengi mayosuyla çiçeklerin arasından fotoğraf atan Şener, altına ise "Tatili özlüyor insan" notunu düştü.



        1 MİLYON DOLAR'A DEKORE ETTİRİYOR
        Ünlü sanatçı Nazan Şoray cemiyet hayatının sevilen ismi iş insanı Nur Demirağ'a geçen yıl Ohio'dan aldığı evi dekore ettirecek. Firuze Dekor'un sahibi Demirağ ile uzun yıllara dayanan dostluğu olan Şoray, "Onun tasarımlarını çok beğeniyorum. Ohio'daki evimde onun çizgilerini görmek istedim. O da beni kırmadı. Birlikte çok özel bir ortam yaratacağıza inanıyorum" dedi. Şoray ve Demirağ, önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek.



        BEĞENİ YAĞMURU
        Oyuncu Burçin Terzioğlu, önceki akşam İstanbul'da bir konser etkinliğine katıldı. Enstrümanların arasından fotoğraf paylaşan güzel oyuncuya, kısa süre içerisinde binlerce ve yorum geldi.



        ŞİMDİ İŞ ZAMANI
        Yakışıklı oyuncu İsmail Filiz, önceki gün İstanbul'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde alışveriş merkezine gelen Filiz, "Tatil bitti şimdi iş zamanı" dedi.



            İLK GÜNKÜ GİBİ
            Oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, Çeşme'de objektiflere takıldı. Bir beache gelen iki oyuncu, önce şezlongda oturup arkadaşlarıyla sohbet etti, ardından da günün sonuna doğru denize indi. Yaklaşık 4 yıllık birliktelikleri bulunan ikilinin, hala ilk günkü gibi aşk dolu halleri dikkatlerden kaçmadı. Aral ve Keskin, suyun içinde de zeybek oynayarak dans etti. (Ercan AKGÜN)



            ROMANTİZMİN ÇAPASI
            İstanbul cemiyet hayatının ünlü isimleri Celal ve Şebnem Çapa çiftinin oğulları Emre Çapa ile eşi Miray Beşli, Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Baş başa bir beache gelen çift, biraz güneşin tadını çıkardıktan sonra denize girerek serinledi. 3 yıldır evli olan ve hala aşklarını taze tutan Çapa çifti, zaman zaman öpüşerek romantik görüntüler sergiledi.



            BODRUM'DA GÖRÜLDÜ
            Yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal yıllar sonra geldiği Bodrum'da görüntülendi. Başarılı oyuncu önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocukları ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin etrafta olduğundan haberdar olan Namal, görüntü vermemek adına otel'in beach'ine inmemeyi tercih etti. Eşinin ani ölümünü ardından Köyceğiz'de bulunan evine bir daha uğramayan ve İzmir'de yaşamaya başlayan başarılı oyuncunun tatil için geldiği Bodrum'da bir proje ile ilgili görüşme yapacağı öğrenildi. (Evren Abdullahoğlu)



                BURAY RÜZGARI
                2022 yazını konserden konsere koşarak geçiren başarılı sanatçı Buray, Alaçatı'da hafızalardan uzun süre silinmeyecek muhteşem bir performansa imza attı.



                MUHTEŞEM GECE
                Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında Bodrum'da sahne aldı. Bodrumlular'ın çok büyük ilgi gösterdiği konserini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, gece boyunca beğenilen slow şarkılarını izleyenlerin cep telefonlarıyla oluşturdukları ışık şovu eşliğinde söyledi.



                YAŞAR'DAN DARBUKA ŞOV
                Duygusal şarkıların prensi Yaşar, Bodrum Türkbükü'nde sezonun üçüncü sahnesiyle sevenlerinin karşısındaydı. Yaşar Türkbükü Üzüm Kızın'da sevenlerinin karşısına çok sevilerek dinlenilen şarkısı "Çok mu Kolay" ile çıktı. Yaşar bir ara sahnede darbukanın başına geçerek hareketli ritimlerle usta perküsyon sanatçılarına taş çıkarttı.



                    VİTAMİN DELİSİ
                    Manken Özge Ulusoy, sağlıklı yaşam konusunda en hassas olan ünlülerden olarak biliniyor. Ulusoy, önceki gün içtiği vitaminlerden bir karışım hazırlayıp, bunuda sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü mankenin bu paylaşımına ise, ''Vitamin delisi'' diye esprili yorumlar geldi.



                    HAYRANLARI SIRAYA GİRDİ
                    Yeşilçam'ın önemli jönlerinden Kadir İnanır önceki gün İstanbul'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın dostlarıyla birlikte beyaz eşya mağazasından alışveriş yapan deneyimli oyuncu mağaza çıkışı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmeyen Kadir İnanır, daha sonra lüks bir restorantta dostlarıyla akşam yemeği yedi.



                    ARKADAŞIYLA ALIŞVERİŞTE
                    Ekranların başarılı isimlerinden Ebru Akel, önceki gün stilist arkadaşı Nil Ninat ile birliktebir AVM'de gazetecilerle sohbet etti. Akel, "Nil ile birlikte alışverişe çıkalım dedik. Alışveriş çok keyifliydi" dedi.



                        3 FİLM İLE BİRDEN GELİYOR
                        Oyuncu Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Birlikte başrol oynadıkları 'Komutan' adlı filminin 7 Ekim'de vizyona gireceğinin müjdesini veren Güner, "2 proje daha var" dedi.



                        DOLUNAY SOYSERT GELİYOR
                        Çocuk ve gençlerin en sevdiği yerli yapım 'Masal Şatosu'nun merakla beklenen devam filmi 'Masal Şatosu: Gizemli Misafir' 12 Ağustos'ta sinema salonlarında yerini alacak. Filmin kadrosunda sevilen oyuncu Dolunay Soysert de yer alıyor.

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                        ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy atandı
                        Haberler Saklambaç Hande Erçel'in aşkta yüzü gülmüyor! Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme yaşandı
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