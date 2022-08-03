Survivor yarışmasıyla ününe ün katan oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki akşam Alman sevgilisi Laura Celine ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Nisa Bölükbaşı ile ayrılığı sonrası gönlünü Laura'ya kaptıran Yağcı, basın mensuplarını görünce kısa süreli bir şok yaşadı.
"Sizlere yakalanmamak için arka sokaklardan yürümeyi tercih ettik. Helal olsun size burada da yakaladınız" diyen Barış Murat Yağcı, basın mensuplarının "İlişkiniz hayırlı olsun. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Şu an spordan çıktım. Yemeğe gidiyoruz. Görüştüğüm birkaç proje var. Bakalım hayırlısı" dedi.