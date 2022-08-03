



"Sizlere yakalanmamak için arka sokaklardan yürümeyi tercih ettik. Helal olsun size burada da yakaladınız" diyen Barış Murat Yağcı, basın mensuplarının "İlişkiniz hayırlı olsun. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Şu an spordan çıktım. Yemeğe gidiyoruz. Görüştüğüm birkaç proje var. Bakalım hayırlısı" dedi.