Derya Şensoy ailesiyle sevgilisi Celal Can Algül'ü tanıştırarak evlilik sinyali verdi





SOHBET ZAMANI

Çeşme'de tatil yapan oyuncu Engin Öztürk, gittiği bir beach'te meslektaşı Nur Fettahoğlu ile karşılaştı. Mekana kızı Elisa Güzin Veziroğlu ile birlikte gelen ve gün boyu şezlongda oturup arkadaşlarıyla sohbet etmekten denize girmeye vakit bulamayan güzel oyuncu, bu kez de muhabbete Öztürk ile devam etti. Fettahoğlu'nun sevimli kızıyla sarılıp hasret gideren Öztürk, zaman zaman onunla şakalaşıp oturduğu yerden oynamayı da ihmal etmedi.