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    Derya Şensoy ailesiyle sevgilisi Celal Can Algül'ü tanıştırarak evlilik sinyali verdi

    Derya Şensoy, ailesiyle aşkı Celal Can Algül’ü tanıştırıp Ayvalık’ta beraber tatil yaparak evlilik sinyali verdi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Evlilik sinyali

    Bir süredir annesi Derya Şensoy ve kardeşi Ferhan Şensoy ile beraber Ayvalık'taki evlerinde tatilde olan Derya Şensoy'dan evlilik sinyali geldi. 32 yaşındaki güzel oyuncu, yanına uzun süredir aşk yaşadığı Celal Can Algül'ü de çağırdı. Önceki gün güzel oyuncunun ailesiyle beraber tekne turuna çıkan Algül için "Aileye Ferhan Şensoy'un eşinden sonra ikinci damat geliyor" yorumları yapıldı.



    TATLI HAYAT
    Sevgilisi Umut Duygu ile çıktığı tekne tatiline devam eden Burçin Terzioğlu, bir yandan de renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, dün rengarenk kıyafeti ve eşsiz Ege deniziyle Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımla beğeni topladı.


    GELENEK BOZULMADI
    Yaz aylarını geçirmek için Londra'dan Türkiye'ye gelen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, geleneklerini bozmadı. Her sene olduğu gibi yine Fethiye'deki lüks otelde ailece tatil yapan ünlü çift, eşsiz manzara eşliğinde de böyle poz verdi.



        TATİL 'EZGİ'Sİ
        Güzel sunucu ve model Ezgi Avcı, önceki gün çıktığı tatilden bu kareyi paylaştı. Avcı, mavi bikinisiyle gözler önüne serdiği kusursuz fiziğiyle takipçilerinden beğeni topladı. Ezgi Avcı'ya "Sayende hemen diyete başlıyoruz" mesajları yağdı.



        SÜPER ESPRİ
        Önceki akşam Bodrum'da konser veren Ajda Pekkan, öncesinde dostlarıyla buluştu. Süperstar, bir arkadaşının minik oğluyla çekilen bu karesine de şöyle esprili not düştü: "Yeni tasarımcım Demir Aygün'ün bana özel yaptığı kostümlerin detaylarını konuşurken objektiflere yakalanmışız."



        LEOPAR GÜZELİ
        Çıktığı İspanya tatilinden dönen Sinem Sülün, şimdi de soluğu Çeşme'de aldı. Önceki gün gittiği Çeşme'deki bir beach'ten bu havalı fotoğrafını paylaşan güzel model, leopar desenli bikinisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.



            FİLTRESİZ POZ
            Yaklaşık bir sene önce kızı Luna'yı kucağına alan Özge Özder, yaz başından beri Bodrum'da. Önceki gün kızıyla deniz kenarında çekilmiş bu karesini paylaşan ünlü oyuncu, altına da "Filtresiz poz" diye not düşmeyi ihmal etmedi.



            SOHBET ZAMANI
            Çeşme'de tatil yapan oyuncu Engin Öztürk, gittiği bir beach'te meslektaşı Nur Fettahoğlu ile karşılaştı. Mekana kızı Elisa Güzin Veziroğlu ile birlikte gelen ve gün boyu şezlongda oturup arkadaşlarıyla sohbet etmekten denize girmeye vakit bulamayan güzel oyuncu, bu kez de muhabbete Öztürk ile devam etti. Fettahoğlu'nun sevimli kızıyla sarılıp hasret gideren Öztürk, zaman zaman onunla şakalaşıp oturduğu yerden oynamayı da ihmal etmedi.



            ONUN ATV'Sİ VAR GÜZEL Mİ GÜZEL
            Ekranların güzel oyuncularından İlkin Tüfekçi, pek çok kadın meslektaşının aksine otomobil yerine ATV ile gezmeyi seviyor. Yaklaşık 2 senedir Alaçatı'da yaşayan Tüfekçi, yeni oyuncağıyla dolaşmaktan büyük keyif alıyor.



                ACI GÜZEL ŞEY
                Derya Bedavacı, hafta sonu Alaçatı'da duygu yüklü bir geceye imza attı. Bedavacı, "Acıyı seviyoruz orası belli. Acı güzel bir şey tamam ama damar şarkıları sevdiğimiz için sanki biraz abartıyoruz bazen. Fazla yüklenirsem beni uyarın" dedi.



                SÖZÜNÜ ÇİĞNEDİ
                Pop müziğin efsane isimlerinden Ege, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Dört yıl aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluşan Ege, "Bodrum'da sahneye çıkmayacağım diye kendime söz vermiştim. Bu sözümü sizin için çiğnedim" dedi.



                EVDEN KAÇTI
                Şarkıcı Nez, önceki akşam Cihangir sokaklarında Köpeğini gezdirirken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, "Canımdan çok sevdiğim köpeğim ile dolaşıyorum. Evler çok sıcak durulmuyor; ben de kendimi dışarı attım" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                    İSKELE GÜZEL
                    Son dönemin en gözde isimlerinden Melis Sezen, önceki gün bir iskelede tek başına böyle poz verdi. Renkli kıyafetiyle tarzını konuşturan güzel oyuncuya "İskele güzeli" şeklinde esprili mesajlar yağdı.



                    MÜZİK ZİYAFETİ
                    Burcu Güneş, önceki akşam Kuruçeşme'de sanhedeydi. Güneş, konserin ikinci yarısında duayen sanatçı Selami Şahin gönüllere taht kuran şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söyledi. Selami Şahin'in "Alışmak Sevmekten Zor" şarkısını yorumladığı anlarda Güneş'in sesinin duyulmasıyla ise alkış tufanı koptu.



                    GÜZEL YOLCULUK
                    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, kendi gibi kalbinin de güzelliğini konuşturdu. Eski eşinden olan oğlu Xess Xava ile Kenya'daki bir kabileyi ziyaret eden güzel yenge, yerlilerle de hayli sıcak sohbet gerçekleştirdi.



                        KIZÇEMİN GÖZÜNDEN
                        Eda Özerkan, kendisi gibi oyuncu eşi Timur Acar ve kızları Eliz ile geçtiğimiz gün tatile çıktı. Marmaris'e demirleyen tekneden böyle keyifli paylaşım yapan ünlü oyuncu, altına da "Kızçemin gözünden" diye yazarak fotoğrafı Eliz'in çektiğini belirtti.



                        ÇİÇEK GİBİ PAYLAŞIM
                        Son dönemde Instagram paylaşımlarına ağırlık veren Ezgi Eyüboğlu, önceki gün sosyal medyayı renklendirdi. Ellerinde çiçeklerle dolu çantasıyla bu fotoğrafını paylaşan güzel oyuncuya takipçilerinden "Çiçek gibi poz" yorumları yağdı.

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                        El Kaide lideri öldürüldü
                        Haberler Saklambaç Derya Şensoy ailesiyle sevgilisi Celal Can Algül'ü tanıştırarak evlilik sinyali verdi
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