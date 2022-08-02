Derya Şensoy ailesiyle sevgilisi Celal Can Algül'ü tanıştırarak evlilik sinyali verdi

Bir süredir annesi Derya Şensoy ve kardeşi Ferhan Şensoy ile beraber Ayvalık'taki evlerinde tatilde olan Derya Şensoy'dan evlilik sinyali geldi. 32 yaşındaki güzel oyuncu, yanına uzun süredir aşk yaşadığı Celal Can Algül'ü de çağırdı. Önceki gün güzel oyuncunun ailesiyle beraber tekne turuna çıkan Algül için "Aileye Ferhan Şensoy'un eşinden sonra ikinci damat geliyor" yorumları yapıldı.
TATLI HAYAT
Sevgilisi Umut Duygu ile çıktığı tekne tatiline devam eden Burçin Terzioğlu, bir yandan de renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Güzel oyuncu, dün rengarenk kıyafeti ve eşsiz Ege deniziyle Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımla beğeni topladı.
GELENEK BOZULMADI
Yaz aylarını geçirmek için Londra'dan Türkiye'ye gelen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, geleneklerini bozmadı. Her sene olduğu gibi yine Fethiye'deki lüks otelde ailece tatil yapan ünlü çift, eşsiz manzara eşliğinde de böyle poz verdi.