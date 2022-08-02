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    Bülent Ersoy Çeşme'de evlendi! Yaklaşık 50 milyon TL'ye...

    Sayısız gayrimenkulü olan Bülent Ersoy, Çeşme’de evlendi... Diva, denize sıfır ve beş odalı taş evini özel dekore ettirdi. Bülent Ersoy’a yeni yatırımı yaklaşık 50 milyon TL’ye mal oldu. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri...

    Yatırım ’Çeşme’si

    Önceki gece Çeşme'de sahne alan Bülent Ersoy, yine sahnede fırtına estirdi.



    Yaklaşık 3 saat sahnede aralıksız konser veren Diva, "Çeşme'de evlendim" dedi.



    Seyirci kısa süreli şaşkınlık yaşarken gerçek ortaya çıktı.



        Bülent Ersoy, sayısını kendisinin bile bilmediği gayri menkul yatırımlarına bir yenisini Çeşme'de ekledi.



        KLEOPATRA HAVUZU
        Denize sıfır taş bir malikane alan ünlü sanatçı, 5 oda ve 2 salondan oluşan 570 metrekare büyüklüğündeki evine "Kleopatra" havuzu ve asansör de yaptırıyor.



        Diva, bunların çizimini de kendisi yaparken evin ünlü sanatçıya maliyetinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu konuşuluyor.

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