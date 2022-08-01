Hadise eski günleri aratmadı! Unutulmaz performans...

Hadise, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleri ile buluştu. Tuvana Büyükçınar imzalı siyah bir elbiseyle sahne çıkan güzel popçı, dançıları ve müzisyen arkadaşlarıyla unutulmaz bir performans daha sergiledi.
'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısı ve dansçıları ile enerjik sahne açılışı şekilde konserin startını veren Hadise peş peşe en sevilen şarkılarını seslendirdi.
COŞKULU GECE
"Sahneye çıkmadan sizlerin sesini dinliyorum. Siz olmadan bizler olmayız. Çok teşekkür ediyorum" diyen güzel sanatçı şarkıları ile gecenin coşkusunu büyüttü.
'Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısı ve dansçıları ile enerjik sahne açılışı şekilde konserin startını veren Hadise peş peşe en sevilen şarkılarını seslendirdi.
COŞKULU GECE
"Sahneye çıkmadan sizlerin sesini dinliyorum. Siz olmadan bizler olmayız. Çok teşekkür ediyorum" diyen güzel sanatçı şarkıları ile gecenin coşkusunu büyüttü.