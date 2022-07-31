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    Yatlarına sipariş veren bir grup 80 bin TL'lik hesabın 20 bin TL'si mazot parası olarak gelince isyan etti!

    Bir grup sosyetik, yatlarına sipariş verdi. 7 kişilik yiyecek-içeceğin olduğu 80 bin TL’lik hesabın 20 bin TL’si mazot parasıydı. Sosyetikler duruma “Zenginiz ama keriz değiliz” diye itiraz edip 60 bin TL ödeme yaptı.

    Zenginiz ama keriz değil!

    Marmaris'teki bir otelde mazot krizi çıktı.



    Lüks bir mekana yatla yanaşan 7 kişilik sosyetikler, yata yiyecek ve içecek siparişi verdi. Ancak hesapta tam 20 bin TL'lik fazlalık vardı.



    Sosyetikler, duruma itiraz edince şok bir yanıt aldı.



        YANITLA ŞOKE OLDULAR
        Yetkililer, mekandan sadece 50 metre uzakta demirleyen yata teknenin 4 kere gidip geldiğini ve bunun da mazot parası olduğunu söyledi.



        Sosyetikler, "Biz keriz değiliz" diyerek bu parayı vermeyip 60 bin TL'lik ödeme yaptı.

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