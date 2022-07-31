Yatlarına sipariş veren bir grup 80 bin TL'lik hesabın 20 bin TL'si mazot parası olarak gelince isyan etti!

Marmaris'teki bir otelde mazot krizi çıktı.
Lüks bir mekana yatla yanaşan 7 kişilik sosyetikler, yata yiyecek ve içecek siparişi verdi. Ancak hesapta tam 20 bin TL'lik fazlalık vardı.
Sosyetikler, duruma itiraz edince şok bir yanıt aldı.
Marmaris'teki bir otelde mazot krizi çıktı.
Lüks bir mekana yatla yanaşan 7 kişilik sosyetikler, yata yiyecek ve içecek siparişi verdi. Ancak hesapta tam 20 bin TL'lik fazlalık vardı.
Sosyetikler, duruma itiraz edince şok bir yanıt aldı.
YANITLA ŞOKE OLDULAR
Yetkililer, mekandan sadece 50 metre uzakta demirleyen yata teknenin 4 kere gidip geldiğini ve bunun da mazot parası olduğunu söyledi.