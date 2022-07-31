Yalın konserine gelen hayranlara sürpriz yaptı

Yalın, önceki akşam 'Unutulmaz Şarkılar' konser serisine Maximum Uniq Açıkhava'da devam etti. Görkemli sahne tasarımı ve 27 kişilik dev orkestrasıyla büyüleyen sanatçı, konserde Selami Şahin'in efsane şarkısı 'Seninle Başım Dertte'yi seslendirirken sahneye usta sanatçı çıktı. Bu muhteşem düete hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler ikiliyi ayakta alkışladı.
AİLE SAADETİ
ATV'nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman"ın yıldızı Burak Özçivit, mutluluğuyla "maşallah" dedirtti. Eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile denizden bu paylaşımı yapan yakışıklı oyuncuya beğen yağdı.
NEFES KESTİ
Güzel oyuncu Hatice Şendil, sosyal medyayı yine renklendirdi. Dün paylaştığı karelerle hem güzelliğini hem de tarzını gözler önüne seren Şendil, fotoğraflarıyla profesyonel modellere taş çıkardı.