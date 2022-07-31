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    Yalın konserine gelen hayranlara sürpriz yaptı

    Yalın, önceki akşamki konserinde hayranlarına sürpriz yapıp sahnesinde usta sanatçı Selami Şahin’i ağırladı. İşte sizer için derlediğimiz 31 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Usta sürpriz

    Yalın, önceki akşam 'Unutulmaz Şarkılar' konser serisine Maximum Uniq Açıkhava'da devam etti. Görkemli sahne tasarımı ve 27 kişilik dev orkestrasıyla büyüleyen sanatçı, konserde Selami Şahin'in efsane şarkısı 'Seninle Başım Dertte'yi seslendirirken sahneye usta sanatçı çıktı. Bu muhteşem düete hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler ikiliyi ayakta alkışladı.



    AİLE SAADETİ
    ATV'nin fenomen dizisi "Kuruluş Osman"ın yıldızı Burak Özçivit, mutluluğuyla "maşallah" dedirtti. Eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile denizden bu paylaşımı yapan yakışıklı oyuncuya beğen yağdı.



    NEFES KESTİ
    Güzel oyuncu Hatice Şendil, sosyal medyayı yine renklendirdi. Dün paylaştığı karelerle hem güzelliğini hem de tarzını gözler önüne seren Şendil, fotoğraflarıyla profesyonel modellere taş çıkardı.



        FOTO-AŞK
        26 Ağustos'ta evlenecek olan Demet Özdemir'den nişanlısı Oğuzhan Koç ile yeni paylaşım. Şimdilerde Çeşme'de olan çiftten güzel oyuncu, popçu nişanlısıyla bu pozuna "Bir şey diycem yaklaş" notu düştü.



        DENİZ KEYFİ
        Eski sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğü gerekçesiyle açtığı dava süren Deniz Bulutsuz, hafta sonu tatili için Bodrum'a geldi. Türkbükü'nde görüntülülenen Bulutsuz bol bol güneşlendikten sonra serinlemek için de denizi tercih etti. Bu arada geçtiğimiz hafta da Ozan Güven Bodrum'da görüntülenmişti. (Evren ABDULLAHOĞLU)



        TÜRKBÜKÜ YÜRÜYÜŞÜ
        Amerika'da yaşayan başarılı emlakçı ve bir dönem Dünya Bankası'nda görev yapan Türk iş insanı Cengiz Bayırlı ve Venezuellalı eşi Giovanna Guzman tatil için geldikleri Bodrum'da görüntülendi. Teknelerinde tatil yapan Bayırlı ve eşi, Türkbükü sahilinde yürüyüş yaparak sahildeki mağazaları gezdi.



            TEK BAŞINA YÜZDÜ
            Yaz dönemini ailesiyle Çeşme'de geçiren müzisyen Can Bonomo, zaman zaman eşi ve oğluyla zaman zaman da arkadaşlarıyla denizde yüzerken bu kez de tek başına girmeyi tercih etti. Suya girip yüzmek yerine kısa süre yürüyüş yapan Bonomo, serinledikten sonra ailesinin yanına geçti.
            (Ercan AKGÜN)



            TATLICI GÖRÜNDÜ
            Uzun süredir ortalarda görünmeyen iş insanı Taha Tatlıcı, önceki gün Türkbükü'nde bir beach'te görüntülendi. Yakın arkadaşı Sahir Erozan ile koyu bir muhabbete dalan Tatlıcı, gün boyu arkadaşlarıyla bol bol sohbet etti.



            İSKELE SOHBETİ
            Sosyetenin önde gelen isimlerinden iş insanı Levent Kızıl, önceki gün Türkbükü'nde bir beactte görüntülendi. Gün boyu arkadaşlarıyla sohbet eden Kızıl'ın keyfi oldukça yerindeydi.



                HANDE'YLE ELLER HAVAYA
                Hande Yener, önceki gün Alaçatı'da happy hour konseri verdi. İzdiham yaşanan mekanda daha önce de sahne alan Yener, konserde giydiği kostümle dikkat çekti. Dolup taşan mekanda Yener, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.



                ASLAN ALIŞTIRMADA
                Komedi oyuncusu İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak ile 1 yaşındaki oğulları Aslan Oktay, hemen hemen her gün denize girip tatilin keyfini çıkarıyor. Oğlunu suya alıştırmak için bir beachin plajında dolaşan Nurdan Hanım, bir yandan da oğluyla bakıcısına pozlar verdi. (Ercan AKGÜN)



                EŞSİZ KONSER
                Şubat ayında evlenen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, önceki akşam İstanbul'da muhteşem bir konsere imza attı. Bahadır, ünlü müzisyen Emir Ersoy'un Latin tınılarıyla dolu sahnesinde, en sevdiği şarkılardan seçtiği repertuvarıyla konuk oldu. Performansıyla misafirlerini coşturan Emir Ersoy, daha sonra "Gecenin en özel anı" diyerek eşi Gökçe Bahadır'ı sahneye davet etti.



                    DUYGUSAL DÖNÜŞ
                    Deniz Seki, uzun bir aranın ardından yepyeni şarkısı Aşktan Ölen Yok'un heyecanı ile sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sesi ile olduğu kadar besteleri ile de hafızalara kazınan unutulmaz aşk şarkılarının yıldız ismi Seki, "Şarkımı sevgi ile dinleyeceğinize eminim. Şarkımı çok seviyorum ve hep de sevmeye devam edeceğim" dedi.



                    GÜZEL İLGİ
                    Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Hızla alışverişini tamamlayıp AVM'den ayrılan güzel oyuncuya, özellikle yabancı hayranları yoğun ilgi gösterdi.

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                    İmamoğlu’na dikey bahçe tepkisi
                    Haberler Saklambaç Yalın konserine gelen hayranlara sürpriz yaptı
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