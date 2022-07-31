Yalın konserine gelen hayranlara sürpriz yaptı





DUYGUSAL DÖNÜŞ

Deniz Seki, uzun bir aranın ardından yepyeni şarkısı Aşktan Ölen Yok'un heyecanı ile sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sesi ile olduğu kadar besteleri ile de hafızalara kazınan unutulmaz aşk şarkılarının yıldız ismi Seki, "Şarkımı sevgi ile dinleyeceğinize eminim. Şarkımı çok seviyorum ve hep de sevmeye devam edeceğim" dedi.