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    Hande Ataizi'nin Bodrum ve Çeşme'deki lüks otellerde bedava kalmak için sürekli ısrar etmesi otel yetkililerini bezdirdi!

    Hande Ataizi’nin Bodrum ve Çeşme’deki lüks otellerde bedava kalmak için sürekli ısrarda bulunduğu ve otel yetkililerini bezdirdiği iddia ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Güzel taktik!

    Magazin dünyasının en tutumlu isimlerinden Hande Ataizi de modaya uydu! Son dönemde özellikle sosyal medya fenomenleri ile bazı ünlüler, "Reklam karşılığı bedava tatil" istekleriyle lüks otel yetkililerini canından bezdirir oldu. İddiaya göre bu isimlerden biri de Ataizi'ydi. Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bedava tatil yapmak için Çeşme ile Bodrum'daki lüks otelleri gözüne kestiren güzel oyuncu, ısrarıyla yetkilileri bunalttı. Bu arada güzel oyuncu, Bodrum'da ve Çeşme'de iki ayrı lüks otelde de reklam karşılığı bedava kalmayı başardı.



    İBİZA AYIRDI!
    Son dönemin aşkları, başladığı gibi biter oldu. Bundan 20 gün önce aşka yelken açan Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, yollarını ayırdı. Ayrılık de ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takibi bırakmasıyla ortaya çıktı. Dedikodulara göre; Şevval Şahin, sosyetik aşkı olmadan arkadaşlarıyla tek başına İbiza'ya gitmek istedi. Buna karşı çıkan Murat Kazancıoğlu, güzel modelin bavulun hazırlayıp soluğu İspanya'nın eğlence adasında almasıyla ünlü modeli terk etti.



    BU TARZ EDA
    Uzun süredir Mikanos'ta olan Eda Taşpınar, tarzıyla yine ilgi çekmeyi başardı. Sosyetik ikoncanın ilginç şapkasıyla tamamladığı kıyafetini bazıları korsana bazılarıysa sihirbaza benzetti. Eda Taşpınar'ın kusursuz fiziği de dikkat çekti. (Ercan AKGÜN)



        'ÇEŞME'İKİLİ
        Yaz tatili için Çeşme'ye gelen Günay Musayeva, oğlu Cihangir ile birlikte eğlenceli bir hafta geçirdi. Eski eşi Tolga Karel'den olan 10 yaşındaki oğluyla birlikte Çeşme'yi çok sevdiklerini ve her sene mutlaka geldiklerini vurgulayan ünlü manken, "Bodrum mu yoksa Çeşme mi diye sorsanız, Çeşme derdim. Buraya gelmeden kendimizi tatil yapmış saymıyoruz" dedi. (Ercan AKGÜN)



        ORGANİK YATIRIM
        Gülben Ergen, Gökçeada'da yatırım yaptı. Dört dönüm arazi için 1.5 milyon TL ödeyen ünlü sanatçı, burada yetiştirdiği ürünlerle kendi adını taşıyan kozmetik markasını da genişletecek. Bir süre önce kendi adını taşıyan organik kozmetik ürünleri markası çıkaran Gülben Ergen, işleri büyütüyor. Aralarında Burak Hakkı ve Ata Demirer gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü gibi organik yatırım yapmaya karar veren Ergen'in bölge olarak da tercihi Gökçeada oldu. Gökçeada'dan dört dönüm arazi alan ünlü sanatçı, bunun için de 1.5 milyon TL ödedi. Gülben Ergen, burada organik ürünler yetiştirip ticari alandaki çalışmalarını da daha da genişletmeyi planlıyor.



        YÜRÜ BE NİHAN
        Nihan Akın, iki yıl süren sessizliğini 'Yürü Be' şarkısıyla bozdu. Gnl etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlanan 'Yürü Be'nin sözü ve müziği Akın'a, düzenlemesi Serkan Ölçer'e ait. "2022 yazının en iddialı şarkısı, hiti bana ait, müzikte diğer kadın rakiplerimle arayı açmaya başlıyorum" diyen Nihan Akın, kendinden ve müziğinden son derece emin olduğunu söylüyor.



            RÖTARLI MUTLULUK
            Ünlü oyuncu Ege Kökenli, iki yıl önce nişanlandığı sevgilisi Lior Ahituv ile pandemi nedeniyle gecikmeli olarak dünya evine girdi. Kökenli'yi bu mutlu gününde Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Ege Gökenli, "Yedi koca seneden sonra artık evli çift bir olarak karşınızdayız" dedi.

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            Emekliye 7.500 TL
            Haberler Saklambaç Hande Ataizi'nin Bodrum ve Çeşme'deki lüks otellerde bedava kalmak için sürekli ısrar etmesi otel yetkililerini bezdirdi!
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