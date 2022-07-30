Hande Ataizi'nin Bodrum ve Çeşme'deki lüks otellerde bedava kalmak için sürekli ısrar etmesi otel yetkililerini bezdirdi!





ORGANİK YATIRIM

Gülben Ergen, Gökçeada'da yatırım yaptı. Dört dönüm arazi için 1.5 milyon TL ödeyen ünlü sanatçı, burada yetiştirdiği ürünlerle kendi adını taşıyan kozmetik markasını da genişletecek. Bir süre önce kendi adını taşıyan organik kozmetik ürünleri markası çıkaran Gülben Ergen, işleri büyütüyor. Aralarında Burak Hakkı ve Ata Demirer gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü gibi organik yatırım yapmaya karar veren Ergen'in bölge olarak da tercihi Gökçeada oldu. Gökçeada'dan dört dönüm arazi alan ünlü sanatçı, bunun için de 1.5 milyon TL ödedi. Gülben Ergen, burada organik ürünler yetiştirip ticari alandaki çalışmalarını da daha da genişletmeyi planlıyor.