Hande Ataizi'nin Bodrum ve Çeşme'deki lüks otellerde bedava kalmak için sürekli ısrar etmesi otel yetkililerini bezdirdi!

Magazin dünyasının en tutumlu isimlerinden Hande Ataizi de modaya uydu! Son dönemde özellikle sosyal medya fenomenleri ile bazı ünlüler, "Reklam karşılığı bedava tatil" istekleriyle lüks otel yetkililerini canından bezdirir oldu. İddiaya göre bu isimlerden biri de Ataizi'ydi. Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bedava tatil yapmak için Çeşme ile Bodrum'daki lüks otelleri gözüne kestiren güzel oyuncu, ısrarıyla yetkilileri bunalttı. Bu arada güzel oyuncu, Bodrum'da ve Çeşme'de iki ayrı lüks otelde de reklam karşılığı bedava kalmayı başardı.
İBİZA AYIRDI!
Son dönemin aşkları, başladığı gibi biter oldu. Bundan 20 gün önce aşka yelken açan Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, yollarını ayırdı. Ayrılık de ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takibi bırakmasıyla ortaya çıktı. Dedikodulara göre; Şevval Şahin, sosyetik aşkı olmadan arkadaşlarıyla tek başına İbiza'ya gitmek istedi. Buna karşı çıkan Murat Kazancıoğlu, güzel modelin bavulun hazırlayıp soluğu İspanya'nın eğlence adasında almasıyla ünlü modeli terk etti.
BU TARZ EDA
Uzun süredir Mikanos'ta olan Eda Taşpınar, tarzıyla yine ilgi çekmeyi başardı. Sosyetik ikoncanın ilginç şapkasıyla tamamladığı kıyafetini bazıları korsana bazılarıysa sihirbaza benzetti. Eda Taşpınar'ın kusursuz fiziği de dikkat çekti. (Ercan AKGÜN)