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    ATV'nin nefes kesecek projesi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da Firuze rolüne hayat veren Pelin Akil duygularını anlattı

    ATV’nin merakla beklenen dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da Firuze rolüne hayat veren Pelin Akil, “Böyle bir yapımda olduğum için gururluyum” dedi. Altan da eşinin böyle önemli bir projede yer almasından dolayı gururlu olduğunu söyledi.

    Doğan Savaş
    Firuze gururu

    ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncularından Pelin Akil, önceki akşam eşi Anıl Altan ile Arnavutköy'de bir mekanda yemekteydi. Özbekistan'daki çekimlerden yeni gelen Akil, dizide canlandırdığı Firuze karakterini şöyle anlattı:



    SINIR TANIMAZ...
    "Çok farklı bir karakter. Böyle bir rolde ve yapımda olduğum için çok gururluyum. Firuze, sınır tanımayan doktorlardan. Uluslararası sınırların dışına çıkan meslek, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan görev aşkıyla yanıp tutuşan ve kocasına çok aşık bir karakteri canlandırıyorum"

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    Haberler Saklambaç ATV'nin nefes kesecek projesi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da Firuze rolüne hayat veren Pelin Akil duygularını anlattı
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