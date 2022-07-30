ATV'nin nefes kesecek projesi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’da Firuze rolüne hayat veren Pelin Akil duygularını anlattı

ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncularından Pelin Akil, önceki akşam eşi Anıl Altan ile Arnavutköy'de bir mekanda yemekteydi. Özbekistan'daki çekimlerden yeni gelen Akil, dizide canlandırdığı Firuze karakterini şöyle anlattı:







SINIR TANIMAZ...

"Çok farklı bir karakter. Böyle bir rolde ve yapımda olduğum için çok gururluyum. Firuze, sınır tanımayan doktorlardan. Uluslararası sınırların dışına çıkan meslek, dil, din ve ırk ayrımı yapmadan görev aşkıyla yanıp tutuşan ve kocasına çok aşık bir karakteri canlandırıyorum"

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