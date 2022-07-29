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    Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra aldığı tehdit mesajları ile ilgili soruları yanıtladı

    Eşinin vefatından sonra olayın failleri ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bazı aile fertlerinden tehditler alan Ece Erken, korumasız gezdiğini söyleyerek kimseden korkmadığının altını çizdi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun vefatından sonra aldığı tehdit mesajları ile ilgili soruları yanıtladı

    Sunucu Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir telefon mağazasında arızalanan telefonunu tamire bırakan Erken, çıkışta gazetecilerin rahmetli eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra aldığı tehdit mesajları ile ilgili soruları yanıtladı.



    YORUMSUZ KALDI
    "Konu, ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum" diyen Ece Erken, muhabirlerin, "Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna "Korumasız geziyorum!" diyerek kimseden korkusunun olmadığını ima etti. (Doğan SAVAŞ)



    180 DAKİKA SUSMADI
    Genç şarkıcı Irmak Arıcı, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Enerjik ve sempatik halleriyle sahnesi boyunca sevenlerini eğlendiren Arıcı, bir an olsun durmadı. Irmak Arıcı, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı.



        EFSANE DÖNDÜ
        Türk pop müziğinin efsane ismi Burak Kut, yeni single çalışması "Kafam Leyla" ile dinleyicilerle buluşmuyor. Sanatçının uzun süredir üstünde çalıştığı çok sayıdaki eserden biri olan "Kafam Leyla", aşkı; insan doğası üzerinden esprili dokunuşlarla ele alıyor. Parça, dinleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.



        'YALANCI' MÜJDESİ
        Edis, beklenen yeni single'ını müzik dünyası ile paylaşıyor. Yazın hit'i 'Yalancı', bugün tüm platformlarda yayına giriyor. İlk ezgisinden itibaren dinleyenleri dans ettiren şarkı, Türk Pop Müziği'nin özlediği ritm ve heyecanı sunuyor.



        BALTAYLA DONDURMA KESTİ
        Aşık Mahzuni Şerif anısına Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Elbistan Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Buray, sürprizlerle dolu bir konsere imza attı. Konserin sonunda 250 kilogramlık Maraş dondurmasını Osmanlı savaş baltası ile kesen ünlü popçu, dünyaya nam salan dondurmanın tadına bakmayı da ihmal etmedi.



            DANSA DAVET
            Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Okan Tok, kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Topuk Sesleri" ile sevenleriyle buluştu. Festival tadındaki şarkının ruhuna uygun şekilde renkli bir klip çeken Tok, tüm dinleyenleri adeta dansa davet ediyor.



            AYRILMAZ İKİLİ
            Yaz tatilini köpeğiyle birlikte geçiren Ceylan Çapa, gece gündüz yanından ayırmadığı sevimli dostunu Çeşme'deki beachlere de götürüyor. Her gün farklı mekanlara giden Çapa, sıcak havaların acısını suya girerek çıkarırken, köpeği Alice de kendisinden geri kalmıyor. Karada sağa sola koşuşturan ve enerjisi kolay kolay bitmeyen minik pati, denizin içindeyken bile yerinde duramıyor. (Ercan AKGÜN)



            ANNE KIZ DENİZDE
            Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu, Çeşme tatilini kızı Mercan ile birlikte yapıyor. Yakın bir arkadaşıyla beraber denize giren güzel oyuncu, sakin ve keyifli bir gün geçirdi.



                BODRUM'DA STRES ATTI
                ve geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Tolga Karakaş hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı. Karakaş'ın, Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile yasak aşk yaşadığı ve ortaya çıkan aşk mesajları, uzun süre gündem oldu. Bu skandalın ardından hayli zor günler geçiren eski manken, önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte tatile gelen Emine Ün, düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı. Fit haliyle objektiflere yansıyan Ün, siyah bikinisiyle plajdaki tüm bakışları üstüne topladı.



                SON MODA YASEMİN
                Tarzıyla kadınların en yakından takip ettiği isimlerin başında gelen Yasemin Özilhan, yine farkını konuşturdu. Kaplankaya'daki evinde tatilde olan Özilhan, mini şortu, gömleği ve parmak arası terlikleriyşe hem rahat hem de oldukça güzel görünmeyi başardı.



                AYAKLI REKLAM
                Sevgilisi Mithat Can Özer ile Akyaka'da olan Alina Boz, önceki gün sevgilisinin objektifine böyle poz verdi. Güzel oyuncu, yüzü olduğu bir markanın kıyafetlerini de giyerek oturduğu yerden reklam yapmış oldu.



                    TAM NOT ALDI
                    Pop müziğin güçlü sesi Derya Uluğ, Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı. Şarkılarıyla herkesi coşturan Uluğ, sevenlerine hareketli bir gece yaşattı. Sesi kadar görünüşüyle de beğeni toplayan, gün geçtikçe daha da güzelleşen ünlü popçu, gecede giydiği sahne kostümüyle ve kusursuz fiziğiyle tam not aldı.



                    ŞANSLI KÖPEK
                    Podyumların en gözde isimlerinden Didem Soydan, oyuncu aşkı Burak Deniz ile tatilde. Önceki gün köpeğiyle kanoya binen güzel model, aşkına verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Didem Soydan'a "Ne şanslı köpek" yorumları yapıldı.



                    SARI CİVCİV
                    Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Çeşme tatiline devam ediyor. Önceki gün civciv şeklindeki simide binip verdiği pozları sosyal medyasından paylaşan genç kıza takipçilerinden "Sarı civciv" mesajı yağdı.



                        ŞIKIR ŞIKIR GÜLBEN
                        Bir ay önce verdiği Bakü konseri ardından gelen yoğun istek üzerine tekrar önceki akşam Bakü 'de sahne alan Gülben Ergen hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi. Rezervasyonları günler öncesinden dolan verdiği konserinde göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, şıklığıyla da beğeni topladı.



                        DOĞAL BADE
                        Birkaç gündür Seyşeller'de tatilde olan Bade İşçil, doğayla iyice kaynaştı. Koluna konan bir arıyı herkesin aksine kovmak yerinde tutan güzel oyuncu, bu anları da sosyal medyasından paylaştı. Bade İşçil'in arıyla yaptığı selfie "Doğal Bade" dedirtti.



                        ARADIĞINI FRANSA'DA BULDU
                        Türk pop müziğinin başarılı ismi Zeynep Bastık, yeni şarkısı 'Ara'yla müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Şarkılarıyla geçtiğimiz 3 yıla damga vuran Bastık, yine dillerden düşmeyecek bir şarkıyla hayranlarının karşısına çıktı. Genç sanatçı, Fransız şarkıcı Nej'in 'Paro' şarkısına, Emrah Karakuyu imzalı Türkçe sözlerle yeni bir versiyon hazırladı. Şarkının klip çekimleri için kamera karşısına geçen Bastık'a 4 dansçı eşlik etti. Mali Ergin'in yönetmen koltuğunda oturduğu klip için Kilyos sahilinde bir araba denize sokuldu.



                            YENİ PROJELER YOLDA
                            Son zamanlarda dijital platformlara çektiği videolarla gündeme gelen Hayrettin, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Hayrettin, "Her şey yolunda, toplantı için yurt dışından geldim. Yeni projeler var ama daha tam netleşmediği için şimdilik sürpriz olsun" dedi.



                            ORGANİK BAŞARI
                            Aslı Hünel, geçen ay çıkardığı hareketli anonim türkü 'Aynalı Körük'ün ardından bu hafta da yeni teklisi slov bir şarkı olan 'Sen Unuttun'u tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle buluştu. Hünel, "Şarkımızın ilk günden 250 bin 'tık' alması bizleri mutlu etti. Çünkü ben öyle izlenme satın alması gibi işlere hiç girmedim. Benim dinleyicimin hepsi organik¨ diye konuştu.

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                            Irak’ı işgal eden ABD’leri bahçelerini bile yaktı!
                            Haberler Saklambaç Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra aldığı tehdit mesajları ile ilgili soruları yanıtladı
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