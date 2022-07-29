Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun vefatından sonra aldığı tehdit mesajları ile ilgili soruları yanıtladı

Sunucu Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir telefon mağazasında arızalanan telefonunu tamire bırakan Erken, çıkışta gazetecilerin rahmetli eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra aldığı tehdit mesajları ile ilgili soruları yanıtladı.
YORUMSUZ KALDI
"Konu, ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum" diyen Ece Erken, muhabirlerin, "Kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna "Korumasız geziyorum!" diyerek kimseden korkusunun olmadığını ima etti. (Doğan SAVAŞ)
180 DAKİKA SUSMADI
Genç şarkıcı Irmak Arıcı, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Enerjik ve sempatik halleriyle sahnesi boyunca sevenlerini eğlendiren Arıcı, bir an olsun durmadı. Irmak Arıcı, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı.