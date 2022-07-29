Ece Erken Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun vefatından sonra aldığı tehdit mesajları ile ilgili soruları yanıtladı





ANNE KIZ DENİZDE

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu, Çeşme tatilini kızı Mercan ile birlikte yapıyor. Yakın bir arkadaşıyla beraber denize giren güzel oyuncu, sakin ve keyifli bir gün geçirdi.