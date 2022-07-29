Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Buğrahan Tuncer'le uzun süredir ilişki yaşayan Eda Ece'den evlilik sorusuna ilginç yanıt "Vakit bulup..."

    Eda Ece, Bodrum’da çekilen fotoğraflarında kendisini kilolu bulunca hemen spora başladı. Güzel oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer’le ilgili de “Yoğunluktan vakit bulup ne zaman gaza gelirsek o zaman evleniriz” dedi...

    Doğan Savaş
    Evliliğe vakit yok

    Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yaptığı Bodrum tatili sonrası soluğu İstanbul'da alan güzel oyuncu Eda Ece, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.



    Tatil fotoğraflarını ti'ye alarak sosyal medyadan 'Gazetelerdeki antiloba inanmayın' açıklamasında bulunan güzel oyuncu, gazetecilere de espriyle karışık şöyle sitem etti:



    "AVALI POZUM OLSUN"
    "Beni dağlardan niye çekiyorsunuz kardeşim! 'Eda abi çekiyoruz deyin ben de havalı bir poz vereyim.'     Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?''



        Gazetecilerin evlilik soruları karşısında da esprili bir cevap veren Eda Ece, ''Annem gibi sürekli evlilik soruyorsunuz" dedi ve ekledi:



        "Evlilik için bile vakit lazım. Bu işler kısmet. Ne ara gaza gelirsek o ara evleniriz. O da yoğun ben de.''

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Irak’ı işgal eden ABD’leri bahçelerini bile yaktı!
        Haberler Saklambaç Buğrahan Tuncer'le uzun süredir ilişki yaşayan Eda Ece'den evlilik sorusuna ilginç yanıt "Vakit bulup..."
            SON DAKİKA