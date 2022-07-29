Buğrahan Tuncer'le uzun süredir ilişki yaşayan Eda Ece'den evlilik sorusuna ilginç yanıt "Vakit bulup..."

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yaptığı Bodrum tatili sonrası soluğu İstanbul'da alan güzel oyuncu Eda Ece, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
Tatil fotoğraflarını ti'ye alarak sosyal medyadan 'Gazetelerdeki antiloba inanmayın' açıklamasında bulunan güzel oyuncu, gazetecilere de espriyle karışık şöyle sitem etti:
"AVALI POZUM OLSUN"
"Beni dağlardan niye çekiyorsunuz kardeşim! 'Eda abi çekiyoruz deyin ben de havalı bir poz vereyim.' Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?''