Kaan Urgancıoğlu’nun yakalandığı güzel bakın kim çıktı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kaan Urgancıoğlu, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Yakışıklı oyuncunun geçtiğimiz gün motosiklette görüntülendiği kişinin Burcu Denizer olduğu ortaya çıktı. İşin çirkin olan yanı ise Denizer'in Kaan Urgancıoğlu'nın çok yakın arkadaşı Doruk Tırman'ın yeni ayrıldığı sevgilisi olmasıydı.
ARKADAŞI ENGELİ BASTI
Ünlü oyuncunun, yakın dostundan 29 gün önce ayrılan Denizer ile geçtiğimiz günlerde gittiği Karadeniz'deki bir yoga kampından da aşk kareleri ortaya çıktı.