Kaan Urgancıoğlu’nun yakalandığı güzel bakın kim çıktı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

Yakışıklı oyuncunun geçtiğimiz gün motosiklette görüntülendiği kişinin Burcu Denizer olduğu ortaya çıktı. İşin çirkin olan yanı ise Denizer'in Kaan Urgancıoğlu'nın çok yakın arkadaşı Doruk Tırman'ın yeni ayrıldığı sevgilisi olmasıydı.