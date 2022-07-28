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    Kaan Urgancıoğlu’nun yakalandığı güzel bakın kim çıktı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

    Kaan Urgancıoğlu’nun geçtiğimiz gün yakalandığı güzel Burcu Denizer çıktı. Denizer’in yakışıklı oyuncunun en yakın arkadaşı Doruk Turman’ın sadece 20 gün önce ayrıldığı eski sevgilisi olması “Dost kazığı” dedirtti.

    Dost kazığı

    Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kaan Urgancıoğlu, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

    Yakışıklı oyuncunun geçtiğimiz gün motosiklette görüntülendiği kişinin Burcu Denizer olduğu ortaya çıktı. İşin çirkin olan yanı ise Denizer'in Kaan Urgancıoğlu'nın çok yakın arkadaşı Doruk Tırman'ın yeni ayrıldığı sevgilisi olmasıydı.

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    Ünlü oyuncunun, yakın dostundan 29 gün önce ayrılan Denizer ile geçtiğimiz günlerde gittiği Karadeniz'deki bir yoga kampından da aşk kareleri ortaya çıktı.

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        Haberler Saklambaç Kaan Urgancıoğlu’nun yakalandığı güzel bakın kim çıktı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...
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