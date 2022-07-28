Emina Jahovic'ten ilişki itirafı! Gözler Sadettin Saran’a çevrildi! "Kıskançlığın sevginin kanıtı olduğunu düşündüm ama..."

Mustafa Sandal'la evliliği sayesinde Türkiye'de şöhret olan Emina Jahovic, ülkesi Sırbistan'daki bir dergiye Türk basınını şikayet etti.
Musti ile son dönemde yaşadığı nafaka davalarıyla ilgili haberlerde basının sürekli ünlü popçunun yanında olduğunu söyleyen Sırp şarkıcı, özel hayatıyla ilgili de konuştu.
FİKRİ DEĞİŞTİ...
"Boşandıktan sonra yaşadığım ilişkide kıskançlığın sevginin kanıtı olduğunu düşündüm. Ama şimdi anlıyorum ki sizi gerçekten özgür bırakan biri tarafından gerçekten sevilirsiniz" diyen Emina Jahovic, bu sözleriyle de Sadettin Saran'a gönderme yapar gibiydi.