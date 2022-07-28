Emina Jahovic'ten ilişki itirafı! Gözler Sadettin Saran’a çevrildi! "Kıskançlığın sevginin kanıtı olduğunu düşündüm ama..."

FİKRİ DEĞİŞTİ...

"Boşandıktan sonra yaşadığım ilişkide kıskançlığın sevginin kanıtı olduğunu düşündüm. Ama şimdi anlıyorum ki sizi gerçekten özgür bırakan biri tarafından gerçekten sevilirsiniz" diyen Emina Jahovic, bu sözleriyle de Sadettin Saran'a gönderme yapar gibiydi.