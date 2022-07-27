Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihini ilk kez açıkladı! Son karar: 26 ağustos





YOĞUN TEMPO

Sahnelerin başarılı isimlerinden olan Yusuf Güney, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yaz konserlerine tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen yakışıklı şarkıcı; "Youtube'a yapacağımız projemiz için bugün bir kaç görüşmemiz ve toplantımız oldu. Ben de bu toplantılara katılmak için İstanbul'a geldim" dedi.

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