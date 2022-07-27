Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihini ilk kez açıkladı! Son karar: 26 ağustos

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Gayrettepe'de görüntülendiler. Düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Süprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek evlilik tarihini verdiler. Güzel oyuncu, Koç'a güncel fiyatı 1 milyon TL'den fazla olan bir saat hediye ettiği haberleri ile alakalı ise "Hep birlikte göreceğiz" yanıtını verdi. (Doğan SAVAŞ)
YORUMSUZ KALDI
Oyuncu Büşra Develi, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Şu an hiç bir şey yapmadığını belirten Develi, aşk hayatı ile alakalı sorulara da "Bunları daha sonra konuşalım" diyerek motoru ile oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)
YURTU DOLAŞACAK
Önceki gün Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde konser veren Tuğba Yurt, konser alanında saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Yurt, birçok ilde konser verdiğini belirterek, "Bu zamana kadar 40 ilin üzerinde konserler vermişimdir. Amacım 81 ilimizde de konserler vermek" dedi.