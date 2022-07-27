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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihini ilk kez açıkladı! Son karar: 26 ağustos

    Geçtiğimiz hafta nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihini ilk kez açıkladı. Düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Süprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Son karar: 26 ağustos

    Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Gayrettepe'de görüntülendiler. Düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Süprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek evlilik tarihini verdiler. Güzel oyuncu, Koç'a güncel fiyatı 1 milyon TL'den fazla olan bir saat hediye ettiği haberleri ile alakalı ise "Hep birlikte göreceğiz" yanıtını verdi. (Doğan SAVAŞ)



    YORUMSUZ KALDI
    Oyuncu Büşra Develi, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Şu an hiç bir şey yapmadığını belirten Develi, aşk hayatı ile alakalı sorulara da "Bunları daha sonra konuşalım" diyerek motoru ile oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



    YURTU DOLAŞACAK
    Önceki gün Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde konser veren Tuğba Yurt, konser alanında saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Yurt, birçok ilde konser verdiğini belirterek, "Bu zamana kadar 40 ilin üzerinde konserler vermişimdir. Amacım 81 ilimizde de konserler vermek" dedi.



        YALIN'DAN ÇOK ÖZEL KLİP
        Yalın, 8 Temmuz'da yayınladığı yeni şarkısı "O Yaz Bu Yaz" şarkısına sevenlerinin yer aldığı benzersiz bir klip çalışması yaptı. Şarkının klibi, insanların sosyal medya hesaplarından ürettikleri içeriklerden oluşarak tamamı cep telefonu kamerasıyla çekildi. Yalın'ın yaptığı sürpriz çağrıya ilgi gösteren sevenleri "O Yaz Bu Yaz" şarkısının klibinde birer oyuncu olma fırsatı buldu.



        MİLYARLIK BAŞARI
        Trend listelerinde 1,5 yılda 2 milyar izlenme rakamını geçen Kurtuluş - Burak ikilisi yeni şarkılarıyla da müzik listelerinde zirvede... Son şarkıları 'Sebepsiz Gidenlere' ve 'Karalaya Karalaya' şarkıları 1. sırada yer değiştirerek, tahtı kimseye bırakmadılar. Önce 'Karalaya Karalaya' sonrasında yer değiştirerek, 'Sebepsiz Gİdenlere' adlı şarkıları trend müzik listelerinde 1. sıraya oturdu.



        SULU ŞAKA
        Oyuncu Deniz Baysal, önceki gün müzisyen eşi Barış Yurtçu ile Çeşme tatiline başladı. İkili denize girmek için hazırlanırken Yurtçu iskeleden atlamayı Baysal ise merdivenlerden inmeyi tercih etti. Eşi suya atlarken ayağıyla iterek denize gönderen güzel oyuncu, hiçbir şey olmamış gibi merdivenlerden kibarca denize girdi. (Ercan AKGÜN)



            HAMİLELİK YARADI
            Burak Özçivit'le evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen, dün sosyal medyasından bu kareyi paylaştı. Teknede çekilmiş karesiyle güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren Evcen'e takipçilerinden "Hamilelik, güzelliğine güzellik katmış" yorumları yağdı.



            ÖZLEM GİDERDİ
            Ekranların yükselen oyuncularından Furkan Kalabalık, rol aldığı dizinin tatile girmesiyle birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Annesi Londra'da yaşayan ve kendisi de dizi setlerinden dolayı İstanbul'da bulunan Kalabalık, annesiyle Çeşme'deki yazlıklarında buluşup özlem giderdi. (Ercan AKGÜN)



            SAHNEDE GÜLLÜ
            Hülya Avşar, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Avşar Kızı, rezervasyonların her zamanki gibi günler öncesinden dolduğu gecede, iki buçuk saat sahnede kaldı. Konserin ortasında sanatçının kulisteki minik köpeği Güllü sahneye çıktı. Sevimli köpek, sanatçıya ve seyirciye komik anlar yaşattı.



                ŞEN BABA
                Bir dönemin başarılı futbolcusu Semih Şentürk, önceki gün çocukları ve yakın dostu Samet Tecer ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte su sporları Buggy Water'a binerek eğlenceli anlar yaşayan Şentürk, bu anları telefonuna kaydederek ölümsüzleştirdi.



                AŞKIYLA GELDİ
                Türk vatandaşı olmak ve sunuculuk yapmak için uzun bir aradan sonra Türkiye'ye gelen Chloe Loughnan'a kendisi gibi İrlandalı aşkı eşlik ediyor. Önceki gün sevgilisiyle sosyal medyadan bu pozunu paylaşan Serdar Ortaç'ın eski eşi için "Parası bitince şöhret olduğu ülkemize geri dönmüş" yorumları yapıldı.



                CEYLAN GİBİ
                Cemiyet hayatının en gözde bekarlarından Ceylan Çapa, tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. Önceki gün bir beach'ten mavi kıyafetiyle paylaşım yapan sosyetik güzel, tüm çapkınların göz hapsindeydi. Sosyal medyada da Ceylan Çapa için "Adının hakkını veriyor, ceylan gibi" yorumları yapıldı.



                    YOĞUN TEMPO
                    Sahnelerin başarılı isimlerinden olan Yusuf Güney, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Yaz konserlerine tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen yakışıklı şarkıcı; "Youtube'a yapacağımız projemiz için bugün bir kaç görüşmemiz ve toplantımız oldu. Ben de bu toplantılara katılmak için İstanbul'a geldim" dedi.

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                    Haberler Saklambaç Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün tarihini ilk kez açıkladı! Son karar: 26 ağustos
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