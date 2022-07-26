Çiçeği burnunda çift Ebru Şahin ve Cedi Osman Temmuz ayında 15 bin kilometre yol yaptı

Ebru Şahin ile Cedi Osman, balayını adeta bir dünya turuna çevirdi. 1 Temmuz'da ünlü basketbolcunun memleketi Makedonya'daki Ohrid Gölü'nde evlenen ünlü çift, 7 Temmuz'da da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yaptı. Çeşme'de bir süre kalıp arkadaşlarıyla eğlenen hatta birkaç günlüğüne Yunan adası Sakız'a geçen çiçeği evliler, balayı için ise Seyşeller'i tercih etti.
TOPLAM DÖRT ÜLKE GEZDİLER
Burada romantik bir o kadar da eğlenceli anlar yaşayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın dün de İtalya Napol'ye gittiği ortaya çıktı. Ünlü çift, böylece 1 Temmuz'dan beri yaklaşık 15.250 kilometre yol yaptı.
MODAYA UYDU
Son dönemde ünlüler arasında yayılan karavan modasına Ezgi Mola da uydu. Karavanla tatile çıkan ve Çeşme'ye de uğrayan ünlü oyuncu, yeni macerasını şöyle anlattı: "Bir yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Şu anki kullandığım karavanı satan kişi karşıma çıktı. Satın almadan önce deneyip kullanmamı, tecrübe etmemi söylediler."