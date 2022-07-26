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    Çiçeği burnunda çift Ebru Şahin ve Cedi Osman Temmuz ayında 15 bin kilometre yol yaptı

    Temmuz’da Ohrid’de evlenip 7’sinde de Çeşme’de düğün yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman, seferi oldu! Balayı için Seyşeller’e giden çift, dün İtalya’ya geçti. Çift, Temmuz ayında 15 bin kilometreden fazla yol yapmış oldu. İşte sizler için derlediğimiz 26 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Devr-i alem

    Ebru Şahin ile Cedi Osman, balayını adeta bir dünya turuna çevirdi. 1 Temmuz'da ünlü basketbolcunun memleketi Makedonya'daki Ohrid Gölü'nde evlenen ünlü çift, 7 Temmuz'da da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yaptı. Çeşme'de bir süre kalıp arkadaşlarıyla eğlenen hatta birkaç günlüğüne Yunan adası Sakız'a geçen çiçeği evliler, balayı için ise Seyşeller'i tercih etti.



    TOPLAM DÖRT ÜLKE GEZDİLER
    Burada romantik bir o kadar da eğlenceli anlar yaşayan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın dün de İtalya Napol'ye gittiği ortaya çıktı. Ünlü çift, böylece 1 Temmuz'dan beri yaklaşık 15.250 kilometre yol yaptı.



    MODAYA UYDU
    Son dönemde ünlüler arasında yayılan karavan modasına Ezgi Mola da uydu. Karavanla tatile çıkan ve Çeşme'ye de uğrayan ünlü oyuncu, yeni macerasını şöyle anlattı: "Bir yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Şu anki kullandığım karavanı satan kişi karşıma çıktı. Satın almadan önce deneyip kullanmamı, tecrübe etmemi söylediler."



        DOSTLARIYLA HESAP ANLAŞMASI
        Bu arada Alaçatı'da iki ayrı mekanı olan Ezgi Mola, ünlü dostlarından hesap ücreti alıp almadıklarını da şöyle açıklık getirdi: "Arkadaşlarımız her geldiğinde ısrar ediyorlar hesabı ödemek için. Biz de kendi içimizde bir denge kurup zaman zaman onları kırmıyoruz, zaman zaman bizi kırmamalarını istiyoruz. Bir tek Enis Arıkan ocağımıza incir ağacı dikti. Her gün burada." (Ercan AKGÜN)



        SEMPATİK ÇİFT
        Hande Ataizi, Bodrum tatilinde kaldığı yerden devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'nde sevgilisi Dinç Aydoğdu ile deniz keyfi yapan güzel oyuncunun keyfi oldukça yerindeydi. Sevgilisi Aydolduğu ile sempatik hareketleri dikkat çeken 48 yaşındaki ünlü oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. (Ersin AL)



        ÇİÇEK GİBİ
        Yapımcı aşkı Necati Kocabay ile Marmaris'te denize sıfır evde tatilde olan Nurgül Yeşilçay, önceki gün bahçesinden verdiği bu pozunu paylaştı. Güzel oyuncunun begonviller arasındaki pozuna takipçilerinden "Çiçek gibi paylaşım" yorumu yağdı.



            FETHİYE HAVASI
            Neredeyse yaz başından beri eşi ve oğluyla tatilde olan Sedef Avcı, önceki gün Fethiye'den bu karesini paylaştı. Bir çocuk annesi olan 40 yaşındaki Avcı'nın paylaşımı, "Yıllar ona vız gelmiş" yorumları yaptırdı.



            GÜZEL HAYAT
            Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, gecikmiş balayını kiraladıkları lüks yatla Ege koylarını gezerek yaptı. Ünlü çiftten Şefkatli, önceki gün yaptığı paylaşımlarla hem eşiyle yaşadığı rıomantik anları hem de güzelliğini gözler önüne serdi.



            TAZE İKİLİ
            Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi DJ Taykun Karaduman, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ile aşklarını ilan etmişti. Taze aşıklar, önceki gün de Bebek'te görüntülendiler. Basın mensuplarının kendilerini çekmelerini aldırış etmeyen çift, meraklı bir şekilde birbirlerine telefondan bir şeyler gösterdi. (Doğan SAVAŞ)



                SORULAR YANITSIZ
                Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Bebek'te trafikte görüntülendi. Basın mensuplarının ısrarlı sorularına karşın Samyeli camı açarak "Trafikteyiz. Konuşmayalım şimdi. Daha sonra konuşuruz." diyerek yoluna devam etti. (Doğan SAVAŞ)



                ŞIKLIK SİMGESİ
                Hafta sonu İstanbul'da ardından da Kıbrıs'ta tarzı, tavrı, şarkıları ve yenilikçi haliyle son yılların en çok konuşulan ismi Simge rüzgarı esti. İki gün üst üste kalabalık bir kitleye hitap eden şarkıcı şarkılarıyla olduğu kadar gözlere de hitap etti.



                PEMBE ŞEKER
                Ünlü model Ece Gürsel, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren Gürsel, "Spordan çıktım. Spor sonrası da küçük bir şeyler atıştırmaya geldim" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                    HASAT GURURU
                    Ünlü sanatçılar Kıraç, Rafet El Roman ve oyuncu Wilma Elles, Kahramanmaraş'ta Lavanta Hasatına katıldı... Lavanta hasatına katılarak memleket ile hasret gideren Kıraç, "Çorak toprakların lavanta ile buluşması çiftçinin üretmesi çok güzel. Bu festivalde olmaktan kendi memleketimde konser vermek gurur verici" diye konuştu.



                    YENİ SEZON BAKIMI
                    ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol almaya hazırlanan güzel oyuncu Şeyma Korkmaz ve Kardeşlerim dizisinin yıldızı Cüneyt Mete, yeni sezon öncesi bakıma girdi. Ünlü çift, geçtiğimiz gün soluğu Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'de aldı. Check Up yaptırıp tepeden tırnağa sağlık kontrolü olan Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete, son olarak Doç. Dr. Aylin Kılıç'a giderek göz muayenesi oldu.



                    ZİRVEDE ŞÖLEN
                    Doğubayazıt Stadyumu'nda gerçekleştirilen "Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi" etkinliği tam bir müzik şöleni sundu. "Mr. Dosso Dossi Live Performance" adıyla DJ setinin başına geçen Hikmet Eraslan, yaklaşık bir saat süren performansıyla stadyumu dolduran müzik severleri coşturdu.

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                    Yeni neslin üniversitesi
                    Haberler Saklambaç Çiçeği burnunda çift Ebru Şahin ve Cedi Osman Temmuz ayında 15 bin kilometre yol yaptı
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