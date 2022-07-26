Çiçeği burnunda çift Ebru Şahin ve Cedi Osman Temmuz ayında 15 bin kilometre yol yaptı





DOSTLARIYLA HESAP ANLAŞMASI

Bu arada Alaçatı'da iki ayrı mekanı olan Ezgi Mola, ünlü dostlarından hesap ücreti alıp almadıklarını da şöyle açıklık getirdi: "Arkadaşlarımız her geldiğinde ısrar ediyorlar hesabı ödemek için. Biz de kendi içimizde bir denge kurup zaman zaman onları kırmıyoruz, zaman zaman bizi kırmamalarını istiyoruz. Bir tek Enis Arıkan ocağımıza incir ağacı dikti. Her gün burada." (Ercan AKGÜN)