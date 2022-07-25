Merve Boluğur yeni kumralını buldu! Ananjörü Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı

Setlerden sahnelere transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün gizemli bir erkekle fotoğrafını sosyal medyasından paylaşmıştı. Her seferinde "Kumral erkek seviyorum" diyen güzel oyuncunun gizemli aşkı da önceki gün ortaya çıktı.
EKRANA DÖNÜYOR
Bu kişi Merve Boluğur'un bir AVM'de baş başa yemek yerken görüntülendiği aranjörü Mert Aydın'dı. Bu arada sesiyle çok eleştirilen Boluğur, tekrar ekrana döneceğinin de sinyalini verdi.
RENKLİ NİLPERİ
Sevgilisi Emre Yusufi ile Çeşme'de tatilde olan Nilperi Şahinkaya, renkli kişiliğini kıyafetlerine de yansıtıyor. Güzel oyuncu, son paylaşımıyla da hem renklere olan sevgisini hem de fit vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.