Merve Boluğur yeni kumralını buldu! Ananjörü Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı





RENKLİ NİLPERİ

Sevgilisi Emre Yusufi ile Çeşme'de tatilde olan Nilperi Şahinkaya, renkli kişiliğini kıyafetlerine de yansıtıyor. Güzel oyuncu, son paylaşımıyla da hem renklere olan sevgisini hem de fit vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.