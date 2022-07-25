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    Merve Boluğur yeni kumralını buldu! Ananjörü Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı

    Her seferinde kumral erkek sevdiğini söyleyen Merve Boluğur, aranjörü Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Yeni kumralını buldu

    Setlerden sahnelere transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün gizemli bir erkekle fotoğrafını sosyal medyasından paylaşmıştı. Her seferinde "Kumral erkek seviyorum" diyen güzel oyuncunun gizemli aşkı da önceki gün ortaya çıktı.



    EKRANA DÖNÜYOR
    Bu kişi Merve Boluğur'un bir AVM'de baş başa yemek yerken görüntülendiği aranjörü Mert Aydın'dı. Bu arada sesiyle çok eleştirilen Boluğur, tekrar ekrana döneceğinin de sinyalini verdi.



    RENKLİ NİLPERİ
    Sevgilisi Emre Yusufi ile Çeşme'de tatilde olan Nilperi Şahinkaya, renkli kişiliğini kıyafetlerine de yansıtıyor. Güzel oyuncu, son paylaşımıyla da hem renklere olan sevgisini hem de fit vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.



        KENAN KLASİĞİ
        Pop müziğin ünlü ismi Kenan Doğulu, önceki akşam İstanbul'da fırtına estirdi. Doğulu, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla yaklaşık 60 bin hayranını coşturdu. Ünlü popçu, her zamanki gibi sahnede de şıklığını konuşturdu.



        JUNİOR HANDE
        Önceki akşam Malatya'da 40 bin kişinin karşısında sahneye çıkan Hande Yener, dansçılarıyla birlikte enerjisi yüksük bir konsere imza attı. Yener konserinde vokalistliğini de yapan öz yeğeni 21 yaşındaki Naz Taşkınbaş ile düet şarkı söyledi. Yeğeninin kendisinden sonra yerini dolduracak tek kişi olduğunu söyleyen sanatçı "Bir de piyano çalıyor sormayın müthiş geliyor. Sesi de çok güzel" dedi.



        DENİZ KIZI
        Son dönemin en popüler isimlerinden Gülcan Arslan, tatil için soluğu Çeşme'de aldı. Sosyal medyayı renklendiren ünlü isimlerden olan güzel oyuncu, suyun içerisinde çekilmiş bu karesiyle büyük beğeni topladı.



            BILL GATES BENİ TANIYOR MU?
            Hülya Avşar, önceki akşam Bodrum'da akşam yemeği yedikten sonra köpeği ile Yalıkavak sokaklarında kısa bir tur yaptı. Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in de Bodrum'a gelmesi hatırlatılan 58 yaşındaki sanatçı, espriyi patlattı: "Bill Gates'e sordunuz mu beni tanıyor mu?" (Evren Abdullahoğlu)



            GÖZLER SELEN'DE
            Selen Görgüzel, tatil için Bodrum'u seçen isimler arasındaydı. Yalıkavak'ta güneşlendikten sonra denize giren güzel oyuncu ve şarkıcı, fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekti. (Evren Abdullahoğlu)



            BODRUM'DA AŞK TAZELEDİLER
            Alişan ve eşi Buse Varol, çocukları ile önceki gün Bodrum Gölköy'de görüntülendi. Çocukları Burak ve Eliz ile zodyakla kısa bir tur yapan Alişan, ailesine olan ilgisiyle "Süper baba" dedirtti. Bir süre sonra Buse Varol, sıcaktan bunalarak kendini serin sulara bırakırken düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekti. (Evren Abdullahoğlu)



                MUTLU AİLE
                İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan 8 aylık hamile olan Seda Bakan, önceki gün Bodrum Bitez'deydi. Eşi Ali ve kızı Leyle ile gün boyu denizde keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncunun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı. (Evren Abdullahoğlu)



                SARI ŞEKER
                Bade İşçil, önceki gün soluğu Seyşeller'de aldı. Renkli paylaşımlar yapan güzel oyuncu, ilk kez yediği sarı karpuzla çektiği kareyi de hesabından böyle yayınladı. Bade İşçil'e sevenleri "Tam sarı şeker olmuşsun" diye yorumlar yaptı.



                DOĞAL GÜZEL
                Ekranların en güzel isimlerinden Bensu Soral Baş, önceki gün havuz keyfi yaptı. Bu sırada çektiği selfie'yi hiçbir filtre ya da photoshop uygulamadan sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncuya "İşte doğal güzellik" mesajları yağdı.



                    YÜZMEYE DOYMADI
                    Ekranların başarılı oyuncularından Nihat Altınkaya, eşi ve kızlarıyla birlikte Çeşme tatil sezonunu açtı. Önceki gün ailesiyle vakit geçiren Altınkaya, sonrasında tek başına denize girdi. Kısa bir süre yüzdükten sonra tekrar ailesinin yanına dönen Altınkaya, güneşlenip D vitamini depoladı. Ailesiyle geldi, tek başına yüzdü. ERCAN AKGÜN



                    MÜZİK TUTKUNU!
                    Geçtiğimiz yıllarda DJ Can Koçkan ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, ardından gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, şimdi de DJ Taykun ile ilişki yaşamaya başladı. Ünlü çift, aşklarını da bu kareyle ilan etti.



                    ZAMANDA YOLCULUK
                    Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahne aldı. Geçtiğimiz hafta Londra'da tatil yapan Sali, "Programa yetişmek için hiçbir uçuşta yer bulamadım. Sonunda bir tesadüfle boşalan bir uçuşu alarak ayağımın tozu ile karşınızdayım" dedi. Sali, 70'lerden ilham alan Özlem Kaya imzalı renkli kostümü ve saçına taktığı bandanasıyla sevenlerine zamanda yolculuk yaptırdı.



                        SÜRPRİZ SAATİ
                        Oğuzhan Koç, önceki akşam Erbaa Yaprak Festivali'nde konser verdi. Koç, geçtiğimiz günlerde Covid atlatan nişanlısı Demet Özdemir için " Covid'i atlattı çok şükür sağlık sıhhati yerinde. Her şey yolunda" açıklamalarında bulundu. Demet Özdemir'in düğün hediyesi olarak 1 milyon TL değerinde bir saat aldığıyla ilgili soruları da yanıtlayan başarılı müzisyen, "Düğünü daha yapmadık; ben de bekliyorum bakalım ne olacak?" dedi.



                        MUHTEŞEM GECE
                        Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında geçtiğimiz gece sahnedeydi. Cuma günü yeni teklisi "Virane Gönlüm"ü yayınlayan Arar, Harbiye ve yeni şarkı heyecanını aynı gecede seyircileri ile paylaştı. Konserin biletleri tükenirken, Funda Arar muhteşem bir geceye imza attı.

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                        Yaz spor okullarıyla renkli tatil
                        Haberler Saklambaç Merve Boluğur yeni kumralını buldu! Ananjörü Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı
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