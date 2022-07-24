Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eğerli'de konser veren Gülşen'e Halil Posbıyık'tan skandal sözler: “Kıyafeti kapalı, beğenmedim”

    Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede konser veren Gülşen için “Kıyafeti kapalı, beğenmedim” esprisi yapınca eleştirildi. İşte sizler için dereldiğimiz 24 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Soğuk espri

    Gülşen, önceki akşam Karadeniz Ereğli 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, bir ara sahneye çıkarak, güzel sanatçıya çiçek ve hediyeler takdim etti. Son dönemde giydiği cesur sahne kostümleriyle olay yaratan Gülşen için Halil Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşenimiz'i böyle kapalı görmeye alışık değiliz" diyerek espri yaptı. Posbıyık'ın bu soğuk esprisi sosyal medyada "Son derece yersiz cümleler olmuş" diye eleştirildi.



    NURGÜL RÜZGARI
    Kahkaha, heyecan ve dramayı bir arada bulunduran senenin en keyifli filmi 'Kim Bu Aile?' yeni sezonda sinema salonlarındaki yerini alacak. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve Altan Erkekli'nin rol aldığı filmdeki mizah kadar aksiyon sahneleri de dikkat çekecek. Filmde canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatmıştı. "Bu saçlar Menekşe'ye çok yakıştı" diyen Yeşilçay, çekimler boyunca çok eğlendiklerini ve bunun seyirciye geçeceğini de sözlerine ekledi.



    ÖZCAN TERAPİSİ
    Ünlü sanatçı Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki bir mekanda sahne aldı. Sahne stili ve performansı ile büyük beğeni alan Deniz, konuklarına "Bu geceyi bir terapi olarak görebilirsiniz, herkesin deşarj olmaya ihtiyacı var" diyerek en sevilen şarkılarını söyledi.



        HEDİYESİ MİKANOS
        Önceki gün yeni yaşını kutlayan Aslışah Alkoçlar, dün soluğu Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta aldı. Eşi Kaan Demirağ'ın hediyesi olarak adadaki lüks bir otelde konaklayan Alkoçlar, vakit kaybetmeden de sosyal medyasından bu kareyi paylaştı.



        AMERİKA ATEŞİ
        Ebru Şallı, adeta Amerika'ya demir attı. Eşi Uğur Akkuş ile Beverli Hills'te olan Şallı, önceki gün plajdan bu paylaşımı yaptı. Eski manken, yıllara meydan okuyan güzelliği ve kırmızı bikinisiyle "Amerika ateşi" dedirtti.



        ÇİLLİ BURÇİN
        Sevgilisi Umut Duygu ile Ege koylarını dolaşan ve son durağı Göcek olan Burçin Terzioğlu, özgüvenini gözler önüne serdi. Instagram'dan en doğal halini paylaşan güzel oyuncu, bu karesine de "Selam güneş lekeleri, selam çiller" diye not düştü.



            KİM BU KADIN!
            Kendisinden 24 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le geçtiğimiz gün birçok sosyetik simanın da bulunduğu Mikanos'a giden Seda Sayan, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla yıllara meydan okuyan 59 yaşındaki Sayan, son paylaşımlarına bir de filtre uygulayınca tanınmaz hale geldi. Seda Sayan'ın paylaşımına "Kim olduğunu tanıyamadık" yorumu yağdı.



            LASTİK KIZ
            ATV'nin sevilen dizisi "Destan"ın yıldızı Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Ohrid'de evlenip 7 Temmuz'da da Çeşme'de düpün yaptığı Cedi Osman ile balayında... Şimdi de dillere destan güzellikleriyle ünlü Seyşeller'de balayında olan güzel oyuncu, dün sabah gözünü yogayla açtı. Sabahın 7'sinde verdiği bu kareyi takipçileriyle paylaşan Ebru Şahin'in esnekliği için "Lastik kız" yorumları yapıldı.



            REKLAMA İHTİYAÇ YOK!
            Bu arada Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman'ın birçok ünlü çiftin aksine gelen birçok teklife rağmen "reklam karşılığı bedava tatil" tercih etmemesi de takdir topladı.



                GÜZEL HAYAT
                Haziran ayında Hacı Sabancı ile Boğaz'da yaptıkları düğün hala hafızalarda olan Nazlı Sabancı, bir süredir Mikanos'ta. Genç kadın, önceki gün de eşinin ailesine ait lüks yattan verdiği bu kareyle "Lüküs hayat" dedirtti.



                BEDAVA HAVA
                Sosyal medya paylaşımları sayesinde hatırı sayılır bir gelir elde eden ve reklam karşılığı neredeyse bedava yaşayan Özge Ulusoy, kural bozmadı. Ünlü model, Fethiye'de Instagram paylaşımları karışılığında bedava kaldığı otelden bu havalı pozu verdi.



                MAVİ BONCUK
                Eşiyle beraber yılın yorgunluğunu şimdilerde Çeşme'de atan Burcu Biricik de tatil paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun havuz kenarından çekilmiş bu karesi beğeni toplarken mavi gözlü Biricik'e takipçilerinden "Mavi boncuk" mesajı yağdı.



                    İREM DELİRDİ
                    Önceki gün Alaçatı'da İrem Derici rüzgarı esti. Kalabalık bir kitleye hitap eden şarkıcı, aşksızlıktan yakındı. Geçtiğimiz aylarda "Bu yaz bütün sarı taksiler benim. Kısa süreli aşklar yaşayacağım" diyen Derici, önceki gün ise şöyle dert yandı: "Bu yaz kesat geçti. Aşk yok delireceğim. En büyük aşkım sizlersiniz."



                    BABA SPOR
                    Çeşme'nin müdavimlerinden oyuncu Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak, 4 yaşındaki oğulları Güney ile birlikte bir beachte görüntülendi. Bir arkadaşıyla denizde sohbet eden ünlü oyuncu, daha sonra yanına gelen oğlunu kucağına alarak birçok kez suya batırıp çıkardı.
                    Ercan AKGÜN



                    ARTIK İŞ VAKTİ
                    Güzel oyuncu Burcu Binici, önceki gün rapçi sevgilisi Tankut Manas ile birlikte bir alışveriş merkezindeydi. Tatil için bir süredir ailesinin yanında olan Binici, "Artık tatil bitti çalışma zamanı. Tankut da memleketinde tatildeydi. İkimiz de yoğun bir iş temposuna başladık" dedi.



                        BÜYÜK BENZERLİK
                        2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı sinemaya aktarıldı. Filmde Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'dan ilk kare geldi. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Barış Akarsu'ya ikizi kadar benzetilen Şaşmaz, daha önce şunları söylemişti: "Barış Akarsu'ya benziyorum. Onun eserlerini seviyordum ve söylüyordum. Barış Akarsu olmak demek saçları uzatmak demek."



                        GÜLPER
                        Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldığı atv'nin sevilen dizisi 'Gül Masalı', bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranda... Toprak'ın haklının tarafında olmak için gösterdiği kararlı tavır, onu ailesiyle karşı karşıya getirir. Toprak ve Gonca her şeyden uzaklaşmak için bir yolculuğa çıkarken, onların yokluğunda yaşanan korkutucu bir kaza aşklarına gölge düşürecektir.



                        ATEŞ PÜSKÜRDÜ
                        Başarılı DJ ve prodüktör Doğukan Manço, geçtiğimiz akşam 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali kapsamında Kapadokya'da sahne aldı. Kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık'ın sahne finalini Ben Adam Olmam ve Sakin Ol şarkıları ile yapmasına sinirlenen sanatçı, sosyal medyadan şöyle sitem etti:



                            "HİÇ Mİ SAYGIN YOK!"
                            "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Tesadüf mü yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" dedi.

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Karadeniz’deki doğalgaz için bir adım daha
                            Haberler Saklambaç Eğerli'de konser veren Gülşen'e Halil Posbıyık'tan skandal sözler: “Kıyafeti kapalı, beğenmedim”
                                SON DAKİKA