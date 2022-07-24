Eğerli'de konser veren Gülşen'e Halil Posbıyık'tan skandal sözler: “Kıyafeti kapalı, beğenmedim”





NURGÜL RÜZGARI

Kahkaha, heyecan ve dramayı bir arada bulunduran senenin en keyifli filmi 'Kim Bu Aile?' yeni sezonda sinema salonlarındaki yerini alacak. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve Altan Erkekli'nin rol aldığı filmdeki mizah kadar aksiyon sahneleri de dikkat çekecek. Filmde canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatmıştı. "Bu saçlar Menekşe'ye çok yakıştı" diyen Yeşilçay, çekimler boyunca çok eğlendiklerini ve bunun seyirciye geçeceğini de sözlerine ekledi.