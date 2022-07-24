Eğerli'de konser veren Gülşen'e Halil Posbıyık'tan skandal sözler: “Kıyafeti kapalı, beğenmedim”

Gülşen, önceki akşam Karadeniz Ereğli 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, bir ara sahneye çıkarak, güzel sanatçıya çiçek ve hediyeler takdim etti. Son dönemde giydiği cesur sahne kostümleriyle olay yaratan Gülşen için Halil Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşenimiz'i böyle kapalı görmeye alışık değiliz" diyerek espri yaptı. Posbıyık'ın bu soğuk esprisi sosyal medyada "Son derece yersiz cümleler olmuş" diye eleştirildi.
NURGÜL RÜZGARI
Kahkaha, heyecan ve dramayı bir arada bulunduran senenin en keyifli filmi 'Kim Bu Aile?' yeni sezonda sinema salonlarındaki yerini alacak. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve Altan Erkekli'nin rol aldığı filmdeki mizah kadar aksiyon sahneleri de dikkat çekecek. Filmde canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatmıştı. "Bu saçlar Menekşe'ye çok yakıştı" diyen Yeşilçay, çekimler boyunca çok eğlendiklerini ve bunun seyirciye geçeceğini de sözlerine ekledi.
ÖZCAN TERAPİSİ
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki bir mekanda sahne aldı. Sahne stili ve performansı ile büyük beğeni alan Deniz, konuklarına "Bu geceyi bir terapi olarak görebilirsiniz, herkesin deşarj olmaya ihtiyacı var" diyerek en sevilen şarkılarını söyledi.