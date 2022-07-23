Sahne aldığı mekanda şıklığıyla dikkat çeken Merve Boluğur’un şarkı söylememesi şaşkınlık yarattı





EGE'YE CAN FEDA

Kısa süre önce İtalya Capri ve Fransa Cannes'da tatil yapan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tekne tatiline çıktı. Türkiye'nin cennet koylarını gezen güzel oyuncu, "Bütün dünyayı gezdikten sonra bir kez daha anladım ki ülkem cennet" dedi. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden "Helal olsun" mesajı yağdı.