Sahne aldığı mekanda şıklığıyla dikkat çeken Merve Boluğur’un şarkı söylememesi şaşkınlık yarattı

Sesini eleştirenlere "Çok da fifi" diyen Merve Boluğur, önceki akşam ilk kez sahneye çıktı. Nişantaşı'ndaki bir mekanda performans sergileyen Boluğur, beklenilenin aksine şarkı söylemek yerine DJ'lik yaptı.
GİRİŞLER ÜCRETSİZDİ
Gün boyu sosyal medyada sahne alacağı mekandaki kişi başı giriş ücreti 2500 TL olacağı yönündeki iddialar hakkında da konuşan oyuncu, "Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan, mekana giriş ücreti alınmadı" dedi. (Doğan SAVAŞ)
ARAR'DAN YENİ ŞARKI
Funda Arar, yeni şarkısı 'Virane Gönlüm'le bir kez daha müzikseverlerle buluştu. Semicenk'le beraber seslendirdiği 'Al Sevgilim'in ardından bir kez daha yenilikçi müzik tarzını sürdüren Arar, "Sanatçının kendi çizgisini bozmadan zamanı yakalayan çalışmalar yapması önemli" dedi. 'Virane Gönlüm' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.