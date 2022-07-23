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    Sahne aldığı mekanda şıklığıyla dikkat çeken Merve Boluğur'un şarkı söylememesi şaşkınlık yarattı

    Önceki akşam bir mekanda sahne alan Merve Boluğur, şıklığıyla dikkat çekti ama şarkı söylemeye cesaret edemedi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Sahne aldığı mekanda şıklığıyla dikkat çeken Merve Boluğur’un şarkı söylememesi şaşkınlık yarattı

    Sesini eleştirenlere "Çok da fifi" diyen Merve Boluğur, önceki akşam ilk kez sahneye çıktı. Nişantaşı'ndaki bir mekanda performans sergileyen Boluğur, beklenilenin aksine şarkı söylemek yerine DJ'lik yaptı.



    GİRİŞLER ÜCRETSİZDİ
    Gün boyu sosyal medyada sahne alacağı mekandaki kişi başı giriş ücreti 2500 TL olacağı yönündeki iddialar hakkında da konuşan oyuncu, "Sosyal medyada çıkan ücret konuları tamamen yalan, mekana giriş ücreti alınmadı" dedi. (Doğan SAVAŞ)



    ARAR'DAN YENİ ŞARKI
    Funda Arar, yeni şarkısı 'Virane Gönlüm'le bir kez daha müzikseverlerle buluştu. Semicenk'le beraber seslendirdiği 'Al Sevgilim'in ardından bir kez daha yenilikçi müzik tarzını sürdüren Arar, "Sanatçının kendi çizgisini bozmadan zamanı yakalayan çalışmalar yapması önemli" dedi. 'Virane Gönlüm' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



        LASTİK TAN
        Beş yıldır düzenli yoga yapan Tan Taşçı, Temmuz başında Çıralı'da gerçekleşen YogaKioo 280 saat eğitmenlik eğitim inzivasına katıldı. YogaKioo dergisinin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, şöyle dedi: "Bilinçli bir yola devam ettikçe yol bambaşka yerlere götürüyor insanı. O yüzden her gün matıma çıkıp kendimle buluşuyorum." Taşçı, verdiği pozlarla da "Lastik Tan" dedirtti.



        ELEKTRİKLİ ŞOV
        Survivor sunucusu Murat Ceylan, önceki gün oturduğu Cihangir'de yeni aldığı elektrikli motosikletini otoparktan çıkarırken görüntülendi. Ceylan fotoğraflarının çekildiğini görünce zafer işareti yapmayı ihmal etmedi. (Doğan SAVAŞ)



        EGE'YE CAN FEDA
        Kısa süre önce İtalya Capri ve Fransa Cannes'da tatil yapan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tekne tatiline çıktı. Türkiye'nin cennet koylarını gezen güzel oyuncu, "Bütün dünyayı gezdikten sonra bir kez daha anladım ki ülkem cennet" dedi. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden "Helal olsun" mesajı yağdı.



            58'LİK GENÇ KIZ
            Son dönemde sahne çalışmaları ve yeni şarkılarıyla yoğun bir tempo içerisinde olan Hülya Avşar, yine ilgi çekmeyi başardı. 58 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareyle bir kez daha yıllara meydan okuduğunu gösterdi.



            YILLAR VIZ GELİYOR
            Şimdilerde Çeşme'de olan İvana Sert, renki bikinisiyle denizden yaptığı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Bir çocuk annesi 42 yaşındaki ikoncan, kaslı ve fit vücuduyla "Yıllar İvana'ya geçmiyor" yorumları yaptırdı.



            TATİL 'HADİSE'Sİ
            Pop müziğin ünlü ismi Hadise, konser maratonundan bulduğu fırsatta tatile çıktı. Sessiz sedasız gittiği Bodrum'da oyuncu arkadaşı Seda Bakan ile keyifli anlar yaşayan güzel popçu, gazetecilere bikinili görüntü vermemek için de büyük çaba sarf etti.



                İSKELEDE SOHBET
                Başarılı şarkıcı Güliz Ayla, tatil için Bodrumu seçen ünlüler arasındaydı. Gölköy'de görüntülenen şarkıcı, arkadaşları ile gün boyu iskelede keyifli anlar yaşadı. (Evren Abdullahoğlu)



                SPORTİF DOSTLAR
                Oyuncu Engin Öztürk ve sosyetik iş insanı Önder Öztarhan, Çeşme'deki tatillerinde spor yapmayı da ihmal etmiyor. Alaçatı ağaçlı yolda sabah koşusu ve yürüyüş yapan iki arkadaş, fit kalmaya özen gösteriyor. Önder Bey kaslı vücudunu sergilemek için sporcu atleti giyerken, yakışıklı oyuncu da tişörtle dışarı çıkmayı tercih etti. (Ercan AKGÜN)



                FİT MERVE
                Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olduktan sonra oyunculuğa başlayan Merve Oflaz, Yunanistan tatilinden sonra ayağının tozuyla Çeşme'ye gitti. Buradan pozlarını sosyal medyadan paylaşan Oflaz, kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı.

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                Haberler Saklambaç Sahne aldığı mekanda şıklığıyla dikkat çeken Merve Boluğur'un şarkı söylememesi şaşkınlık yarattı
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