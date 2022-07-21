Sedef Avcı tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı'nın biricik eşi doğal güzelliğiyle dikkat çekti

Güzel oyuncu, Kargı Çayı'ndan bu kareyi paylaştı. Avcı, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Bu arada Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, oğullarıyla şimdilerde ise Bodrum'da...
ÇEŞME ZAMANI
Güzel oyuncu Aslı Tandoğan, Çeşme'de tatil yapan ünlü isimler kervanına katıldı. Ailesiyle Ege'nin keyfini süren Tandoğan, önceki gün kaldığı otelde yeşillikler içerisinde paylaştığı bu kareyle sosyal medyayı renklendirdi.
AŞK SÖRFÜ
Ekranların güzel ismi Alina Boz, geçtiğimiz sene uzun süredir aşk yaşadığı Mithat Can Özer sayesinde kite sörfe başlamıştı. Şimdilerde de Akyaka'da olan güzel oyuncu, sörf sonrasında sevgilisine böyle poz verdi.