Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sedef Avcı tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı'nın biricik eşi doğal güzelliğiyle dikkat çekti

    Uzun süredir ailesiyle Akyaka’da olan Sedef Avcı, rotasını Alanya’ya çevirdi. İşte haberin detayları ve 21 Temmuz 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Bodrum havası

    Güzel oyuncu, Kargı Çayı'ndan bu kareyi paylaştı. Avcı, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Bu arada Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, oğullarıyla şimdilerde ise Bodrum'da...

    ÇEŞME ZAMANI
    Güzel oyuncu Aslı Tandoğan, Çeşme'de tatil yapan ünlü isimler kervanına katıldı. Ailesiyle Ege'nin keyfini süren Tandoğan, önceki gün kaldığı otelde yeşillikler içerisinde paylaştığı bu kareyle sosyal medyayı renklendirdi.

    AŞK SÖRFÜ
    Ekranların güzel ismi Alina Boz, geçtiğimiz sene uzun süredir aşk yaşadığı Mithat Can Özer sayesinde kite sörfe başlamıştı. Şimdilerde de Akyaka'da olan güzel oyuncu, sörf sonrasında sevgilisine böyle poz verdi.

        MUTLULUK POZU
        Doğukan Deveci, menajer Beyza Eraydın ve iletişim danışmanı Burcu Bulut'un yeni yaşlarını oyuncu ekibi ile hep birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda kutladı. Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çifti de doğum gününe katılanlar arasındaydı. Ünlü çift, çıkışta objektiflere böyle poz verdi.

        SUDA MUHABBET
        Başarılı oyuncu Berkay Ateş, sıcak yaz günlerinin acısını Çeşme'de çıkardı. Kız arkadaşı Milli voleybolcu Simge Aköz ile birlikte Çeşme'ye gelen Ateş, denizde yüzüp serinledikten sonra sevgilisi ve arkadaş grubuyla suyun içinde sohbet etti.

        Keyifleri yerinde olan taze çift, muhabbetin geri kalanına şezlongda devam etti. - Ercan AKGÜN

            TELEFONU SUSMADI
            Ekranların sevilen oyuncu ve sunucularından Esra Gezginci, bayram tatili için geldiği Çeşme'de ailesiyle bolca vakit geçirme fırsatı buldu. İzmirli oyuncu, 10 gün boyunca Alaçatı'daki evlerinde yorgunluk atıp İstanbul mesaisi için enerji topladı. Gezginci, elinden telefonunu düşürmedi.

            PERİ KIZI
            Son dönemin en popüler isimlerinden Nilperi Şahinkaya da Çeşme'de tatilde. Önceki gün beraber tatil yaptığı sanatçı sevgilisi Emre Yusufi'nin objektifine poz veren güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle "Peri kızı" yorumu yaptırdı. Şahinkaya, kusursuz fiziğiyle büyüledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Gökdere yeşile bezeniyor
            Haberler Saklambaç Sedef Avcı tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı'nın biricik eşi doğal güzelliğiyle dikkat çekti
                SON DAKİKA