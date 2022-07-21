Sedef Avcı tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! Kıvanç Kasabalı'nın biricik eşi doğal güzelliğiyle dikkat çekti

MUTLULUK POZU

Doğukan Deveci, menajer Beyza Eraydın ve iletişim danışmanı Burcu Bulut'un yeni yaşlarını oyuncu ekibi ile hep birlikte Kuruçeşme'deki bir mekanda kutladı. Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çifti de doğum gününe katılanlar arasındaydı. Ünlü çift, çıkışta objektiflere böyle poz verdi.