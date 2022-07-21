Nurgül Yeşilçay dediğini yaptı! Sevgilisi Necati Kocabay ile rotasını Marmaris'e çevirdi

Bu sezon Bodrum'daki fahiş fiyatlardan gözü korkan güzel oyuncu, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile rotasını Marmaris'e çevirdi. Marmaris'te de herkesten uzak ve salaş yerleri tercih eden Nurgül Yeşilçay, kendisine adeta bir sığınak buldu.