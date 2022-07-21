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    Nurgül Yeşilçay dediğini yaptı! Sevgilisi Necati Kocabay ile rotasını Marmaris'e çevirdi

    Bodrum’un pahalılığından şikayet edip bu sene tatil cenneti yerine Marmaris’ten ev kiralamayı planlayan Nurgül Yeşilçay dediğini yaptı. Güzel oyuncu, deniz dibinde herkesten uzak bir taş evde kalıyor.

    Kazık sığınağı!

    Geçtiğimiz aylarda her sene olduğu gibi yine Bodrum'a giden Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya 132 TL verince isyan etmişti.

    Bu sezon Bodrum'daki fahiş fiyatlardan gözü korkan güzel oyuncu, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile rotasını Marmaris'e çevirdi. Marmaris'te de herkesten uzak ve salaş yerleri tercih eden Nurgül Yeşilçay, kendisine adeta bir sığınak buldu.

    Önceki gün denize sıfır ve bakir bir koyda bulunan tek katlı bir eve yerleşen güzel oyuncuya "Kendisine kazık sığınağı bulmuş" yorumları yapıldı.

        Bu arada Nurgül Yeşilçay'ın kaldığı evin aylık kirasının 50 bin TL olduğu söyleniyor.

        Güzel oyuncu, dün bu eşsiz güzellikteki evinde tatiline start verdi.

        Yeşilçay, tatile yapımcı sevgilisiyle çıktı.
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        Haberler Saklambaç Nurgül Yeşilçay dediğini yaptı! Sevgilisi Necati Kocabay ile rotasını Marmaris'e çevirdi
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