Nurgül Yeşilçay dediğini yaptı! Sevgilisi Necati Kocabay ile rotasını Marmaris'e çevirdi

Geçtiğimiz aylarda her sene olduğu gibi yine Bodrum'a giden Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya 132 TL verince isyan etmişti.
Bu sezon Bodrum'daki fahiş fiyatlardan gözü korkan güzel oyuncu, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile rotasını Marmaris'e çevirdi. Marmaris'te de herkesten uzak ve salaş yerleri tercih eden Nurgül Yeşilçay, kendisine adeta bir sığınak buldu.
Önceki gün denize sıfır ve bakir bir koyda bulunan tek katlı bir eve yerleşen güzel oyuncuya "Kendisine kazık sığınağı bulmuş" yorumları yapıldı.