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    Atv'nin iddialı dizisi ‘Bir küçük gün ışığıİtalya’da sete çıktı!

    Atv’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden “Bir Küçük Gün Işığı”, çekimlere İtalya’da start verdi. Berk Oktay ve Seray Kaya, Venedik’te renkli görüntüler sergiledi. Oktay, çekimlerde Venedik'te gondol gezisi de yaptı.

    Start Venedik’te

    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin merakla beklenen projesi "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya'da "motor" dedi.

    Bologna'da başlayan set, dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik'te devam ederken diziden ilk kareler ise başrol oyuncularından geldi.

    BİR HAFTA SÜRECEK


    Başarılı     oyuncu Berk Oktay ve güzel partneri Seray Kaya'nın fotoğrafları sosyal medya da beğeni dolu yorumlar alırken ikili uyumları ile de takdir topladı. Yaklaşık 1 hafta sürecek İtalya çekimlerinin ardından İstanbul'da devam edecek "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda atv'de.

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