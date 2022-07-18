Araba fiyatına loca! Bodrum’da iki saatlik eğlencenin bedeli 300 bin TL

Dokuz günlük bayram tatilinide fırsat bilen tatilciler, neredeyse bu iki turizm beldesine akın etti. Fakat son zamanlarda herkes fiyatları konuşur oldu. Lahmacun-ayran fiyatları derken şimdi de eğlence fiyatları, dudak uçuklatmaya başladı. Bir şezlongun 1.500 TL'den verildiği Bodrum'da çok yakın arkadaşlarım Cennet Koyu'nda yer alan ünlü bir mekana gitmişler.
Arkadaşlarım Dj Dixon'ın çıktığı gün, plajda güneşlenip orada yediklerini içtiklerini ödemişler. Daha sonra happy hour saatinde ise DJ Dixon'ın çıktığı yerde bir loca almak istemişler.