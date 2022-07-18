Araba fiyatına loca! Bodrum’da iki saatlik eğlencenin bedeli 300 bin TL



Bence Nusret'in ya altın kaplamalı eti oluyor ya da mekandaki tüm içecekler altından... Arkadaşım "Siz şaşırmışsınız" diyerek stant istemiş.

Stant için de 50 bin lira para talep edilmiş. Bu arada söylemeden geçmeyeyim; o gece 300 bin TL fiyat biçilen üç loca da dolmuş...

Serbest piyasa ekonomisi; herkes istediği fiyatları yazabilir ama böyle bir fahiş fiyat politikası olamaz!