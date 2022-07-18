Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan'dan evlilik açıklaması

ŞEKERCİ AİLESİ

Yaz aylarında mutlaka Çeşme'ye gelen Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, dört yaşındaki oğulları Can ile birlikte önceki gün denizde eğlenceli bir gün geçirdi. Can'ı güldürmek için arka arkaya eşini suya iten güzel oyuncu, daha sonra Engin Bey'in hamlesiyle ailece güreşmeye başladı. Büyük mücadele veren anne ve baba, bu kez de oğullarını kucaklarına alarak suyun üstünde sallamaya başladı. Enerjileri ve moralleri yerinde olan ünlü çift için "Soyadları gibi şeker gibi bir aile" yorumu yapıldı. ERCAN AKGÜN