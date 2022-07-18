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    Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan'dan evlilik açıklaması

    Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Cihangir'deydi. Yakışıklı oyuncu, evlilikle ilgili sorulara "Bakalım. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki de eğer bizim hayallerimize hizmet edecek ise neden olmasın" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 18 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Evlilik hayal oldu!

    Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Cihangir'deydi. Yakışıklı oyuncu, evlilikle ilgili sorulara "Bakalım. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki de eğer bizim hayallerimize hizmet edecek ise neden olmasın" dedi. DOĞAN SAVAŞ.

    BONKÖR DİVA
    Bülent     Ersoy, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Burcu Sedef imzalı ipek kumaş ve tavus kuşu tüyünden bir kıyafet giyen Diva, bonkörlüğünü de konuşturdu. Bülent Ersoy, çantasından çıkardığı bir balya parayı bayram harçlığı olarak dağıttı.

    YANLIŞ OLMAZ!
    Caroline     Yılmaz ve Sinan Akçıl, ortak projeleri için stüdyoya girdi. Sözü ve müziği kendisine ait ''Kesin" adlı şarkıyı Yılmaz ile okuyan Akçıl, "Serum taktırıp stüdyoya geldim. Caroline'i kırmak mümkün değil adamı zorla stüdyoya getirir" dedi. Caroline de "Bana yanlış olmaz" esprisi yaptı.

        12 KİLO VERDİ
        Her yaz Çeşme'de tatil yapan Emre Altuğ, bu kez de yeni projeleri öncesi tatil molası verdi. Son parçası "Avut Beni"yi yakın zamanda müzikseverlerle buluşturan ünlü popçu, çalışma temposuna ara verip soluğu Çeşme denizlerinde aldı. 52 yaşındaki popçu, spor ve diyet sonrası 12 kilo vererek hazır olduğunu herkese gösterdi. ERCAN AKGÜN

        ŞEKERCİ AİLESİ
        Yaz aylarında mutlaka Çeşme'ye gelen Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, dört yaşındaki oğulları Can ile birlikte önceki gün denizde eğlenceli bir gün geçirdi. Can'ı güldürmek için arka arkaya eşini suya iten güzel oyuncu, daha sonra Engin Bey'in hamlesiyle ailece güreşmeye başladı. Büyük mücadele veren anne ve baba, bu kez de oğullarını kucaklarına alarak suyun üstünde sallamaya başladı. Enerjileri ve moralleri yerinde olan ünlü çift için "Soyadları gibi şeker gibi bir aile" yorumu yapıldı. ERCAN AKGÜN

        TARZ ÇİFT
        Uzun süredir Mikanos'taki evinde tatilde olan Eda Taşpınar, önceki gün yabancı sevgilisiyle sosyal medyadan bu karesini paylaştı. Sosyetik ikoncan gibi sevgilisinin de kendine has kıyafeti ve şıklığı, "Aşkın tarz hali" dedirtti.

            MEMLEKET KONSERİ
            Pop müziğin başarılı isimlerinden Bengü, uzun yıllar sonra yeniden Çeşme'de sahne aldı. İzmirli olan şarkıcı, "Çeşme'de olduğum için o kadar mutluyum ki. Benim için de sizin için de özel bir gece olacak" dedi. Bengü, şıklığıyla da tam not aldı. ERCAN AKGÜN

            EDA PROVADA
            Bir süre önce basketbolcu aşkı Buğrahan Tuncer ile evliliğe yeşil ışık yakan Eda Ece, sevgilisiyle tekne turuna çıktı. Güzel oyuncu, beraber tatil yaptığı bir arkadaşının bebeğiyle paylaştığı bu kareyle de "Annelik provası başladı" yorumu yaptırdı.

            BEĞENİ YAĞMURU
            Şimdilerde             yeni filminin çekimleri için Asos'ta olan Ayça Ayşin Turan, kural bozmadı. Instagram hesabındaki her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncunun bu fotoğrafı da neredeyse 350 bin beğeni aldı.

                TATiL BAŞLASIN
                Ekranların                 güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu da tatil paylaşımı yapan ünlü isimlerden. Dün Instagram'dan bu karesini paylaşan güzel oyuncu, "Tatil başlasın" diye yazdı. Burçin Terzioğlu, tatile de evleneceği konuşulan aşkı Umut Duygu ile çıktı.

                TATLI FOTOĞRAF
                Evlen                dikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, yaz aylarında Çeşme'nin yolunu tutuyor. Önceki gün gittiği bir plajdan eline aldığı karpuzla bu karesini paylaşan güzel oyuncuya "Tatlı fofoğraf olmuş" yorumu yağdı.

                BAŞ HARFİ BEN
                Hande Doğandemir, son paylaşımıyla verdiği kiloları gözler önüne serdi. Tatilde çekilmiş bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncunun boynundaki isminin baş harfini taşıyan kolyesi de dikkatlerden kaçmadı.

                    HAVUZ NEŞESİ
                    Jessica                     May, önceki gün Antalya'nın yolunu tuttu. Sıcak hava yüzünden sudan çıkmayan güzel oyuncu, havuzda neşeli anlar yaşadığı sırada eşinin objektifine böyle renkli pozlar verdi.

                    AŞK BODRUM'DA YAŞANIYOR
                    Mayıs ayında Didem Sarı ile 12 yıllık evliliğini bitiren İzzet Antebi, dedikodulara göre de Mart'ta Tuvana Türkay ile beraber olmaya başlamıştı. İlişkilerini artık gözler önünde yaşayan güzel oyuncu ile sosyetik iş insanı, önceki gün Antebi'nin evinin olduğu sitenin iskelesinde görüntülendi. Tuvana Türkay, denize girip serinledikten sonra şezlonga kurulup sevgisiyle sohbete koyuldu. Çift, geçtiğimiz akiam da Kenan Doğulu konserindeydi. ERSİN AL.

                    ALİ VE KORUMALARI
                    Kısa süre önce doğum yapan Hande Soral, minik oğlu ve can dostlarıyla bu yüzleri gülümseten karesini paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına "Korumasız gezmiyoruz" diye de esprili bir not düştü.

                        BİR DAMLA KEYİF
                        Güzel oyuncu Damla Sönmez, sosyal medyayı renklendirdi. Marmaris'te tatilde olan Sönmez, simide binip deniz keyfi yaptığı sırada çekilen bu karesini sosyal medyada paylaşarak içindeki çocuğu gözler önüne serdi.
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                        Haberler Saklambaç Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan'dan evlilik açıklaması
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