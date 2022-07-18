Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan'dan evlilik açıklaması

Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Cihangir'deydi. Yakışıklı oyuncu, evlilikle ilgili sorulara "Bakalım. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki de eğer bizim hayallerimize hizmet edecek ise neden olmasın" dedi. DOĞAN SAVAŞ.
BONKÖR DİVA
Bülent Ersoy, önceki akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Burcu Sedef imzalı ipek kumaş ve tavus kuşu tüyünden bir kıyafet giyen Diva, bonkörlüğünü de konuşturdu. Bülent Ersoy, çantasından çıkardığı bir balya parayı bayram harçlığı olarak dağıttı.
YANLIŞ OLMAZ!
Caroline Yılmaz ve Sinan Akçıl, ortak projeleri için stüdyoya girdi. Sözü ve müziği kendisine ait ''Kesin" adlı şarkıyı Yılmaz ile okuyan Akçıl, "Serum taktırıp stüdyoya geldim. Caroline'i kırmak mümkün değil adamı zorla stüdyoya getirir" dedi. Caroline de "Bana yanlış olmaz" esprisi yaptı.