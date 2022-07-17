İlkay Gündoğan ile evlenen Sara Arfaoui Türkiye'ye adeta aşık oldu

İngiltere Premier Ligi'ndeki yıldız futbolcumuz İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan eşiyle geçtiğimiz haftalarda balayı için Türkiye'ye gelmişti.
"YİNE BEKLERİZ"
İngiltere Premier Ligi'ndeki yıldız futbolcumuz İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan eşiyle geçtiğimiz haftalarda balayı için Türkiye'ye gelmişti.
"YİNE BEKLERİZ"
Güzel model, dün sosyal medya hesabından Kapadokya'da balona binerken çektiği kareyi paylaştı.
Paylaşımına İngilizce olarak "Keşke orada olsam" diye not düşen Sara Arfaoui'ye Türk takipçilerinden "Yenge yine bekleriz" mesajları yağdı.
Bu arada İlkay Gündoğan ile güzel modelin, ilk fırsatta yeniden Türkiye'ye geleceği öğrenildi.