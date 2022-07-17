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    İlkay Gündoğan ile evlenen Sara Arfaoui Türkiye'ye adeta aşık oldu

    İngiltere'de top koşturan İlkay Gündoğan ile balayı için Türkiye'ye gelen Sara Arfaoui, dün Kapadokya'dan paylaşım yapıp "keşke orada olsam" dedi. Gündoğan, eşine memleket aşkını aşıladı.

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    İngiltere Premier Ligi'ndeki yıldız futbolcumuz İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan eşiyle geçtiğimiz haftalarda balayı için Türkiye'ye gelmişti.

    Önce Kapadokya, ardından Bodrum'da keyif süren ikiliden İlkay, eşine memleket aşkını aşıladı.

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        Haberler Saklambaç İlkay Gündoğan ile evlenen Sara Arfaoui Türkiye'ye adeta aşık oldu
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