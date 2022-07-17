Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu

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Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle bayram tatilini İstanbul'da geçiren Selen Görgüzel, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tatil sürecinde İstanbul'da olan ve burada da boş durmayan güzel şarkıcı yeni projeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.