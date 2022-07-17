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    Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu

    2021 Nisan’da meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Önceki gün 46. yaş gününü bir başka mutlulukla kutlayan güzel oyuncu, eşi Kenan Ece ve oğluyla yaptığı mütevazı kutlamadan bu karesini paylaştı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 17 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

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    2021 Nisan'da meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Önceki gün 46. yaş gününü bir başka mutlulukla kutlayan güzel oyuncu, eşi Kenan Ece ve oğluyla yaptığı mütevazı kutlamadan bu karesini paylaştı.

    ALIŞVERİŞ TURU
    Derya Tuna, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde yakın arkadaşıyla alışveriş merkezine gelen Tuna, alışveriş merkezinde bulunan dünyaca ünlü markaları gezerek tatil öncesi alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren Tuna, teşekkür ederek alışverişine kaldığı yerden devam etti.

    GERİ DÖNÜYOR
    Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle bayram tatilini İstanbul'da geçiren Selen Görgüzel, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tatil sürecinde İstanbul'da olan ve burada da boş durmayan güzel şarkıcı yeni projeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        DÜNYAYA ASTROLOJİ ÖĞRETECEK
        Geçen yıl Londra'da kendi mezun olduğu "Tony Astrology University"de 4 ay Algoritmik astroloji eğitimi veren Astrolog Kalust Şalcıoğlu'na, aynı üniversiteden tekrar teklif geldi. Astroloji Üniversitesi'nin teklifini kabul eden Şalcıoğlu, 260 saatlik astroloji eğitimini İngilizce ve online olarak verecek.

        BİR İÇİM SU
        Şeyma Subaşı        , önceki gün bir grup arkadaşıyla birlikte Cennet Koyu'nda görüntülendi. Kiraladıkları teknenin üstünde bol bol spor yapan ve arkadaşlarıyla vakit geçiren Subaşı'nın düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı. Evren ABDULLAHOĞLU

        BİRAZ YEŞİL BİRAZ AŞK
        Serenay Sarıkaya        , bir süredir tatilde olduğu Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'tan bu paylaşımı yaptı. İşletmeci ve yönetmen sevgilisi Umut Evirgen'in objektifine böyle gülümseyen güzel oyuncu, paylaşımına da "Biraz yeşil, biraz aşk" notu düştü. Serenay Sarıkaya'nın mutlu yüz ifadesi ise "Aşk yaradı" dedirtti.

            FOTO-MUTLULUK
            Bir süredir arkadaşlarıyla tekne tatilinde olan Nur Fettahoğlu'nun keyfine diyecek yok. Arkadaşlarıyla Ege koylarını dolaşan güzel oyuncu, teknede bir arkadaşının objektifine böyle poz verdi. Nur Fettahoğlu'nun mutluluğu kadar fit vücudu da dikkat çekti.

            AYVALIK KAÇAMAĞI
            Bir süredir Çeşme'deki evinde tatilde olan Özlem Ada Şahin, önceki gün ailesiyle Ayvalık kaçamağı yaptı. Eşi Berkay'ın konser programındaki birkaç günlük boşluğu fırsat bilen eski model, iki kızı ve eşiyle gittiği Ayvalık'dan böyle plaj pozu verdi.

            BAKMAKLA YETİNDİ
            Her sene yaz tatillerini Çeşme'de geçiren komedi oyuncusu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak, bu kez de geçen yıl Haziran'da aileye katılan oğulları Aslan Oktay ile tatile çıktı. Bir plaja giden ünlü aile, çocuklarını denizle tanıştırdı. Ailece denizde yüzme hayali kuran İbrahim Büyükak, suyun soğuk olması sebebiyle plajda kalmayı tercih ederken Nurdan Hanım ise oğlunu alarak denizin içinde vakit geçirdi. Ercan AKGÜN

                ÇEŞME KUMRULARI
                İbrahim Tatlıses'in                 kızı Dilan Çıtak, müzisyen nişanlısı Levent Dörter ile birlikte Alaçatı'da gece turuna çıktı. Çift, hem babasının konserini izlemek hem de birkaç günlüğüne tatil yapmak için geldiklerini söyledi. Ercan AKGÜN

                DANSA DAVET
                Çeşme gecelerinin vazgeçilmez isimlerinden Derya Uluğ, önceki akşam Ayayorgi'deki bir mekanda sahneye çıktı. Güzel şarkıcı, mekanda bulunan konukların yerinde oturduğunu görünce "Gündüz herkes denize mi girdi? Biraz yorgunsunuz galiba" dedi. Derya Uluğ'un motive edici konuşması sonrası, kızların büyük çoğunluğu masalarından kalkarak danslarıyla şarkıcıya eşlik etti. Ercan AKGÜN

                İSYAN BAHARI
                Güzel oyuncu Bahar Şahin, yayınladığı bir video ile çocuklarını yaşına uygun giydirmeyip sosyal medya hesaplarında paylaşan annelere seslendi. Instagram hesabında bir kız çocuğunun videosunu yayınlayan Şahin,şu ifadeleri kullandı: "Kız çocuklarını, çocuk gibi değil de kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum." Bahar Şahin'in açıklaması Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.

                    DOĞAL GÜZEL
                    Ünlü                     manken Ecem Çırpan, Çeşme'den sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Her zamanki gibi plajda sıfır makyajlı haliyle boy gösteren Çırpan, paylaştığı bu kareyle de doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Bu arada Ecem Çırpan'a tatilde sevgilisi Lider Şahin eşlik ediyor.

                    GÜZEL HAYAT
                    Nefise Karatay ile iş adamı eşi Yusuf Day, önceki gün evliliklerinin yıl dönümünü kutladı. Kızlarının da eşlik ettiği ünlü çift, kutlamayı ise her yaz başında Göcek'e demirledikleri lüks yatlarında yaptı. Nefise Karatay, ailesiyle de yattan böyle poz verdi.
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                    Emekliye yüzde 4 ek ödeme
                    Haberler Saklambaç Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu
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