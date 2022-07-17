2021 Nisan'da meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Önceki gün 46. yaş gününü bir başka mutlulukla kutlayan güzel oyuncu, eşi Kenan Ece ve oğluyla yaptığı mütevazı kutlamadan bu karesini paylaştı.
ALIŞVERİŞ TURU
Derya Tuna, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde yakın arkadaşıyla alışveriş merkezine gelen Tuna, alışveriş merkezinde bulunan dünyaca ünlü markaları gezerek tatil öncesi alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren Tuna, teşekkür ederek alışverişine kaldığı yerden devam etti.
GERİ DÖNÜYOR
Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle bayram tatilini İstanbul'da geçiren Selen Görgüzel, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tatil sürecinde İstanbul'da olan ve burada da boş durmayan güzel şarkıcı yeni projeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.