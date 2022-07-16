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    Ukraynalı model Dia Anitska, Türk çapkını ifşa etti

    Bir Türk pilot, Ukraynalı ünlü model Dia Anitska’ya numarasını verdi. Güzel model, “Bunu sadece Türk bir erkek yapar” diyerek çapkınlığı ifşa etti. Anitska'dan numarasını isteyip "Hayır" yanıtı alan Türk çapkın, pes etmedi ve ünlü modele kendi numarasını verdi.

    Havalı çapkın

    Ukraynalı model Dia Anitska, geçtiğimiz gün Paris'ten İstanbul'a gelmek için bindiği uçakta sürpriz yaşadı. Uçağın Türk pilotu, 20 yaşındaki güzelin oturduğu koltuğa Instagram adresi ile telefon numarasının yazılı olduğu bir kağıt bıraktı.

    İFŞA ETTİ
    Güzel model de bunu "Sadece Türk pilot, ben ona kendi numaramı vermediğim için bunu yapar" diye yazdı. Bu arada Dia Dia Anitska'nın adı Şeyma Subaşı aşkıyla manşetlere taşınan MısırMohammed Alsaloussi ile anılmıştı.

    İŞTE PİLOTUN O MESAJI
    Anitska'dan numarasını isteyip "Hayır" yanıtı alan Türk çapkın, pes etmedi ve ünlü modele kendi numarasını verdi.

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