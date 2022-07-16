Nur Gümüşdoğrayan ünlüleri kızdıracak

Türkiye eski güzellerinden Nur Gümüşdoğrayan, bir işletmecinin "İnsanlar, Bodrum'a tatile değil kendini göstermeye geliyor' açıklamasına hak verdi. "Magazin eklerine bakıyorum evet bir kesim var görüntü veriyor" diyen ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bu açıklamanın doğruluk payı var. Birçok kişi de sosyal medyadan sürekli paylaşım yapıp Bodrum'a gittiklerini gösteriyor. Bence doğru söylemiş." Nur Gümüşdoğrayan, sırf bu nedenle de tatil fiyatlarının yükselmesini doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.
TATİL BAŞLASIN
Aslı Bekiroğlu, tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasındaydı. Önceki gün bir beach'te yanındaki erkek arkadaşının sırtını kremlediği sırada görüntülendiğini fark eden Bekiroğlu, daha sonra ayağa kalkarak gazetecilere poz verdi.sonra "Telefon ile ben de sizi çekiyorum" dedi.
ÖRNEK BABA
Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Oğlakcıoğlu ve çocukları Asil ile Türkbükü'nde görüntülendi. Kahvaltı sırasında muhabirleri kırmayan başarılı oyuncu fotoğraf isteği ricası üzerine görüntü verdi. Oğlu Asil ile denizde şakalaşan başarılı oyuncu Aksoy, örnek bir baba olduğunu gösterdi.