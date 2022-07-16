Nur Gümüşdoğrayan ünlüleri kızdıracak

ÇOK DA FİFİ!

Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" adlı şarkısıyla çok konuşulan Merve Boluğur, önceki gün Beşiktaş'ta görüntülendi. İlk şarkısına gelen eleştirisel yorumlar için "Çok da fifi" diyerek söze başlayan Boluğur, "Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan benim kendi hayallerim gerçekleştirmek" dedi. Doğan SAVAŞ