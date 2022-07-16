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    Nur Gümüşdoğrayan ünlüleri kızdıracak

    Nur Gümüşdoğrayan, birçok ünlünün tatil için değil sırf hava atmak için Bodrum’a gidip sosyal medyadan paylaşım yaptığını söyledi. Nur Gümüşdoğrayan, sırf bu nedenle de tatil fiyatlarının yükselmesini doğru bulmadığını da sözlerine ekledi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Maksat şov olsun

    Türkiye eski güzellerinden Nur Gümüşdoğrayan, bir işletmecinin "İnsanlar, Bodrum'a tatile değil kendini göstermeye geliyor' açıklamasına hak verdi. "Magazin eklerine bakıyorum evet bir kesim var görüntü veriyor" diyen ünlü model, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bu açıklamanın doğruluk payı var. Birçok kişi de sosyal medyadan sürekli paylaşım yapıp Bodrum'a gittiklerini gösteriyor. Bence doğru söylemiş." Nur Gümüşdoğrayan, sırf bu nedenle de tatil fiyatlarının yükselmesini doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.

    TATİL BAŞLASIN
    Aslı Bekiroğlu, tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasındaydı. Önceki gün bir beach'te yanındaki erkek arkadaşının sırtını kremlediği sırada görüntülendiğini fark eden Bekiroğlu, daha sonra ayağa kalkarak gazetecilere poz verdi.sonra "Telefon ile ben de sizi çekiyorum" dedi.

    ÖRNEK BABA
    Başarılı     oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Oğlakcıoğlu ve çocukları Asil ile Türkbükü'nde görüntülendi. Kahvaltı sırasında muhabirleri kırmayan başarılı oyuncu fotoğraf isteği ricası üzerine görüntü verdi. Oğlu Asil ile denizde şakalaşan başarılı oyuncu Aksoy, örnek bir baba olduğunu gösterdi.

        DUŞTA SERİNLEDİ
        Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının klibiyle ünlenen İlknur Soydaş, eşi Cem Pole ile Çeşme'de tatil yapıyor. Güzelliği ve fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan Soydaş, önceki gün plajda görüntülendi. Bütün gün şezlongda güneşlenen esmer güzel, sıcaktan bunalınca da denize girmek yerine duş almayı tercih etti. Ercan AKGÜN

        ROMANTİK YEMEK
        Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij ile Alaçatı'daydı. Çift, restoran kısmında akşam yemeği yedikten sonra çıkışta gazetecilere poz verdi. Ercan AKGÜN

        BODRUM'DAN ÇEŞME'YE GEÇİŞ
        Işın Karaca, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Kızına sarılarak denizde yürüyen ünlü şarkıcı, Mia ile beraber suyun içinde eğlenceli bir gün geçirdi.

            HİJYEN ÖNEMLİ
            Cengiz Kurtoğlu, Alaçatı'daki programını önceki akşam nihayet gerçekleştirebildi. sanatçının geceye başlamadan önce mikrofonunu kolonya ile dezenfekte etmesi dikkat çekti. Ercan AKGÜN

            BU TARZ HATİCE
            Son dönemde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hatice Şendil, tatil paylaşımıyla beğeni topladı. Güzel oyuncunun, profesyonel modellere taş çıkartan paylaşımında sergilediği şık plaj tarzı ve doğal güzelliğine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

            ÇİÇEK GİBİ AŞK
            Demet Şener, şimdilerde adeta mutluluk sarhoşu. Uzun süredir aşk yaşadığı Tolga Arman ile Bodrum'da tatilde olan Şener, bölgenin rengarenk begonvilleri eşliğinde böyle romantik poz verdi. İkili, paylaşımlarıyla "Çiçek gibi aşk" dedirtti.

                HEM İŞ HEM TATİL
                Oyunculuğunun                 yanı sıra seramik konusunda da hayli yetenekli olan Yağmur Tanrısevsin, son olarak İspanya'daki bir mekanın seramiklerini yapmıştı. Önceki gün İspanya'ya giden güzel oyuncu, eserlerini mekana elleriyle yerleştirip böyle gurur pozu verdi.

                RENKLİ TEOMAN
                Teoman,                 önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Normalde siyah renk kıyafetleri tercih eden şarkıcı, rengarenk ve çiçek desenli gömleğiyle dikkat çekti. Teoman, "Artık çok siyah giyince kendimden sıkıldım. Bunları giymek için kendimi zorluyorum" dedi.

                ÇOK DA FİFİ!
                Piyasaya                 çıkardığı "Şşşttt" adlı şarkısıyla çok konuşulan Merve Boluğur, önceki gün Beşiktaş'ta görüntülendi. İlk şarkısına gelen eleştirisel yorumlar için "Çok da fifi" diyerek söze başlayan Boluğur, "Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan benim kendi hayallerim gerçekleştirmek" dedi. Doğan SAVAŞ

                    BAYRAM HUZURU
                    Güzel oyuncu Jessica May ve eşi Hüseyin Kara, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bayramı İstanbul'da geçirdiklerini söyleyen May, "İstanbul'un tadı bayramda çıkıyor, her yer boş oluyor ve bu halini çok seviyoruz" dedi.

                    YUNANİSTAN NEŞESİ
                    Tuğba                     Coşkun, uzun süreden beri beraber olduğu Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Orman'ın lüks yatıyla gittiği Komşu'dan bu paylaşımı yapan Coşkun'un şıklığı ve neşesi dikkat çekti.

                    TATLI PİŞTİ
                    Sempatik                     komedyen İbrahim Büyükak, Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı renklendirdi. Çeşme sahilinden bir yaşındaki oğlu Aslan ile böyle fotoğraf çektiren Büyükak'ın oğluyla bir örnek kıyafeti için "En tatlı pişti" yorumları yapıldı.

                        AÇIK AYRAN AŞKINA
                        Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik, önceki gün yaptıkları araba yolculuğu sırasında mola verdi. Açık ayran içip serinleyen ikiliden Çelik de bu paylaşıma "Yollarda buluruz seni" diye esprili bir not düştü.

                        KLEOPATRA GİBİ
                        Şıklık                         denilince ilk akla gelen isimlerden olan Ece Sükan, kural bozmadı. Önceki akşam dostlarıyla Bodrum'da akşam yemeğine giden güzel oyuncu ve stil danışmanı, kıyafet ile aksesuar seçimiyle "Kleopatra gibi" dedirtti.
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                        Haberler Saklambaç Nur Gümüşdoğrayan ünlüleri kızdıracak
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