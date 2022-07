Nur Gümüşdoğrayan ünlüleri kızdıracak

BAYRAM HUZURU

Güzel oyuncu Jessica May ve eşi Hüseyin Kara, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bayramı İstanbul'da geçirdiklerini söyleyen May, "İstanbul'un tadı bayramda çıkıyor, her yer boş oluyor ve bu halini çok seviyoruz" dedi.