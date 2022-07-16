Güzel oyuncu Bergüzar Korel, Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyor

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, önceki akşam Alaçatı'da akşam yemeği yedi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Bergüzar Hanım, Londra ve Türkiye arasında geçen hayatlarını şöyle anlattı:
"Onları okula götürüp getiriyoruz. Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum. Türkiye'den arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmıyor, her şey güzel geçiyor."
Güzel oyuncu, sözlerini sürdürdü: "Oğlumuz müziği çok seviyor ve onun için orada çok imkan var. Onun da her türlü şeye ulaşabileceği bir yer istedik. Londra'da iyi bir eğitim alacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu eğitimi Türkiye'de de alabilir. Ama biz bunu denemek istedik. O yüzden gidip geliyoruz. Buradaki evimiz açık. Okullar açılana kadar da buradayız."