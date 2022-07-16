Başarının romanını yazıyor! Can Yaman Nusret gibi et işine girecek

Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetine servet katmaya kararlı... Son dizi projesinden bölüm başına 1.5 milyon TL alacağı konuşulan Yaman, İtalya'daki şöhretini de fırsata çevirmiş ve adını taşıyan parfüm çıkarmıştı. ŞÖHRETİNİ PARAYA ÇEVİRECEK Can Yaman, konuşulanlara göre şimdi de Roma'da bir et restoranı açmak için kolları sıvadı. Bunun için de 3 milyon Euro yani yaklaşık 52.5 milyon TL bütçe ayırdığı söylenen ünlü oyuncu, dünya çapındaki hatırı sayılır şöhreti düşünüldüğünde Nusret'e rakip olacağa benziyor.