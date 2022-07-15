Atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" ile İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı. Yakışıklı oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi. Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu.
BEBEKLE SAHNEYE
Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahne aldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve 7 aylık hamile olan Özbey, ışıltılı mor elbisesiyle göz kamaştırdı. Ünlü sanatçı, performansıyla büyük alkış aldı.
UYUMLU İKİLİ
Oyuncu çift Ayça Ayşin Turan, önceki gün sevgilisi Alp Navruz ile Etiler'deki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Film çekimi için Asos'a giden Turan'ı sevgilisi kuaförden uğurladı. Çiftin şort, ayakkabı ve tişört uyumu dikkatlerden kaçmadı. Doğan SAVAŞ