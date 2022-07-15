Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı

İSPANYOL ATEŞİ SİNEM

Güzel manken Sinem Sülün, tatil için İspanya'yı tercih etti. Her zamanki iddiasını yurt dışı tatilinde de gözler önüne seren ünlü modele "İspanyol ateşi" yorumu yağdı. Bu arada Sinem Sülün'ün İspanya tatiline kiminle çıktığı da merak konusu oldu.