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    Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı

    Atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" ile İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı. Yakışıklı oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi. Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Sınırsız sevgi

    Atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" ile İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı. Yakışıklı oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi. Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu.

    BEBEKLE SAHNEYE
    Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahne aldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve 7 aylık hamile olan Özbey, ışıltılı mor elbisesiyle göz kamaştırdı. Ünlü sanatçı, performansıyla büyük alkış aldı.

    UYUMLU İKİLİ
    Oyuncu     çift Ayça Ayşin Turan, önceki gün sevgilisi Alp Navruz ile Etiler'deki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Film çekimi için Asos'a giden Turan'ı sevgilisi kuaförden uğurladı. Çiftin şort, ayakkabı ve tişört uyumu dikkatlerden kaçmadı. Doğan SAVAŞ

        IŞILTILI DENİZ
        Deniz Seki, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Başarılı sanatçı, geçtiğimiz akşam Yalıkavak'ta sevenleriyle buluştu. Elbisesi ve tarzı ile de sahnede ışıl ışıl parlayan ünlü sanatçı, dinleyicilerini kendisine hayran bıraktı.

        İTALYAN HAVASI
        Sevgilisi Nazım Akmandil         ile bir süredir İtalya'da tatilde olan Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla nefes kesiyor. Capri'de güzel hava ve denizin keyfini çıkaran 45 yaşındaki sunucu, bu karesiyle yıllara meydan okuyan güzelliğini yine gözler önüne serdi.

        İRONMAN
        Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren ünlüler kervanına oyuncu Ümit Kantarcılar da katıldı. Kantarcılar, turuncu mayosu ve kaslı vücuduyla ilgi odağı oldu. Yakışıklı oyuncu, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı. Ercan AKGÜN

            KATALOG GİBİ
            Şimdilerde             sevgilisi Sinan Dereli'ye ait lüks yatla Yunan Adaları'nı gezen Bettina Machler, dün sosyal medyasından bu kareyi paylaştı. Sosyetik güzelin yunusla yüzerken çekilen karesi bir katalog çekimi gibiydi.

            ADRENALİN ZAMANI
            Kendisi             gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı ile Akyaka'da tatil yapan Sedef Avcı, modaya uydu. Güzel oyuncu, son dönemdeki birçok ünlü gibi kitesörf dersleri almaya başladı.

            İSPANYOL ATEŞİ SİNEM
            Güzel manken Sinem Sülün, tatil için İspanya'yı tercih etti. Her zamanki iddiasını yurt dışı tatilinde de gözler önüne seren ünlü modele "İspanyol ateşi" yorumu yağdı. Bu arada Sinem Sülün'ün İspanya tatiline kiminle çıktığı da merak konusu oldu.

                BU TARZ EMİNA
                Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, tarzını yine konuşturdu. Sırp manken, bu kareyle siyah-beyaz mayosuyla kusursuz fiziğini yine gözler önüne serdi.

                MARMARİS'TE NEFİS TATİL
                Tatil için Marmaris'te olan Nefise Karatay, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımla duru güzelliğini sergiledi.

                İKİNCİ YAŞ SEVİNCİ
                Oyuncu                 çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün oğulları Marsel'in ikinci yaş gününü kutladı. Aile ve arkadaşlarıyla sevinçlerini paylaşan çift, böyle poz verdi.

                    MUTLU SON
                    7 yıl önce dizi setinden tanışıp birbirlerine aşık olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Almanya'da dünyaevine girdi. Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe'de gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Çiçeği burnunda çift, nikah hediyelerini Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışladı. Ünlü oyuncular, 13 Ağustos tarihinde İtalya'nın Verona kentinde de düğün yapacak.
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                    Haberler Saklambaç Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı
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