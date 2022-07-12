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    Bodrum'da konser veren Sinan Akçıl'dan aşk çıkışı

    Burcu Kıratlı’dan ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum’da konser verdi. Akçıl, “Aşkta kendimi nadasa bıraktım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Aşk nadası

    Önceki gün Bodrum'daki bir beach'te sahne alan Sinan Akçıl, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



    BEKARLIK SULTANLIK
    Basın mensuplarının, "Bekarlık sultanlık mı sizce?" diye sorduğu Sinan Akçıl, "Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır. Şu anda ben sultanlık dönemindeyim ve madem bekarım, o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi?" dedi. Burcu Kıratlı'dan sonra adı birçok kişiyle anılan ünlü müzisyen, "Şu anda kendimi aşk hayatımda nadasa bıraktım" dedi.



    ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİK
    Öykü Gürman, bayramın 2'nci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Gürman, "Çok güzel bir bayram geçiriyoruz biz. Ailecek birlikteydik " dedi. Bayramların önemine değinen güzel şarkıcı, "Kurbanımızı kestik, duamızı ettik, Allah kabul etsin. Çocuklarımızı sevindirdik" diye konuştu.



        KONSERDEN KONSERE
        Serkan Kaya, bayramın ilk gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcı, sahnede kendisini dinlemeye gelen hayranlarının bayramını kutladı. Yoğun konser programı için özel jet kiralayan Kaya, konser sonrası İzmir'e uçtu.



        ŞARKILARINA BAYILIYORUM
        Linet, Kıbrıs'taki sahne öncesi basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu akşam hem ağlatacağım aynı zamanda da bol bol neşelendireceğim" dedi. "Repertuarımı genişlettim. Bergen ve Müslüman Gürsel gibi ustaların şarkılarına da yer vereceğim" diyen Linet, ekledi: Bergen'i sahnede dinledim. O duruşu, o şarkılar, o bakışlar beni çok hüzünlendirdiği için onun şarkılarına bayılıyorum."



        KOSTÜMÜNÜ KENDİ TASARLADI
        Ajda Pekkan, her zaman olduğu gibi müthiş sahne şovu ve enerjisiyle Çeşmeli seyircileri büyülerken dünden bugüne kült olmuş şarkılarını dinleyicileriyle beraber seslendirdi. Süperstar, kendi tasarladığı sahne kostümü ile de tarzını yine konuşturdu. Pekkan, şıklığı ile tam not aldı.



            SINIRSIZ KAÇAMAK
            Güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer'in aşkı tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz ay İtalya'da tatil yapan ünlü çift, bu kez rotalarını Fransa'ya çevirdi. Çift, kaldıkları geceliği 20 bin TL'lik otelden de ayrı paylaşım yaptı.



            SERENAY KURAL BOZMADI
            Son haftalarda bir arkadaşı ve aşkı Umut Evirgen ile Mikanos'ta olan Serenay Sarıkaya, önceki gün bu paylaşımı yaptı. Güzel oyuncu, her zamanki gibi tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekti. Serenay'ın fotoğrafına beğeni yağdı.



            TATİLE DEVAM
            Başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisi Ali Keçecioğlu ile Bodrum'da görüntülenmişti. Magazin gündemini meşgul eden ikili, tekrar aynı yerde bayram tatili için bir araya geldi. Sevgililer, bol bol yüzdü. Görüntülendiğini fark eden Berrak Tüzünataç ise hemen olduğu yerden uzaklaştı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                İKİZLERLE DENİZ KEYFİ
                Murat Aşık, eşi Gökçen Aşık ve ikizleriyle Bodrum'da tatile devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'nde kızları Bella ve oğulları Boğaç Metin ile denize giren Aşık çifti, suda ikizlerle eğlenceli dakikalar geçirdiler. (Evren ABDULLAHOĞLU)



                KATALOG GİBİ
                Önceki gün yeni yaşını kutlayan Ecem Çırpan, bu karesiyle de güzelliğini gözler önüne serdi. Ünlü modelin şezlong pozu, adeta katalog çekimi gibiydi.



                YAĞMUR SEZONU AÇTI
                Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, tatil sezonunu açtı. Güzel yapımcı, tekne tatilinden bu kareyi paylaştı.



                    ROMANTİZM YARIDA KALDI
                    Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de düğünlerini yapan Cedi Osman ve Ebru Şahin, bayram tatillerini evlendikleri yerde geçirmeye devam ediyor. Bir beachte denize giren ikilinin keyfi, suyun soğuk olması nedeniyle yarım kaldı. Özellikle de ünlü basketbolcunun üşümesi dikkatlerden kaçmadı. Denizde romantik dakikalar yaşayan ünlü çiftin o anları, soğuk su nedeniyle kısa sürdü. (Ercan AKGÜN)



                    YÜZME DENEMELERİ
                    Her yaz Çeşme'de tatil yapan Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, önceki gün çocukları Roman ile birlikte denize girerken görüntülendi. Aileye geçtiğimiz sene nisan ayında katılan minik Bonomo, sevimli halleriyle objektiflere yansıdı. Önce babasının kucağında denize giren ve suyun soğuk olması nedeniyle üşüyen, ardından da annesinin gelmesiyle daha da mutlu olan Roman'ın yüzme denemeleri de dikkatlerden kaçmadı. Ailece anın tadını çıkaran ünlü çift, kısa süre sonra sudan çıktı. (Ercan AKGÜN)



                    KENDİNE GELDİ
                    Bir süredir eşi Mehmet Dinçerler ile ABD'de olan Hadise, tatili noktaladı. Kıbrıs'ta konser veren ünlü şarkıcı, Tuvana Büyükçınar imzalı kıyafetiyle adeta "Eski günlerime döndüm" der gibiydi. Evlendikten sonra sahnede dekolteye veda eden Hadise, son birkaç konserindeki seçimiyle de eskiye göre özensiz olmakla eleştirilmişti. Ancak ünlü sanatçı, önceki akşam şıklığıyla tam not aldı.



                        FUNDA'NIN BAYRAM MÜJDESİ!
                        Funda Arar, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Songül Sarpbaş imzalı buz mavisi taşlı elbisesiyle sahne alan Arar, bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Ünlü sanatçı, performansıyla yine ayakta alkışlandı.



                        EN GÜZEL DÜET!
                        Ziynet Sali, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Özlem Kaya ve Burak Sanuk imzalı neon yeşili kıyafetiyle sahne alan Sali, şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Ziynet Sali misafirlerinin bayramını, "Refah ve huzuru hak eden milletimiz için hayat her gün bayram olsun" sözleriyle kutladı. Konser sırasında Sali, kendisini izlemeye gelenler arasında yer alanoyuncu Hazar Ergüçlü'yü sahneye davet etti. Kıbrıslı iki güzel, beraber 'Beni Yak Kendini Yak' şarkısını söyledi.



                        EBRU YAŞAR'IN KIBRIS ÇIKARMASI...
                        Kurban Bayramı'nın 1. günü Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 2. günü ise yavru vatan Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Sahnede zarafeti ve şıklığı ile büyüleyen Yaşar, hit şarkılarını konser alanını dolduran yaklaşık bin hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Başarılı sanatçı, bayramda Kıbrıs'ta sevenlerinin karşısında olmaktan son derece mutlu olduğunu söylerken, sahne performansı ile tam not aldı.

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                        Haberler Saklambaç Bodrum'da konser veren Sinan Akçıl'dan aşk çıkışı
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