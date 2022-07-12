Bodrum'da konser veren Sinan Akçıl'dan aşk çıkışı

Önceki gün Bodrum'daki bir beach'te sahne alan Sinan Akçıl, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
BEKARLIK SULTANLIK
Basın mensuplarının, "Bekarlık sultanlık mı sizce?" diye sorduğu Sinan Akçıl, "Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır. Şu anda ben sultanlık dönemindeyim ve madem bekarım, o zaman sultanlık köşküne çıkayım yani öyle değil mi?" dedi. Burcu Kıratlı'dan sonra adı birçok kişiyle anılan ünlü müzisyen, "Şu anda kendimi aşk hayatımda nadasa bıraktım" dedi.
ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİK
Öykü Gürman, bayramın 2'nci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Gürman, "Çok güzel bir bayram geçiriyoruz biz. Ailecek birlikteydik " dedi. Bayramların önemine değinen güzel şarkıcı, "Kurbanımızı kestik, duamızı ettik, Allah kabul etsin. Çocuklarımızı sevindirdik" diye konuştu.