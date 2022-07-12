Bodrum'da konser veren Sinan Akçıl'dan aşk çıkışı





ŞARKILARINA BAYILIYORUM

Linet, Kıbrıs'taki sahne öncesi basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bu akşam hem ağlatacağım aynı zamanda da bol bol neşelendireceğim" dedi. "Repertuarımı genişlettim. Bergen ve Müslüman Gürsel gibi ustaların şarkılarına da yer vereceğim" diyen Linet, ekledi: Bergen'i sahnede dinledim. O duruşu, o şarkılar, o bakışlar beni çok hüzünlendirdiği için onun şarkılarına bayılıyorum."