Yağmur Tanrısevsin seramikte dünya çapında isim yapıyor!

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, oyunculuktaki başarısını seramik sanatlarında da kanıtlamıştı. Hatta yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) bazı seramiklerini yaptığı bile ortaya çıkmıştı. Şimdi ise işi o kadar büyütmüş ki, ünlü oyuncu Avrupa'ya açılmış. İspanya'nın en önemli otel ve restoranlarından Ritmo Formentera Restaurant'ın komple seramiklerini yapmış. İspanya'nın tatil cenneti İbiza adasının hemen yanında bulunan Formentera adasının en önemli otel ve restaurantın arasında bulunan Ritmo'nun tüm seramik işlerini yapan Yağmur Tanrısevsin'in başarısını kutlamamak elde değil...
Güzel oyuncu, başarısını İspanya'ya taşıyarak bu mekanı seramikleriyle süsledi.