Mikanos'ta 20 bin Euro'ya ev tutmuşlardı! Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen tatilcilere fena yakalandı

Yaklaşık 9 aydır yaşadıkları ilişkilerini gözlerden uzak tutan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in çabaları boşa gitti. Türk basınından uzak olup aşklarını doyasıya yaşamak için Mikanos'ta bir aylık ev tutan ve bunun için de 20 bin Euro ödeyen ünlü çift, yine de objektiflere takılmaktan kurtulamadı. Bayram tatili nedeniyle soluğu Yunanistan'ın gözde adasında alan Türk tatilciler, tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi önceki gün de ikiliyi yakaladı.
BEKLENEN HAMLE
ATV'nin sevilen dizisi 'Destan'ın başarılı yıldızı Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Ohrid'de; 7 Temmuz'da da Çeşme'de Cedi Osman ile düğün yaptı. Evlilikleriyle gündem yaratan ikiliden güzel oyuncudan beklenen hamle de geldi. Ebru Şahin, 4.1 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki ismine ünlü basketbolcunun soyadını ekleyerek "Ebru Şahin Osman" oldu.
FİLTRESİZ GÜZELLİK
Hazar Ergüçlü'den meslektaşlarına gözdağı... Birçok ünlü, Instagram'da filtreli ve photoshop'lu fotoğraflarını paylaşırken Ergüçlü, en doğal haliyle böyle poz verdi. Ünlü oyuncuya takipçilerinden "İşte filtresiz güzellik" yorumları yağdı.