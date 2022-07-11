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    Mikanos'ta 20 bin Euro'ya ev tutmuşlardı! Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen tatilcilere fena yakalandı

    Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, gözlerden uzak olmak için Mikanos’ta 20 bin Euro’ya ev tuttu ama yine de Türk tatilcilere yakalandı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    20 bin Euro çöpe gitti!

    Yaklaşık 9 aydır yaşadıkları ilişkilerini gözlerden uzak tutan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in çabaları boşa gitti. Türk basınından uzak olup aşklarını doyasıya yaşamak için Mikanos'ta bir aylık ev tutan ve bunun için de 20 bin Euro ödeyen ünlü çift, yine de objektiflere takılmaktan kurtulamadı. Bayram tatili nedeniyle soluğu Yunanistan'ın gözde adasında alan Türk tatilciler, tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi önceki gün de ikiliyi yakaladı.



    BEKLENEN HAMLE
    ATV'nin sevilen dizisi 'Destan'ın başarılı yıldızı Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Ohrid'de; 7 Temmuz'da da Çeşme'de Cedi Osman ile düğün yaptı. Evlilikleriyle gündem yaratan ikiliden güzel oyuncudan beklenen hamle de geldi. Ebru Şahin, 4.1 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki ismine ünlü basketbolcunun soyadını ekleyerek "Ebru Şahin Osman" oldu.



    FİLTRESİZ GÜZELLİK
    Hazar Ergüçlü'den meslektaşlarına gözdağı... Birçok ünlü, Instagram'da filtreli ve photoshop'lu fotoğraflarını paylaşırken Ergüçlü, en doğal haliyle böyle poz verdi. Ünlü oyuncuya takipçilerinden "İşte filtresiz güzellik" yorumları yağdı.



        SABANCI ŞOKTA!
        Genç iş insanı Hakan Sabancı'nın üç yıldır Bodrum tatilinde kullandığı tekne battı. İngiliz bayraklı Allien isimli tekne Gündoğan Kızılburun mevkiinde kayaya çarparak su almaya başladı. Bir kiralama firmasına ait olan tekneye, sahil güvenlik müdahale etti. Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla aynı teknede görüntülenen Sabancı'nın, kaza anında başka bir yerde olduğu öğrenildi. (Evren ABDULLAHOĞLU)



        EŞSİZ DESTEK
        Anne olduktan sonra bir süredir setlerden uzak kalan Cansu Tosun, sürpriz bir çalışmayla sevenlerinin karşısına çıktı. Oyunculuktan sonra iş kadını olarak sevenlerinin karşısına çıkan Tosun, yeni bir marka yarattı. Cansu Tosun'un yeni heyecanına oyuncu eşi Erkan Kolçak Köstendil de ortak oldu. Tosun'un reklam filmini eşi yönetti.



        PEMBE ŞEKER
        Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bayram tatili için Bodrum'u tercih eden ünlü isimler için arasındaydı. Düzgün fiziği ve fit görünümü ile tüm dikkatleri üzerine çeken başaran oyuncu, plajda tüm bakışları üzerinde topladı. (Evren ABDULLAHOĞLU)



            SEMPATİK SEVGİLİLER
            Şevval Sam'ın eski futbolcu Metin Tekin'den olan oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz ay askerliğini bitirir bitirmez soluğu kız arkadaşıyla bayram tatilnde Bodrum'da aldı. Gündoğan'daki bir beach'te tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu ve sevgilisi ile gün boyu denizin keyfini çıkardı. Bu arada genç oyuncunun sevgilisi Sofia da düzgün fiziği ve güzelliğiyle Bodrum sahillerine damgasını vurdu. (Evren ABDULLAHOĞLU)



            MİLYONLUK ŞIKLIK
            Hülya Avşar, bayramın ilk günü Batum'da seyircilerine muhteşem bir bayram gecesi yaşattı ve performansı ile büyük beğeni topladı. Yoğun ilginin olduğu gecede Avşar Kızı, Melih Yazgan imzalı derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı. Takıları da çok beğenilen sanatçının küpelerinin tamamen pırlanta kaplı olduğu ve 2 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.



            HASRET BİTTİ
            İrem Derici, bayramın 1. günü Alaçatı'da sahne aldı. Ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında babası Hulusi Derici de vardı. İş temposu nedeniyle babasını uzun süredir göremediğini belirten Derici, kendisiyle konser öncesi bayramlaşabildiğini söyledi. İlk 2 parçasını seslendirdikten sonra teknik bir sorun nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşanınca İrem Derici, bu kez de şarkıyı çıplak sesle okudu. (Ercan AKGÜN)



                AİLE BABASI SAHNEDE
                Berkay, Kurban Bayramı'nın ilk günü Çeşme'deki bir mekanda sahne aldı. Yaz ayı için ailesiyle birlikte Çeşme'de kalan ve konserlerine oradan gidip gelen Berkay, böylelikle yoğun konser programı içinde ailesine de vakit ayırdığını söyledi.



                ELLER HAVAYA
                Sahne performansıyla adından sık sık söz ettiren Deha Bilimlier, önceki gün Yalıkavak'taki bir beach'te sahne aldı. Bilimlier, "Ellerini kaldırana Allah bol bol para versin " diyerek konuklarını coşturdu.



                KAŞINMADAN SÖYLEDİ
                Ece Seçkin, Kurban Bayramı konserlerinin ilkini Çeşme'de verdi. Aylar önce alerjik durum nedeniyle zor günler geçiren ve tedavi gören Seçkin, gece boyunca hiçbir yerini kaşımamaya özen gösterdi. En ufak bir kaşıntıda yeniden atak geçirme riski bulunan Seçkin, sevenlerine durumunu belli etmeden muhteşem bir gece yaşattı. (Ercan AKGÜN)



                    SAHNEYE PROVASIZ ÇIKTI
                    Hande Ünsal, sevenleriyle Çeşme'de bayramlaştı. Orkestra ekibiyle ilk kez konser veren Ünsal, "Biz bugün hiç prova yapmadan sahneye çıktık. Biraz endişeliydim ama herkes işinde profesyonel olduğu için gayet başarılı bir konser deneyimi yaşadık" dedi. (Ercan AKGÜN)



                    ALTIN EBRU
                    Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kurban Bayramı'nın 1. günü Bodrum'daki bir otelde sahne aldı. Şıklığı ve güzelliği ile kendisine hayran bırakan Yaşar, "En güzel bayram bize sevdiklerimizle birlikte olup şarkılar söylediğimiz bayramlar" dedi.



                    SETLERE TRANSFER
                    Şarkıcı Sevcan Orhan, önceki gün alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi. Üç ayrı senaryo teklifi aldığını ve bir oyuncu koçuyla çalışmalara başladığını anlatan Orhan, şöyle dedi: "Artık 40 yaşındayım, çok kırışmadan ekranı deneyimlemek istiyorum. Zaten başarısız olursam teşekkür eder koşa koşa kaçarım."



                        ÇİFTE KONSER
                        Başarılı sanatçı Buray, peş peşe verdiği iki konserle Ege'nin iki gözde tatil mekanında binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Arefe günü Çeşme, bayramın birinci günü ise Kerkisolfej Yaz Konserleri kapsamında Bodrum'da sahne alan popçu, tatilcilere müzik şöleni sundu.



                        MEMLEKET SEVİNCİ
                        Fettah Can, bayramın 1. Günü memleketi Bursa'da müzikseverler ile birlikte oldu. Bu bayram konseri için ayrı bir heyecan duyduğunu dile getiren başarılı müzisyen, "Bursa'da bayramda hem kendi hemşehrilerim ile bayramlaştım hem de kendimi en iyi hissettiğim yer olan sahnedeydim" dedi.



                        GELİN SAFİYE
                        Bayramın birinci günü Bodrum'daki bir otelde sahneye çıkan Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi repertuvarları ile kulaklara, esprileri ile kalplere bayram coşkusu yaşattı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Soyman, gelinliğe benzeyen kıyafeti üzerine muhabirlerin "Faik Bey'den yeniden bir evlenme teklifi gelir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Gönlümü fethetmesi, kendisini yenilemesi lazım. Ben tek taşımı kendim aldım. Faik cimrilikte bir numaradır."

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                        ’Islan’bul!
                        Haberler Saklambaç Mikanos'ta 20 bin Euro'ya ev tutmuşlardı! Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen tatilcilere fena yakalandı
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