Mikanos'ta 20 bin Euro'ya ev tutmuşlardı! Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen tatilcilere fena yakalandı

Yaklaşık 9 aydır yaşadıkları ilişkilerini gözlerden uzak tutan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'in çabaları boşa gitti. Türk basınından uzak olup aşklarını doyasıya yaşamak için Mikanos'ta bir aylık ev tutan ve bunun için de 20 bin Euro ödeyen ünlü çift, yine de objektiflere takılmaktan kurtulamadı. Bayram tatili nedeniyle soluğu Yunanistan'ın gözde adasında alan Türk tatilciler, tıpkı geçtiğimiz hafta olduğu gibi önceki gün de ikiliyi yakaladı.