Kazıkbükü yine formunda! Sosyetik bir mekanın çıkarttığı deniz mahsullü lahmacun 395 TL, 75 cl su ise 138 TL





Lezzetiyle Türk mutfağının en gözde yemeklerinden olan lahmacunun etsiz ya da deniz ürünlü servis edilmesi ise sosyal medyada "Lahmacun, lahmacun olalı böyle eziyet görmedi" esprileri yaptırdı.

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