Kazıkbükü yine formunda! Sosyetik bir mekanın çıkarttığı deniz mahsullü lahmacun 395 TL, 75 cl su ise 138 TL
Lahmacuna yeni soluk! Etli lahmacunu 195 TL’den servis eden Türkbükü’ndeki sosyetik mekan, deniz mahsullü lahmacun çıkarttı. Lahmacunun fiyatını ise 395 TL olarak belirledi. Aynı mekanda 75 cl su 138 TL, Türk kahvesi 62 TL...
Bayram tatiliyle trafiğin büyük şehirleri aratmadığı Bodrum'da lahmacun borsası yine yükseldi!
Etli lahmacunu 195 TL'den servis eden Türkbükü'ndeki mekan, deniz mahsullü lahmacun çıkarttı.
Lahmacunun fiyatını ise 395 TL olarak belirledi. Aynı mekanda 75 cl su 138 TL, Türk kahvesi 62 TL...
6 kişinin 6.962 TL ödediği mekanda yüzde 13 yani 905 TL de servis ücreti alındı.
ETSİZİ DE 175 TL!
Yıllardır lahmacun fiyatlarıyla gündem olan mekanda etsiz yani vejetaryenlahmacunun fiyatı isetam 175 TL.
Lezzetiyle Türk mutfağının en gözde yemeklerinden olan lahmacunun etsiz ya da deniz ürünlü servis edilmesi ise sosyal medyada "Lahmacun, lahmacun olalıböyle eziyet görmedi" esprileri yaptırdı.