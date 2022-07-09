Cedi Osman biricik eşi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tam tamına 9 milyon TL harcadı

Destan'ın güzel yıldızı Ebru Şahin, hayatının aşkıyla evlendi. NBA'deki gururumuz olan Cedi Osman ile dünyaevine girdi. İkili, önceki gün Çeşme'de, aşklarının başladığı yerde düğün yaptı. Tam 250 davetli katıldı. Cedi Osman, biricik aşkının ayaklarını yerden kesmek için kesenin ağzını açtı. Tüm organizasyon için 8 milyon TL harcadı. Bütün süsleme, dekor ve çiçekler İstanbul'dan gelen bir organizasyon şirketi tarafından yapıldı. Yine düğünde görev alan personelin de organizasyon firması tarafından İstanbul'dan özel olarak getirildiği vurgulandı. Orkestra da yine İstanbul'dan gelen müzisyenlerden oluştu. Menüsü de ise dünyaca ünlü bir şefin imzası vardı.