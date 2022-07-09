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    Cedi Osman biricik eşi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tam tamına 9 milyon TL harcadı

    Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme’de düğün yaptı. Ünlü basketbolcu ise biricik eşi için kesenin ağzını açtı. Tam 8 milyon TL harcadı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Rokort’men’

    Destan'ın güzel yıldızı Ebru Şahin, hayatının aşkıyla evlendi. NBA'deki gururumuz olan Cedi Osman ile dünyaevine girdi. İkili, önceki gün Çeşme'de, aşklarının başladığı yerde düğün yaptı. Tam 250 davetli katıldı. Cedi Osman, biricik aşkının ayaklarını yerden kesmek için kesenin ağzını açtı. Tüm organizasyon için 8 milyon TL harcadı. Bütün süsleme, dekor ve çiçekler İstanbul'dan gelen bir organizasyon şirketi tarafından yapıldı. Yine düğünde görev alan personelin de organizasyon firması tarafından İstanbul'dan özel olarak getirildiği vurgulandı. Orkestra da yine İstanbul'dan gelen müzisyenlerden oluştu. Menüsü de ise dünyaca ünlü bir şefin imzası vardı.



    İREM BÜYÜDÜ
    Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızı İrem Kutluay, büyüdü. Önceki gün Türkbükü'nde erkek arkadaşıyla dolaşan İrem Kutluay, arkadaşıyla ilk kez görüntülendi. Annesi Demet Şener'in boyuna yetişen İrem çevredekilerden "Annesinin boyu gibi uzun boylu" diye konuşuldu.
    (Evren ABDULLAHOĞLU)



    TİŞÖRT SANDILAR
    İkizleri Piraye ve Rutkay Kerim'le birlikte bu sene de Çeşme'de tatil yapan Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, gittikleri beachte baş başa denize girdi. Özel bir deniz kıyafetiyle suya giren Kamal, denize tişörtle girmiş gibi bir görüntü oluşturunca çevredekilerin de dikkatini çekti. (Ercan AKGÜN)



        KENDİLERİNE VAKİT KALMADI
        Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti, ikizleri Vera ve Oğul ile birlikte bir beachte deniz keyfi yaptı. Çocukları mutlu edebilmek için gün boyu enerji sarf eden çift, onlarla suyun içinde oynayıp koşuşturmaktan kendilerine vakit ayıramadı. (Ercan AKGÜN)



        'GÜLŞENİME DOKUNMAYIN'
        Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi, 3 saat boyunca muhteşem repertuarı, sesi ve güçlü yorumuyla sahnede adeta izleyenleri büyüledi. Ersoy'un şarkılarına hep bir ağızdan dev 'Kuruçeşme Korosu' eşlik etti. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden Muazzez Ersoy, dekolte kostümünü soran gazetecilere de "Zayıf olunca sahnede ne giyseniz yakışıyor" dedi. Gülşen'in sahne kostümlerinin çok konuşulduğu hatırlatılınca da "Gülşen'ime dokunmayın. Heykel gibi, ona her şey yakışıyor. Onu çok seviyorum" dedi.



        'MIRILDANARAK İSTERSENİZ OLMAZ'
        Ümit Besen ve Pamela, Alaçatı'da tatilcilerle buluştu. Gecenin açılışını nostaljik çalışmalarla yapan Besen, sakin bir programa imza atarken, sonrasında sahneye gelen Pamela ise enerjik yapısıyla mekanı coşturdu. Pamela, "Bir şeyleri arayıp, soruyorsanız mutlaka herkesin bir dileği var demektir. Dileklerinizi evrene gönderirken ne istediğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Mırıldanarak söylerseniz dileğiniz zaten olmaz" diyerek hayranlarına manevi tüyolar verdi. (Ercan AKGÜN)



            BAYRAM ALIŞVERİŞİ
            Spor spikeri Nazlı Canyurt, ailesiyle birlikte önceki gün bayram alışverişine çıktı. Plastik Cerrah eşi Ali Duman ve sekiz aylık bebeği Leyla ile objektiflere yansıyan güzel spikerin doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. Fit hali ile dikkat çeken Canyurt ve eşinin fotoğraflarının çekildiğini fark edince utangaç tavırlar sergilemesi ise gözlerden kaçmadı.



            BU NE GÜZELLİK
            Mikanos'ta tatilde olan Çağla Şıkel siyah elbisesiyle poz verdi. Fit vücudu ve karın kaslarını sergileyen ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Çağla Şıkel'e "Bu ne güzellik" yorumları yağdı. Güzel manken ve sunucu karın kaslarını sergilediği dekolteli elbisesiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



            PARİS GÜZELİ
            Baccarat Rouge 540 daveti için Paris'e giden Hande Doğandemir, Tuvana Büyükçınar imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Şıklığıyla davetin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Doğandemir, davetin yanı sıra Paris turu yapmayı da ihmal etmedi. Eyfel Kulesi'ni de ziyaret eden güzel oyuncunun İstanbul'a gelince yeni projesi için hazırlıklara başlayacağı öğrenildi.



                YAZA MERHABA
                Eski manken Nefise Karatay da eşi Yusuf Day ile tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Kaldıkları lüks otelden paylaşım yapan çift, daha sonra demirli lüks teknelerine geçerek, "Yaza Merhaba" dedi.

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                Haberler Saklambaç Cedi Osman biricik eşi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tam tamına 9 milyon TL harcadı
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