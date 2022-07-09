Cedi Osman biricik eşi Ebru Şahin için kesenin ağzını açtı! Tam tamına 9 milyon TL harcadı

Destan'ın güzel yıldızı Ebru Şahin, hayatının aşkıyla evlendi. NBA'deki gururumuz olan Cedi Osman ile dünyaevine girdi. İkili, önceki gün Çeşme'de, aşklarının başladığı yerde düğün yaptı. Tam 250 davetli katıldı. Cedi Osman, biricik aşkının ayaklarını yerden kesmek için kesenin ağzını açtı. Tüm organizasyon için 8 milyon TL harcadı. Bütün süsleme, dekor ve çiçekler İstanbul'dan gelen bir organizasyon şirketi tarafından yapıldı. Yine düğünde görev alan personelin de organizasyon firması tarafından İstanbul'dan özel olarak getirildiği vurgulandı. Orkestra da yine İstanbul'dan gelen müzisyenlerden oluştu. Menüsü de ise dünyaca ünlü bir şefin imzası vardı.
İREM BÜYÜDÜ
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızı İrem Kutluay, büyüdü. Önceki gün Türkbükü'nde erkek arkadaşıyla dolaşan İrem Kutluay, arkadaşıyla ilk kez görüntülendi. Annesi Demet Şener'in boyuna yetişen İrem çevredekilerden "Annesinin boyu gibi uzun boylu" diye konuşuldu.
(Evren ABDULLAHOĞLU)
TİŞÖRT SANDILAR
İkizleri Piraye ve Rutkay Kerim'le birlikte bu sene de Çeşme'de tatil yapan Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, gittikleri beachte baş başa denize girdi. Özel bir deniz kıyafetiyle suya giren Kamal, denize tişörtle girmiş gibi bir görüntü oluşturunca çevredekilerin de dikkatini çekti. (Ercan AKGÜN)