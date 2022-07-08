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    Ebru Şahin ile Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir’in Çeşme ilçesinde evlendi

    Bir hafta önce Makedonya’da evlenen Cedi Osman ve Ebru Şahin, Çeşme’de de unutulmaz bir geceye imza attı. 250 kişinin katıldığı düğün, masalları aratmadı. Ünlü çift, "Makedonya'da aile arasında düğün yapmıştık. Oraya gelemeyen arkadaşlarımız ve yakınlarımız için de bugün burada eğlence yapalım dedik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

    Aşk çeşmesi

    Güzelliği ve oyunculuk performansıyla hem dünyanın hem de Türkiye'nin konuştuğu Destan'ın Akkızı Ebru Şahin ve NBA'deki gururumuz Cedi Osman, Makedonya'daki düğünün ardından bu kez Çeşme'de dünyaevine girdi.

    Yaklaşık iki yıllık aşklarını "Evet" diyerek taçlandıran yılın çiftinin düğününe Acun Ilıcalı, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan, Bertan Aslani, Hazal Şenel, Mirsad Türkcan, Hüseyin Beşok, Kerem Tunçeri, Mehmet Okur, Ufuk Sarıca, Ekin Türkmen, Hira Koyuncuoğlu gibi isimler de katıldı.

    Ebru Şahin'in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman'ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

        1 MİLYON DOLARLIK GELİN ARABASI
        NBA yıldızı Cedi Osman, ABD'den uçakla getirttiği 1 milyon dolarlık Lamborghini'sini gelin arabası yaptı.

        GECEYE ÜNLÜ YAĞDI
        Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya

        Selim Bayraktar Emel Karaköse
            Bu bayram yetime kurban
            Haberler Saklambaç Ebru Şahin ile Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir’in Çeşme ilçesinde evlendi
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