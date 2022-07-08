Ebru Şahin ile Cedi Osman, aşklarının başladığı İzmir’in Çeşme ilçesinde evlendi

Güzelliği ve oyunculuk performansıyla hem dünyanın hem de Türkiye'nin konuştuğu Destan'ın Akkızı Ebru Şahin ve NBA'deki gururumuz Cedi Osman, Makedonya'daki düğünün ardından bu kez Çeşme'de dünyaevine girdi.
Yaklaşık iki yıllık aşklarını "Evet" diyerek taçlandıran yılın çiftinin düğününe Acun Ilıcalı, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan, Bertan Aslani, Hazal Şenel, Mirsad Türkcan, Hüseyin Beşok, Kerem Tunçeri, Mehmet Okur, Ufuk Sarıca, Ekin Türkmen, Hira Koyuncuoğlu gibi isimler de katıldı.
Ebru Şahin'in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman'ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.