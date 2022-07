Johnny Depp'den 15 milyon dolar ödemek istemeyen Amber Heard'e: "Oyun sona erdi, tazminatı ödeyecek"

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden ve 15 milyon dolarlık tazminata mahkum olan Amber Heard, mahkemeye itirazda bulunmuştu. Ancak ilginç bir gerçek daha ortaya çıktı. Heard'ün büyük korku yaşadığı ve Depp'le evli olduğu günlerde ailenin en yakın dostu yönetmen Zack Snyder'den yardım istediği iddia edildi. Geçtiğimiz hafta Zack Snyder'i ziyaret eden Heard, "Seni dinler. Geçmişte bazı tatsız olaylar olsa da sana hala güvenir. Rica et ve tazminattan vazgeçsin. Bu olay kapansın" dediği belirtildi. Ancak Depp'in, "Tazminatı ödeyecek. Oyun bitti" dediğine dikkat çekildi.Johnny Depp, artık bu olayın kapanmasını istiyor. başarılı oyuncu yeni projelerine odaklanmak istediğini belirterek, "Proje tekliflerini değerlendirme zamanı geldi. Farklı bir dönem yaşadım ve bitti" dedi.