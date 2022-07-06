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    Johnny Depp'den 15 milyon dolar ödemek istemeyen Amber Heard'e: "Oyun sona erdi, tazminatı ödeyecek"

    Amber Heard, 15 milyon dolar tazminatı ödememek için yakın arkadaşı yönetmen Zack Snyder’i Johnny Depp’e gönderdi. Depp’in cevabı çok kısaydı: Oyun sona erdi, tazminatı ödeyecek. İşte sizler için derlediğimiz 6 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri...

    Johnny Depp’den 15 milyon dolar ödemek istemeyen Amber Heard’e: Oyun sona erdi, tazminatı ödeyecek

    Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden ve 15 milyon dolarlık tazminata mahkum olan Amber Heard, mahkemeye itirazda bulunmuştu. Ancak ilginç bir gerçek daha ortaya çıktı. Heard'ün büyük korku yaşadığı ve Depp'le evli olduğu günlerde ailenin en yakın dostu yönetmen Zack Snyder'den yardım istediği iddia edildi. Geçtiğimiz hafta Zack Snyder'i ziyaret eden Heard, "Seni dinler. Geçmişte bazı tatsız olaylar olsa da sana hala güvenir. Rica et ve tazminattan vazgeçsin. Bu olay kapansın" dediği belirtildi. Ancak Depp'in, "Tazminatı ödeyecek. Oyun bitti" dediğine dikkat çekildi.Johnny Depp, artık bu olayın kapanmasını istiyor. başarılı oyuncu yeni projelerine odaklanmak istediğini belirterek, "Proje tekliflerini değerlendirme zamanı geldi. Farklı bir dönem yaşadım ve bitti" dedi.



    SANATÇILAR BODRUM'A KOŞTU
    İş insanı Gaye Donay'ın sahibi olduğu ve 2015 yılında Nişantaşı'nda sanat ortamına kapılarını açan MAJİ Art Gallery, ikinci mekanını Bodrum'da faaliyete geçirdi. MAJİ Art Gallery, bu sene de yaz sezonunu, ünlü modacı Ferruh Karakaşlı'nın "Authentcitiy" isimli ilk kişisel sergisi ve Summer Art Bodrum adı altında 15 sanatçının yer aldığı muhteşem daveti ile açtı.



    AMAZON'U GEZDİLER
    Ünlü oyuncu Şoray Uzun ve ailesi geride bıraktığımız gün İstanbul'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. Amazon ormanları, penguenler ve binbir çeşit deniz canlılarını hayranlıkla izleyen Uzun ailesi akvaryum çıkışında gazeteciler tarafından görüntülendi.



        İSTANBUL'DAN KAÇIŞ
        Oyunculuk kariyerinden sonra yoga eğitmenliğine geçiş yapan Zeynep Tokuş Yılmaztürk, arkadaşlarıyla Çeşme'de bir araya geldi. Hanımlar, İstanbul'un trafiğinden uzaklaştıkları için mutluydu. (ERCAN AKGÜN)



        TREND OLDU GÜLDÜ GEÇTİ
        İlk olarak 2008 yılında çıkardığı 'Senden Çocuğum Olsun İstiyorum' şarkısını düzenleyerek akustik versiyonunu müzik severlerle buluşturan Berdan Mardini, şarkı çıkmadan sosyal medyaya düştü. Emoji ve capslerle Twitter'da trendtopic listesine giren Mardini, "Eğlenceli gün" dedi.



        GÜNEŞ VE MUTLULUK
        Manken sunucu Simge Tertemiz'de tatil sezonunu açtı. Önceki gün Fethiye'de bir tatil köyünden paylaşım yapan manken, havuz başında güneşin tadını çıkardı.



            KÜÇÜK BİR MOLA
            Oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, yazın gelmesiyle de tatil karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Önceki gün, sosyal medya hesabından bikinisiyle havuzun içinde çekildiği karelerini paylaşan oyuncu,"Küçük bir mola" diye not düştü.



            SERENAY'DAN DANS ŞOV
            Uzun süredir birliktelik iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, bu sefer Yunanistan tatillerinde hayranlarının kamerasına takıldı. Serenay Sarıkaya Yunanistan sokaklarında tef çalıp oynadı, Umut Evirgen onu aşk ile izledi. Tatillerine Yunanistan'da devam eden sevgililer Yunanistan sokaklarında görüntülendi. Birlikte gittikleri mekanda kendisini Yunan şarkılarına kaptıran Sarıkaya, tefini eline aldı kurtlarını dökmeye başladı. Bu sırada Umut Evirgen ise sevgilisini hayranlıkla izledi.



            HER YERDE SPOR
            Platesçi Ebru Şallı'nın eşi ile çıktığı California tatili devam ediyor. Önceki gün kaldıkları evin havuzundan plates topuyla eşine poz veren Şallı, spora olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.



                UZANMIŞIM KUMSALA
                Oyuncu Beyza Şekerci ve eşi Engin Hepilerinin Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Beyza Şekerci, önceki gün deniz kenarında uzanmış bir şekilde denizin ve güneşin tadını çıkardı.



                TATİL YENİDEN DOĞUŞTUR
                Fenerbahçe kadın basketbol eski oyun kurucusu Sevgi Uzun Bodrum'da tatil yapıyor. Sezonun bitmesiyle beraber kampa giren güzel oyun kurucu kamp sonrası soluğu Bodrum'da aldı. Babası, eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Uzun gibi sporcu olan Sevgi Uzun, Türkbükü'nde bir beach'te güneşin ve denizin keyfini çıkarttı. Yakın arkadaşı Sera Özenç ile denizde keyifli anlar geçiren Milli basketbolcu, "Tatil yeniden doğuştur" dedi.
                (Evren ABDULLAHOĞLU)



                İTALYA AŞIKLARI
                Manken Şevval Şahin, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Şahin, sevgilisiyle soluğu İtalya'nın Capri adasında aldı. Birlikte fotoğraf paylaşmayan ikiliyi, sosyal medya paylaşımları ele verdi. Şahin, ise paylaştığı cesur pozlarıyla şov yaptı.



                    NE DENİZ, NE GÜNEŞ
                    Geçtiğimiz yılı olduğu gibi bu yaz sezonunda da Çeşme'ye demir atan teknik direktör Sergen Yalçın, denize girmeden tatil yapanlardan. Arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'de bir beach'e gelen Yalçın, çimlere oturup telefonuyla vakit geçirmeyi tercih etti. (ERCAN AKGÜN)



                    TATLISES DURMUYOR
                    Müziğin imparatoru İbrahim Tatlıses ilklere imza atmaya devam ediyor. Tatlıses, 13 yıl aranın ardından Kadınlar Matinesi yaptı. 17 yıl sonra ilk kez Kudüs'te sevenleriyle buluştu. Şimdi de Avrupa turnesi için gün sayıyor.

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                    Yıpranma, prim ve yıl formülü
                    Haberler Saklambaç Johnny Depp'den 15 milyon dolar ödemek istemeyen Amber Heard'e: "Oyun sona erdi, tazminatı ödeyecek"
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